Corsair proširuje seriju kućišta Frame s dva nova modela

Nova kućišta iz Corsairove serije Frame donose izbor između igraće RGB estetike i prirodnog drvenog dizajna, uz naglasak na modularnost i snažnije hlađenje

Corsair je predstavio dva nova modela kućišta iz svoje popularne serije Frame, 4000X RS i 4000D Wood RS, namijenjena DIY entuzijastima i korisnicima koji traže kombinaciju nešto drugačije estetike, modularnosti i učinkovitog hlađenja.

Model Frame 4000X RS dolazi s novim ventiliranim prednjim panelom s ugrađenim RGB osvjetljenjem i ukupno 64 LED diode koje se mogu povezati s matičnom pločom radi jednostavnijeg upravljanja. Tu je također i bočna stranica od kaljenog stakla, kao i četiri unaprijed ugrađena ventilatora čime je kućište spremno za korištenje odmah po vađenju iz kutije.

Frame 4000X RS Foto: Corsair

S druge strane, Frame 4000D Wood RS fokus stavlja na prirodniji dizajn s prednjim panelom izrađenim od FSC-certificiranog drva. Riječ je o certifikatu Forest Stewardship Councila koji jamči da drvo dolazi iz odgovorno upravljanih šuma, uz poštivanje ekoloških standarda. Osim estetskog dojma, panel je optimiziran za protok zraka, a kućište uključuje i tri prednja te jedan stražnji ventilator za učinkovito hlađenje.

Frame 4000D Wood RS Foto: Corsair

Oba modela temelje se na istoj šasiji te podržavaju napredne opcije hlađenja, uključujući do dva 360-milimetarska radijatora i ukupno 13 pozicija za ventilatore. Tu je i Infinirail sustav za fleksibilno postavljanje ventilatora, kao i podrška za matične ploče s priključcima na stražnjoj strani radi urednijeg sortiranja kablova.

Osim toga, kućišta dolaze s ugrađenim nosačem za stabilizaciju grafičke kartice te omogućuju i njenu vertikalnu ugradnju. Također, zahvaljujući već spomenutom modularnom dizajnu, korisnici mogu naknadno mijenjati pojedine dijelove poput panela i nosača.

Foto: Corsair

Nova kućišta već su dostupna putem službene trgovine i ovlaštenih partnera. Frame 4000X RS košta 175,72 eura, dok je model Frame 4000D Wood RS 163,17 eura. Više informacija pogledajte ovdje.