Epoch XL donosi Fractalov minimalistički dizajn u većem i prozračnijem formatu

Epoch XL zadržava prepoznatljivi vizualni identitet linije Epoch i općenito Fractala, ali donosi nešto veći format s prednjim mrežastim panelom i tri ugrađena ventilatora

Matej Markovinović subota, 6. prosinca 2025. u 09:15
Epoch XL 📷 Foto: Fractal Design
Epoch XL Foto: Fractal Design

Fractal Design proširuje svoju ponudu PC kućišta predstavljanjem modela Epoch XL. Kao što se i po samom nazivu može zaključiti, radi se o prostranijoj  i snažnije ventiliranoj inačici popularnog Epocha.

Epoch XL tako zadržava svoj prepoznatljiv vizualni identitet, ali donosi veći format s prednjim mrežastim panelom i tri tvornički ugrađena ventilatora Momentum 14. Iz Fractala kažu da je kućište izrađeno za učinkovito odvođenje topline i stabilan rad komponenti, uz mogućnost dodatnog hlađenja zahvaljujući podršci za radijatore do 360 mm sprijeda i na vrhu.

Epoch XL
Epoch XL

Unutrašnjost je poprilično organizirana s prostorom za grafičke kartice do 425 mm, hladnjake procesora visine do 176 mm i kanalima za kablove koji olakšavaju slaganje sustava. Kućište je kompatibilno i s matičnim pločama koje imaju obrnuto orijentirane konektore, što doprinosi čišćem izgledu interijera.

Što se tiče vanjskog dizajna, on prati prepoznatljivu skandinavsku estetiku Fractala. Tu je tako laserski ugravirana aluminijska pločica, tekstilna ručka i fini uzorak mrežice koji daje profinjen dojam. Uz to, prednji i gornji paneli mogu se ukloniti bez ikakvog alata.

Epoch XL 📷 Foto: Fractal Design
Epoch XL Foto: Fractal Design

Na vrhu se nalazi I/O panel s USB-C priključkom (20 Gbps), dva USB-A priključka i kombiniranim ulazom za mikrofon i slušalice. Ukupno je moguće ugraditi do sedam ventilatora od 120 mm ili pet od 140 mm.

Epoch XL u Europu stiže do kraja mjeseca, kada će biti poznata i cijena. Više informacija pogledajte na stranici proizvođača



