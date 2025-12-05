Sharkoon J1000 ARGB - micro-ATX kućište dobrog dizajna i protoka zraka

J1000 ARGB novo je Micro-ATX kućište iz Sharkoona kojeg uz zanimljiv dizajn odlikuje i dobar protok zraka te dobar pogled na komponente

Stjepan Bilić petak, 5. prosinca 2025. u 13:14
J1000 ARGB 📷 Sharkoon
J1000 ARGB Sharkoon

Sharkoon je predstavio novo računalno kućište – J1000 ARGB. Iza ovog poprilično kratkog naziva krije se kućište Micro-ATX formata. Osim ARGB osvjetljenja odlikuje ga i dobar pogled na ugrađene komponente kroz bočni panel od kaljenog stakla i još bitnije – dobar protok zraka kako bi temperatura u unutrašnjosti ostala primjerena, a hardver što hladniji.

Uz dizajn još jedna dobra odlika ovog kućišta jest to što za ugradnju komponenti nije potreban alat, jer se radi o tzv. Tool-Free kućištu. S prednje strane kućišta nalazi se panel sa zanimljivim perforiranim dizajnom koji omogućava dobar ulaz zraka u kućište. Prednji panel upotpunjen je i s jednom ARGB linijom koja omogućava proizvoljno podešavanje osvjetljenja.

J1000 ARGB 📷 Sharkoon
J1000 ARGB Sharkoon

Uz kućište proizvođač isporučuje jedan 120-mm ventilator (stražnji), a ukupno je moguće ugraditi do pet takvih ventilatora. Iza prednjeg panela moguće je ugraditi po dva 120 ili 140-mm ventilatora ili radijator vodenog hlađenja dok je ispod gornjeg panela moguća ugradnja samo do dva ventilatora navedenih dimenzija.

Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za jednu Mini-ITX ili Micro-ATX matičnu ploču. Kod odabira grafičkih kartica potrebno je voditi računa da im dužina ne prelazi 37,7 centimetara, da procesorski hladnjak nije viši od 16,2 centimetara te da napajanje nije duže od 21,2 centimetara. Što se ostalih komponenti poput tvrdih diskova ili SSD-ova tiče J1000 ARGB kućište može primiti do dva 3,5“ ili do šest 2,5“ uređaja.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena je 49,90 €.



