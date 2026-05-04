Sharkoon Steel Shark: moderno ATX dual‑chamber kućište za entuzijaste

Sharkoon nastavlja širiti ponudu kućišta za entuzijaste, a Steel Shark predstavlja njihov najnoviji pristup modernom ATX dizajnu. Riječ je o kućištu koje kombinira čiste linije, staklene panele i napredno hlađenje, uz naglasak na uredan raspored komponenti zahvaljujući dual‑chamber konstrukciji.

Steel Shark koristi dvodijelnu unutarnju strukturu koja jasno odvaja glavni prostor za komponente od stražnje komore u kojoj se nalaze napajanje, kabeli i diskovi. Time se postiže iznimno čist izgled glavne komore, dok se sav „nered“ premješta iza pregrade. Ovakav pristup posebno je koristan korisnicima koji žele estetski uredno kućište bez vidljivih kablova.

Prednja i bočna stranica izrađene su od kaljenog stakla, što omogućuje jasan pogled na komponente i ARGB rasvjetu. Kućište je namijenjeno korisnicima koji žele istaknuti vizualni identitet svog sustava, bilo kroz osvijetljene ventilatore, vodeno hlađenje ili komponente premium dizajna.

Uz kućište dolaze četiri tvornički ugrađena 120 mm ARGB PWM ventilatora. Osim što osiguravaju snažan protok zraka, ventilatori nude i osvjetljenje koje se može sinkronizirati s ostatkom sustava. U paketu se nalazi i pet‑portni ARGB kontroler te PWM hub, što olakšava upravljanje ventilatorima i rasvjetom bez dodatnih ulaganja.

Kućište podržava instalaciju do 11 ventilatora, što ga čini iznimno fleksibilnim za korisnike koji žele maksimalan protok zraka. Osim toga, moguće je istovremeno ugraditi dva radijatora, što Steel Shark čini pogodnim i za napredne sustave vodenog hlađenja.

Uz standardne ATX modele, Steel Shark podržava i BTF matične ploče s konektorima smještenima na stražnjoj strani. Time se dodatno poboljšava kabelski menadžment i postiže još čišći vizualni dojam u glavnoj komori. Podržana je ugradnja grafičkih kartica dužine do 42,4 cm, napajanja dužine do 24,2 cm te procesorskih hladnjaka visine do 16,8 cm.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 89,90 €.