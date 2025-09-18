Sharkoon AK7 ARGB i MK7 ARGB donose poseban dodir elegancije u gamerska kućišta

Sharkoon AK7/MK7 ARGB kućišta igraćem hardveru daju poseban dodir elegancije i to putem tkanine koju je proizvođač postavio na prednju i bočnu stranu kućišta, odmah ispod kaljenog stakla

Sharkoonova nova računalna kućišta AK7 ARGB i MK7 ARGB donose jedan estetski novitet među gamere. Uz do sada već naveliko zastupljene staklene stranice koje otkrivaju ugrađene komponente te RGB ventilatora koji stvaraju različite svjetlosne efekte, gameri su sada dobili novi materijal kojim mogu podići eleganciju svoj kućišta – tkaninu.

Tkanina se nalazi na donjem dijelu kućišta (s prednje i lijeve bočne strane), odmah ispod staklenih stranica od kaljenog stakla pa tako nimalo ne zaklanja pogled na unutrašnjost kućišta. Stražnja strana kućišta kao i desna bočna su i dalje isključivo od metala. Oba kućišta su dizajnerski vrlo slična, razlikuju se tek malo po visini što je utjecalo i na mogućnost ugradnje hardvera, kako po količini tako i po veličini.

Naime, AK7 ARGB kućište može uz Micro-ITX i Micro-ATX (BTF) ploče primiti i matične ploče ATX (BTF) formata, dok MK7 ARGB kućište može samo Mini-ITX i Micro-ATX (BTF). Budući da MK7 model ima nešto manje dimenzije, može primiti i do pet PCI uređaja, što je dva manje nego što je slučaj s AK7 ARGB modelom. Slično je i ugradnjom 2,5“ uređaja, u AK7 modelu ima mjesta za njih četiri, a u MK7 modelu za njih tri. Po pitanju 3,5“ uređaja nema razlika – oba kućišta imaju mogućnost ugradnje do dva takva uređaja.

Kod odabira grafičkih kartica, napajanja, procesorskih hladnjaka i radijatora također nema razlika, kod oba modela treba voditi računa da grafičke kartice nisu duže od 41 centimetar, napajanja od 23,5 centimetara te da visina procesorskih hladnjaka ne prelazi 17,5 centimetara, a radijatora 6 centimetara.

AK7 ARGB i MK7 ARGB podržavaju ugradnju do tri 120 mm ili do dva 140 mm ventilatora ispod gornjeg panela te do dva 120 mm ventilatora na donjoj strani kućišta. Proizvođač uz oba kućišta isporučuje i tvornički ugrađene ARGB ventilatore od 120 mm, uz AK7 kućište dolaze četiri, a uz MK7 tri takva ventilatora.

Oba kućišta mogu se nabaviti u crnoj i bijeloj boji. Preporučena maloprodajna cijena za AK7 ARGB kućište je 89,90 €, a za MK7 ARGB 84,90 €.