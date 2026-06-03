Corsair otkrio nova PC kućišta, napajanja i sustave hlađenja

Uz novu igraću periferiju, Corsair je na ovogodišnjem Computexu predstavio i niz novih komponenti, uključujući kućišta, napajanja i sustava vodenog hlađenja

Corsair je iskoristio Computex 2026 i za predstavljanje niza novih komponenti za sastavljanje računala, među kojima su kućišta, napajanja, sustavi vodenog hlađenja i još kojekakvi dodaci.

Naime, tu je tako novo kućište Warthog koje je inspirirano ranijim modelom Vengeance C70. Odmah je vidljivo da se radi o mid-tower kućištu izrađenom od čelika, kojemu je fokus stavljen na protok zraka, jednostavnu ugradnju komponenti i podršku za radijatore od 360 mm. Kućište također podržava matične ploče s priključcima na stražnjoj strani te ima i nosač za sprječavanje savijanja grafičke kartice.

Warthog Foto: Corsair

Novost među kućištima je i Micro-ATX model 2800X RS-ARGB sa staklenim stranicama, podrškom za radijatore do 360 milimetara i prostorom za veće grafičke kartice. Uz njega je prikazan i Frame 5000D Wood RS, kućište s drvenom prednjom stranicom, podrškom za radijatore do 420 milimetara te tri USB Type-C priključka na prednjem panelu.

Frame 5000D Wood RS Foto: Corsair

Tvrtka je predstavila i novo napajanje AX1600i SHIFT snage 1.600 W, koje koristi Gallium Nitride (GaN) komponente i nosi Cybenetics Titanium certifikat učinkovitosti. Napajanje ima bočno postavljene priključke, dva 12V-2x6 konektora za moderne grafičke kartice te podršku za nadzor rada putem iCUE softvera.

AX1600i Foto: Corsair

Uz njega je prikazan i HX1000i Shift Crystal, model s prozirnim bočnim panelima koji omogućuju pogled na unutarnje komponente. Napajanje uključuje zaštitu od prevelike struje na pojedinim pinovima naponskog priključka za grafičke kartice te RGB ventilator promjera 140 milimetara.

HX1000i Shift Crystal Foto: Corsair

U RMe seriji predstavljen je RM1200e, novo vodeće napajanje koje donosi Cybenetics Platinum certifikat, podršku za standarde ATX 3.1 i PCIe 5.1 te zaštitu od prevelike struje na 12V-2x6 priključku.

RM1200i Foto: Corsair

Što se tiče hlađenja, Corsair je predstavio nekoliko novih AIO sustava. Najnapredniji model, iCUE Link Titan II Ultra 360 LX LCD, opremljen je 5-inčnim IPS zaslonom rezolucije 720 × 1280 piksela koji može prikazivati podatke o radu sustava, slike i animacije, a može poslužiti i kao dodatni zaslon unutar operacijskog sustava. Sustav koristi novu FlowDrive Gen 2 pumpu i unaprijeđenu termalnu arhitekturu.

Predstavljeni su i modeli Titan II 360 RX RGB te Titan II 360 RX LCD, koji koriste istu generaciju pumpe i ventilatora, uz naglasak na tiši rad i jednostavnije povezivanje putem iCUE LINK sustava. Corsair je također proširio ponudu ventilatora novim modelima iCUE LINK LX360 RGB Unified Frame i LX360-R RGB Unified Frame, koji objedinjuju tri ventilatora u jednom okviru radi jednostavnije instalacije i upravljanja kabelima.

Foto: Corsair

Informacije o dostupnosti i cijenama ovih proizvoda za sada nisu objavljeni.