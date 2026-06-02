Sharkoon S25 serija - tri nova ATX kućišta za različite namjene

Sharkoon je predstavio tri nova modela u S25 seriji, namijenjena korisnicima koji traže funkcionalnost, tihi rad ili vizualnu prezentaciju u ATX formatu

Sharkoon je unutar serije S25 predstavio tri nova modela koji dijele zajedničku konstrukcijsku osnovu, ali se razlikuju prema tome kakvom korisniku su namijenjeni. Riječ je o kućištima S25‑V2, S25 Silent i S25‑W2 ARGB, koja se temelje na istom ATX mid‑tower formatu, no svako od njih naglašava drugačiji aspekt korištenja računala. Zajednički im je naglasak na kompatibilnosti s modernim komponentama, jednostavnom održavanju i praktičnom unutarnjem rasporedu, dok se razlike pojavljuju u pristupu hlađenju, akustici i vizualnoj prezentaciji.

Sva tri kućišta podržavaju ugradnju radijatora duljine do 360 mm, što ih čini prikladnima za AIO sustave hlađenja koji su danas standard u mnogim konfiguracijama. Unutrašnjost je dovoljno prostrana za grafičke kartice duljine do 38 centimetara i zračne hladnjake procesora visine do 17,2 centimetra. U donjem dijelu nalazi se odvojena komora za napajanje i diskove, dok je gornji dio namijenjen komponentama koje zahtijevaju protok zraka. Zajednička im je i prisutnost vanjskog 5,25‑inčnog utora, koji je danas rijetkost, ali i dalje koristan za optičke pogone ili specijalizirane uređaje.

S25-V2 i S25 Silent Sharkoon

S25‑V2: osnovni model za širok raspon konfiguracija

Model S25‑V2 predstavlja najneutralniji pristup seriji. Njegov dizajn ne naglašava vizualne elemente, nego funkcionalnost i jednostavnost. Unutrašnjost je organizirana tako da korisniku olakša sastavljanje sustava, a dva tvornički ugrađena PWM ventilatora osiguravaju početni protok zraka. Kućište dopušta ugradnju dodatnih ventilatora, što omogućuje prilagodbu sustava ovisno o potrebama.

Prostor za komponente raspoređen je tako da se kablovi mogu uredno provući kroz predviđene kanale, čime se poboljšava protok zraka i olakšava održavanje. Gornji magnetski filter i donji izvlačni filter omogućuju jednostavno čišćenje. S25‑V2 je prikladan za korisnike koji žele stabilnu osnovu za različite tipove konfiguracija, bez naglaska na rasvjetu ili akustičke dodatke.

S25 Silent: kućište za tihi rad

Drugi model u seriji, S25 Silent, usmjeren je na smanjenje buke. Unutrašnjost je obložena zvučno izolacijskim podlogama koje ublažavaju buku ventilatora i vibracije komponenti. Za razliku od druga dva modela, Silent verzija ograničava maksimalan broj ventilatora na četiri, što je u skladu s njegovom namjenom, tihi rad umjesto maksimalnog protoka zraka.

Dva tvornički ugrađena PWM ventilatora osiguravaju osnovno hlađenje, dok izolacijski materijali smanjuju buku koja bi inače izlazila iz kućišta. Ovaj model je prikladan za radne stanice, uredske konfiguracije ili kućna računala koja rade u prostorijama gdje je buka nepoželjna. Iako je fokus na akustici, S25 Silent i dalje podržava ugradnju radijatora duljine do 360 mm, što ga čini fleksibilnim i za sustave s većim toplinskim opterećenjem, pod uvjetom da se ne očekuje maksimalni protok zraka.

S25-W2 ARGB Sharkoon

S25‑W2 ARGB: model za korisnike koji žele vizualnu prezentaciju

S25‑W2 ARGB temelji se na istom rasporedu kao i V2, ali donosi drugačiji vizualni identitet. Bočna stranica od kaljenog stakla otkriva unutrašnjost sustava, dok adresabilna RGB rasvjeta omogućuje sinkronizaciju s popularnim softverskim ekosustavima. Ugrađeni ARGB kontroler omogućuje jednostavno upravljanje rasvjetom, bez potrebe za dodatnim komponentama.

Ovaj model dolazi s jednim ARGB ventilatorom straga i jednim PWM ventilatorom sprijeda, što korisniku daje osnovu za vizualno usklađenu konfiguraciju. Budući da podržava do sedam ventilatora i radijatore duljine do 360 mm, S25‑W2 ARGB zadržava sve funkcionalne prednosti osnovnog modela, ali ih nadopunjuje estetskim elementima. Namijenjen je korisnicima koji žele da njihova konfiguracija bude vidljiva i vizualno usklađena, bez kompromisa u pogledu kompatibilnosti.

Sva tri kućišta dostupna su na tržištu po preporučenim maloprodajnim cijenama od 54,90 € (S25-V2), 59,90 € (S25-W2) i 64,90 € (S25 Silent).