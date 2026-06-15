Zaba uvela Bitcoin ETF certifikat, most između kriptotržišta i reguliranog ulaganja

Zagrebačka banka objavila je da će omogućiti indirektni pristup kriptoimovini kroz regulirani bankarski okvir uvođenjem Bitcoin ETF certifikata. Uz novi Zabin certifikat za korisnike nema izravne kupnje kriptovaluta, otvaranja digitalnih novčanika, kao ni samostalnog upravljanja privatnim ključevima. Dakle, svi oni koji žele na ovaj način ulagati u kriptoimovinu mogu to napraviti upisom certifikata u poslovnicama Zabe, koristeći postojeće investicijske usluge Zagrebačke banke.

Za napredne ulagatelje

Temeljna imovina certifikata posredno je povezana s Bitcoinom – kroz burzovno uvršteni fond (ETF) koji prati kretanje njegove cijene. Na taj se način ostvaruje pristup kriptovaluti, pri čemu je moguć prinos do maksimalno 50 posto, s jasnim pravilima i poznatim troškovima. Certifikati na dospijeću uključuju i zaštitu od pada vrijednosti. Naime, ulagatelj koji certifikat zadrži do unaprijed definiranog roka dospijeća – kroz razdoblje od pet godina i dva mjeseca – može računati na povrat inicijalno uloženog iznosa, čak i u slučaju da je cijena Bitcoina na dospijeću bila u padu.

"Interes za kriptoimovinu posljednjih godina snažno raste, no velik dio ulagatelja i dalje traži rješenja koja kombiniraju inovaciju i sigurnost. Uvođenjem Bitcoin ETF certifikata omogućujemo upravo to – pristup digitalnoj imovini kroz proizvod koji je reguliran, razumljiv i usklađen s bankarskim standardima. Ovim potezom potvrđujemo svoju poziciju lidera, ali i pionira na domaćem tržištu, gradeći most između tradicionalnih financija i svijeta kriptoimovine – jednostavno, stručno i odgovorno", izjavio je Slaven Rukavina, član Uprave za Maloprodaju u Zagrebačkoj banci.

Slaven Rukavina

Bitcoin ETF certifikat namijenjen je onima s naprednim ulagačkim znanjem i iskustvom koji razumiju tržišna kretanja i razmišljaju dugoročno. Proces upisa certifikata se provodi isključivo nakon prethodno provedenog investicijskog savjetovanja, uz jasno definirane uvjete koje klijent mora ispunjavati te standardiziranu dokumentaciju.