Corsair otkrio nova PC kućišta, napajanja i sustave hlađenja
Uz novu igraću periferiju, Corsair je na ovogodišnjem Computexu predstavio i niz novih komponenti, uključujući kućišta, napajanja i sustava vodenog hlađenja
Corsair je iskoristio Computex 2026 i za predstavljanje niza novih komponenti za sastavljanje računala, među kojima su kućišta, napajanja, sustavi vodenog hlađenja i još kojekakvi dodaci.
Naime, tu je tako novo kućište Warthog koje je inspirirano ranijim modelom Vengeance C70. Odmah je vidljivo da se radi o mid-tower kućištu izrađenom od čelika, kojemu je fokus stavljen na protok zraka, jednostavnu ugradnju komponenti i podršku za radijatore od 360 mm. Kućište također podržava matične ploče s priključcima na stražnjoj strani te ima i nosač za sprječavanje savijanja grafičke kartice.
Novost među kućištima je i Micro-ATX model 2800X RS-ARGB sa staklenim stranicama, podrškom za radijatore do 360 milimetara i prostorom za veće grafičke kartice. Uz njega je prikazan i Frame 5000D Wood RS, kućište s drvenom prednjom stranicom, podrškom za radijatore do 420 milimetara te tri USB Type-C priključka na prednjem panelu.
Tvrtka je predstavila i novo napajanje AX1600i SHIFT snage 1.600 W, koje koristi Gallium Nitride (GaN) komponente i nosi Cybenetics Titanium certifikat učinkovitosti. Napajanje ima bočno postavljene priključke, dva 12V-2x6 konektora za moderne grafičke kartice te podršku za nadzor rada putem iCUE softvera.
Uz njega je prikazan i HX1000i Shift Crystal, model s prozirnim bočnim panelima koji omogućuju pogled na unutarnje komponente. Napajanje uključuje zaštitu od prevelike struje na pojedinim pinovima naponskog priključka za grafičke kartice te RGB ventilator promjera 140 milimetara.
U RMe seriji predstavljen je RM1200e, novo vodeće napajanje koje donosi Cybenetics Platinum certifikat, podršku za standarde ATX 3.1 i PCIe 5.1 te zaštitu od prevelike struje na 12V-2x6 priključku.
Što se tiče hlađenja, Corsair je predstavio nekoliko novih AIO sustava. Najnapredniji model, iCUE Link Titan II Ultra 360 LX LCD, opremljen je 5-inčnim IPS zaslonom rezolucije 720 × 1280 piksela koji može prikazivati podatke o radu sustava, slike i animacije, a može poslužiti i kao dodatni zaslon unutar operacijskog sustava. Sustav koristi novu FlowDrive Gen 2 pumpu i unaprijeđenu termalnu arhitekturu.
Predstavljeni su i modeli Titan II 360 RX RGB te Titan II 360 RX LCD, koji koriste istu generaciju pumpe i ventilatora, uz naglasak na tiši rad i jednostavnije povezivanje putem iCUE LINK sustava. Corsair je također proširio ponudu ventilatora novim modelima iCUE LINK LX360 RGB Unified Frame i LX360-R RGB Unified Frame, koji objedinjuju tri ventilatora u jednom okviru radi jednostavnije instalacije i upravljanja kabelima.
Informacije o dostupnosti i cijenama ovih proizvoda za sada nisu objavljeni.