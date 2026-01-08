Acer Nitro V 18 AI veliki je laptop s Ryzen AI 9 procesorom i RTX 5070 Ti te IPS ekranom od 165 Hz
Nitro je dugovječna Acerova serija gaming laptopa koja se fokusira na performanse, ali uz pokoju uštedu nastoji ponuditi nižu cijenu
|SPECIFIKACIJE – Acer Nitro 18 AI AN18-61
|Ekran
|18” / 2560 x 1600 / IPS/ 165 Hz
|Procesor
|AMD Ryzen AI 9 365 (10 C /20 T)
|Grafička kartica
|Nvidia GeForce RTX 5070 Ti
|Memorija
|32 GB LPDDR5
|Disk
|1 TB SSD
|Mreža
|Wi-Fi 6E (6GHz), Bluetooth 5.4
|Konektori
|1 × HDMI
3 x USB A
2 × USB C
Ethernet
3,5-mm audio
Čitač microSD kartice
|Masa
|3,02 kg
|Dimenzije
|400,9 × 310,3 × 24,9 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Home
|Jamstvo
|2 godine
|Cijena
|2.699,00 eura
Čim gledate 18'' laptope, jasno je da vam kompaktnost i prenosivost nisu najviši na listi prioriteta. U taj se stereotip savršeno uklapa i Acer Nitro 18 AI sa svoja tri kilograma i standardnim dimenzijama za ovu klasu, pri čemu debljina i nije pretjerana. Ova verzija Nitro prijenosnika nudi vrlo dobru kombinaciju procesora i grafičke kartice, bogatu opremljenost te IPS panel koji iznenađuje specifikacijama.
Vizualno je ovaj model unutar onog što očekujemo od Nitro serije, pa dolazi s crnim plastičnim kućištem, metalnim logom serije na poklopcu ekrana. Na odmorištu za dlanove dovoljno je mjesta za puni layout tipkovnice s numeričkim tipkama, pri čemu su tipke pune veličine i dolaze s pozadinskim RGB osvjetljenjem u četiri zone. Iako su dimenzije očekivano velike, Acer je ponudio relativno tanak rub oko ekrana, pa je on 6 mm sa strana i 10 mm na vrhu gdje je smještena i Full HD web kamera s IR senzorom za lakši biometrijski login u sustav.
Ekran je jedan od jačih stavki ovog modela, a radi se o IPS panelu rezolucije 2560 x 1600 piksela koji dolazi sa svjetlinom od 350 cd/m2 i stopom osvježavanja od 165 Hz, što će grafička kartica u ovom slučaju taman moći iskoristiti. Osim toga, IPS panel pokriva 100% sRGB i 95% DCI-P spektra.
Acer Nitro 18 AI serija dolazi s više dostupnih konfiguracija procesora i grafičkih kartica, a ova izdvojena je ujedno i najjača. Za performanse su zaduženi AMD Ryzen AI 9 365 procesor s deset jezgri od čega su četiri Zen 5 i šest Zen 5c. Jače jezgre imaju maksimalni radni takt do 5 GHz, brojnije do 3,3 GHz. Procesor pruža dovoljno sirove snage i kvalitetna je potpora snažnoj Nvidia RTX 5070 Ti, najjačoj dostupnoj kartici za ovu seriju. Laptop ima još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta.
Ističe se bogatom opremom, pa stiže s HDMI 2.1, dva USB C, tri USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektorom. Uz to ima i čitač microSD kartica, pa se može lako uklopiti kao napredniji radni laptop, pogotovo ako u obzir uzmemo i vrlo dobar ekran. Acer stiže s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4 mrežnim mogućnostima i stereo zvučnicima. Cijena na domaćem tržištu za ovu je konfiguraciju 2699 eura.