Acer Nitro V 18 AI veliki je laptop s Ryzen AI 9 procesorom i RTX 5070 Ti te IPS ekranom od 165 Hz

Nitro je dugovječna Acerova serija gaming laptopa koja se fokusira na performanse, ali uz pokoju uštedu nastoji ponuditi nižu cijenu

Bug.hr četvrtak, 8. siječnja 2026. u 08:05
SPECIFIKACIJE – Acer Nitro 18 AI AN18-61
Ekran 18” / 2560 x 1600 / IPS/ 165 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 9 365 (10 C /20 T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Ti
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB SSD  
Mreža Wi-Fi 6E (6GHz), Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI
3 x USB A
2 × USB C
Ethernet
3,5-mm audio
Čitač microSD kartice
Masa 3,02  kg
Dimenzije 400,9 × 310,3 × 24,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 2.699,00 eura

Čim gledate 18'' laptope, jasno je da vam kompaktnost i prenosivost nisu najviši na listi prioriteta. U taj se stereotip savršeno uklapa i Acer Nitro 18 AI sa svoja tri kilograma i standardnim dimenzijama za ovu klasu, pri čemu debljina i nije pretjerana. Ova verzija Nitro prijenosnika nudi vrlo dobru kombinaciju procesora i grafičke kartice, bogatu opremljenost te IPS panel koji iznenađuje specifikacijama.

Nitro 16 AI ima prepoznatljivo crno kućište s logom na poklopcu ekrana i nešto šire ventilacijske otvore
Nitro 16 AI ima prepoznatljivo crno kućište s logom na poklopcu ekrana i nešto šire ventilacijske otvore

Vizualno je ovaj model unutar onog što očekujemo od Nitro serije, pa dolazi s crnim plastičnim kućištem, metalnim logom serije na poklopcu ekrana. Na odmorištu za dlanove dovoljno je mjesta za puni layout tipkovnice s numeričkim tipkama, pri čemu su tipke pune veličine i dolaze s pozadinskim RGB osvjetljenjem u četiri zone. Iako su dimenzije očekivano velike, Acer je ponudio relativno tanak rub oko ekrana, pa je on 6 mm sa strana i 10 mm na vrhu gdje je smještena i Full HD web kamera s IR senzorom za lakši biometrijski login u sustav.

Ekran je jedan od jačih stavki ovog modela, a radi se o IPS panelu rezolucije 2560 x 1600 piksela koji dolazi sa svjetlinom od 350 cd/m2 i stopom osvježavanja od 165 Hz, što će grafička kartica u ovom slučaju taman moći iskoristiti. Osim toga, IPS panel pokriva 100% sRGB i 95% DCI-P spektra.

IPS ekran dijagonale 18'' ima rezoluciju od 2560 x 1600 piksela i 165 Hz
IPS ekran dijagonale 18'' ima rezoluciju od 2560 x 1600 piksela i 165 Hz

Acer Nitro 18 AI serija dolazi s više dostupnih konfiguracija procesora i grafičkih kartica, a ova izdvojena je ujedno i najjača. Za performanse su zaduženi AMD Ryzen AI 9 365 procesor s deset jezgri od čega su četiri Zen 5 i šest Zen 5c. Jače jezgre imaju maksimalni radni takt do 5 GHz, brojnije do 3,3 GHz. Procesor pruža dovoljno sirove snage i kvalitetna je potpora snažnoj Nvidia RTX 5070 Ti, najjačoj dostupnoj kartici za ovu seriju. Laptop ima još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta.

Ističe se bogatom opremom, pa stiže s HDMI 2.1, dva USB C, tri USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektorom. Uz to ima i čitač microSD kartica, pa se može lako uklopiti kao napredniji radni laptop, pogotovo ako u obzir uzmemo i vrlo dobar ekran. Acer stiže s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4 mrežnim mogućnostima i stereo zvučnicima. Cijena na domaćem tržištu za ovu je konfiguraciju 2699 eura.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi