Krenula prodaja pametnog, QuadStellar kućišta

Gotovo godinu dana nakon prvog predstavljanja krenula je prodaja prvog pametnog računalnog kućišta na svijetu – DeepCool QuadStellar. Podsjetimo, DeepCool je ovo kućište po prvi put predstavio početkom ove godine, na CES 2017 sajmu.

Osim po specifičnom dizajnu koji matičnu ploču, grafičku karticu, diskove i napajanje smješta u zasebne komore, QuadStellar kućište omogućava i upravljanje RGB rasvjetom, brzinom ventilatora te kontrolu temperature putem aplikacije za mobilne uređaje.

Kućište je izrađeno od kombinacije SPCC čelika, aluminija i temperiranog stakla. Shodno tomu težina praznog kućišta je 14,5 kilograma. Kako smo već na početku naveli glavne komponente smještene su u odvojene komore kako bi se postigla optimalna temperatura i hlađenje tijekom rada računala.

U globalu, QuadStellar može primiti matične ploče Mini-ITX, Micro ATX, ATX i E-ATX formata, do osam 3,5-inčnih i pet 2,5-inčnih uređaja te do tri grafičke kartice. Za hlađenje komponenti predviđena je ugradnja do šest 120-milimetarskih ventilatora s prednje strane (četiri dolaze uz kućište), jednog 120-milimetarskog ili dva 80-milimetarska ventilatora sa stražnje strane (jedan 120-milimetarski dolazi uz kućište) te s dva bočna 120-milimetarska ventilatora (nabavljaju se zasebno).

Unutar kućišta moguće je ugraditi grafičke kartice do dužine 380 milimetara, napajanja do dužine 300 milimetara te procesorske hladnjake do visine 110 milimetara. Kupci koji bi svoje računalo radije opremili nekim vodenim hlađenjem trebaju voditi računa da je s prednje strane moguće ugraditi radijatore od 120, 240 i 360 milimetara, a sa donje strane, radijatore od 120 i 240 milimetara.

Dimenzije kućišta su 538 x 483 x 493 milimetara. Detaljnije specifikacije o QuadStellar kućištu dostupne su ovdje. Preporučena cijena je oko 400 USD.