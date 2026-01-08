Acer Nitro V 18 AI veliki je laptop s Ryzen AI 9 procesorom i RTX 5070 Ti te IPS ekranom od 165 Hz

SPECIFIKACIJE – Acer Nitro 18 AI AN18-61 Ekran 18” / 2560 x 1600 / IPS/ 165 Hz Procesor AMD Ryzen AI 9 365 (10 C /20 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB SSD Mreža Wi-Fi 6E (6GHz), Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI

3 x USB A

2 × USB C

Ethernet

3,5-mm audio

Čitač microSD kartice Masa 3,02 kg Dimenzije 400,9 × 310,3 × 24,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 2.699,00 eura

Čim gledate 18'' laptope, jasno je da vam kompaktnost i prenosivost nisu najviši na listi prioriteta. U taj se stereotip savršeno uklapa i Acer Nitro 18 AI sa svoja tri kilograma i standardnim dimenzijama za ovu klasu, pri čemu debljina i nije pretjerana. Ova verzija Nitro prijenosnika nudi vrlo dobru kombinaciju procesora i grafičke kartice, bogatu opremljenost te IPS panel koji iznenađuje specifikacijama.

Nitro 16 AI ima prepoznatljivo crno kućište s logom na poklopcu ekrana i nešto šire ventilacijske otvore

Vizualno je ovaj model unutar onog što očekujemo od Nitro serije, pa dolazi s crnim plastičnim kućištem, metalnim logom serije na poklopcu ekrana. Na odmorištu za dlanove dovoljno je mjesta za puni layout tipkovnice s numeričkim tipkama, pri čemu su tipke pune veličine i dolaze s pozadinskim RGB osvjetljenjem u četiri zone. Iako su dimenzije očekivano velike, Acer je ponudio relativno tanak rub oko ekrana, pa je on 6 mm sa strana i 10 mm na vrhu gdje je smještena i Full HD web kamera s IR senzorom za lakši biometrijski login u sustav.

Ekran je jedan od jačih stavki ovog modela, a radi se o IPS panelu rezolucije 2560 x 1600 piksela koji dolazi sa svjetlinom od 350 cd/m2 i stopom osvježavanja od 165 Hz, što će grafička kartica u ovom slučaju taman moći iskoristiti. Osim toga, IPS panel pokriva 100% sRGB i 95% DCI-P spektra.

IPS ekran dijagonale 18'' ima rezoluciju od 2560 x 1600 piksela i 165 Hz

Acer Nitro 18 AI serija dolazi s više dostupnih konfiguracija procesora i grafičkih kartica, a ova izdvojena je ujedno i najjača. Za performanse su zaduženi AMD Ryzen AI 9 365 procesor s deset jezgri od čega su četiri Zen 5 i šest Zen 5c. Jače jezgre imaju maksimalni radni takt do 5 GHz, brojnije do 3,3 GHz. Procesor pruža dovoljno sirove snage i kvalitetna je potpora snažnoj Nvidia RTX 5070 Ti, najjačoj dostupnoj kartici za ovu seriju. Laptop ima još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta.

Ističe se bogatom opremom, pa stiže s HDMI 2.1, dva USB C, tri USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektorom. Uz to ima i čitač microSD kartica, pa se može lako uklopiti kao napredniji radni laptop, pogotovo ako u obzir uzmemo i vrlo dobar ekran. Acer stiže s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4 mrežnim mogućnostima i stereo zvučnicima. Cijena na domaćem tržištu za ovu je konfiguraciju 2699 eura.