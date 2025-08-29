Acer Aspire Lite 16 nudi aluminijsko kućište i solidan ekran u početnom cjenovnom razredu

SPECIFIKACIJE – Acer Aspire Lite 16 Ekran 15,6” /1920 x 1080 /IPS/ 60 Hz Procesor Intel Core i5 1334U Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB DDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 1.4

1× USB C

3× USB A

3,5-mm audio Masa 1,7 kg Dimenzije 357,6 × 247 × 18,9 mm Operacijski sustav Linux (eShell) Jamstvo 2 godine Cijena 499 eura

Ovisno o tome odlučite li se za laptop s ili bez operacijskog sustava Windows 11, cijena ovog modela na našem tržištu varira od 499 do 675 eura, a osim što ima konkurentnu cijenu, iz ove najnapučenije kategorije prijenosnih računala ističe se kvalitetnim kućištem, dok popis specifikacija otkriva uobičajene kandidate, poput procesora i5 i kombinacije 16 GB/512 GB.

Acer Aspire Lite 16 stiže u srebrnoj boji s metalnim odmorištem za dlanove, a opremljen je IPS ekranom od 16" i razlučivosti 1920 x 1200 piksela

Nema mnogo laptopa koji u ovom cjenovnom rangu nude aluminijsko kućište, a upravo je za Acer Aspire Lite 16 to jedan od prodajnih aduta. Laptop dolazi s aluminijskim poklopcem ekrana i odmorištem za dlanove, dok je donja strana plastična. Acer je ime Lite opravdao nešto manjim dimenzijama u odnosu na druge 16" modele, čemu je pripomoglo i stavljanje tankih rubova oko ekrana, kao i ukupno tanki uređaj. Dolazi u boji Pure Silver, a kod dizajna izdvaja se ispupčenje na vrhu ekrana za 1080p web-kameru te prošarani uzorak na poklopcu ekrana. Sa strana tipkovnice na odmorištu za dlanove nalaze se stereo zvučnici.

Na odmorište za dlanove stala je tipkovnica s numeričkim tipkama koja, uz to, ima pozadinsko osvjetljenje

Acer Aspire Lite 16 prije svega je laptop za najširu publiku, pri čemu na pamet padaju učenici, studenti ili drugi korisnici koji trebaju uređaj za rad u uredskim aplikacijama, gledanje filmova, pretraživanje Interneta i slične aktivnosti. Za sve te zadatke pobrinut će se, bez većih kašljucanja, Intelov procesor Raptor Lake serije Core i5 1334U, koji dolazi s deset jezgri. Kako se radi o štedljivijoj seriji U procesora, samo dvije jezgre su performance, dok je tu još osam efficient jezgri na raspolaganju, a maksimalni radni takt (one dvije jače jezgre) je 4,6 GHz. Taj procesor dolazi s integriranom grafičkom karticom Iris Xe koja neće omogućiti igranje najzahtjevnijih igara, a tu su još i standardnih 16 GB radne memorije i 512 GB SSD.

Među konektorima su HDMI, USB C i tri USB A, od čega su dva s druge strane gdje je i 3,5 mm audio konektor

Acer je na laptopu ponudio IPS ekran sve popularnijeg 16:10 formata, koji ima razlučivost 1920 x 1200 piksela, mat premaz i standardnu stopu osvježavanja od 60 Hz. "Chiclet" tipkovnica stiže s numeričkim dijelom i ima pozadinsko osvjetljenje, a uz nju se tu nalazi i touchpad u jednom komadu. Od konektora na Aspire Lite 16 seriji možete pronaći čak i Thunderbolt 4, a uz njega sa strana nalazimo HDMI, tri USB A i 3,5 mm audiokonektor. Ugrađeni su i Wi-Fi 6 te Bluetooth 5.1.