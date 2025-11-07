Acer Predator Triton 14 AI spaja štedljivi Ultra 9 288V procesor s RTX 5070 i OLED ekranom

OLED ekran i kvalitetna izrada te prenosivost čine ovaj kompaktni gaming laptop zanimljivim izborom. Acer se odlučio za nešto štedljiviji procesor, ali u paru s vrlo sposobnom Nvidia RTX 5070 grafičkom karticom

SPECIFIKACIJE – Acer Predator Triton 14 AI Ekran 14,5” / 2880 x 1800 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 288V (4 P, 4 LP / 8 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 8 GB Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB A

2 × USB C (1 x Thunderbolt 4)

3,5-mm audio

Čitač micro SD kartica Masa 1,6 kg Dimenzije 356 × 249,2 × 20,83 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 3124 eura

Acer Predator Triton 14 AI je zanimljiv spoj prenosivog kompaktnog uređaja s naglašenim gaming karakteristikama i funkcionalnostima s ne tako diskretnim pogledom i prema kreativnim profesionalcima za koje je osigurao OLED ekran iznimnih mogućnosti i stylus. Ono što je malo iznenađenje je odstupanje od uobičajenih serija procesora i odluka da se ugradi štedljiviji Lunar Lake model koji doduše je Ultra 9.

Laptop dolazi uz atraktivan dizajn u kojemu dominiraju kvalitetni materijali, pa tako Triton 14 AI ima crno aluminijsko kućište i staklenim odmorištem za dlanove. Uključeni su RGB svjetleći elementi u vidu loga serije i svjetleće trake naprijed, a i tipkovnica ima mogućnost podešavanja RGB osvjetljenja za svaku tipku pojedinačno. Uz to se radi o tipkovnici s nešto stisnutijim tipkama za smjer, ali i s prostranim kapicama te hodom tipki od 1,7 mm. Touchpad je dio staklenog odmorišta za dlanove i odijeljen je tankim osvjetljenim trakicama. Poseban je i po tome što je za korištenje na njemu dodan stylus sa 4096 razina pritiska u prodajni paket, a ekran koji je također dodiran, ne podržava olovku. Ovo je zanimljiv dodatak koji bi se mogao svidjeti onoj drugoj ciljanoj skupini, no možda je touchpad ipak premala površina za ozbiljnije skiciranje.

Acer Predator Triton 14 AI ima OLED ekran rezolucije 2880 x 1800 točaka i 120 Hz

Jedna od jačih strana ovog uređaja je i OLED ekran koji ima rezoluciju od 2880 x 1800 piksela i 120 Hz stopu osvježavanja panela. OLED ekran ima 16:10 usmjerenje i odziv od 1 milisekunde, a pokriva i 100% DCI-P3 raspona boja. Iznad ekrana nalazi se 1080p web kamera.

Unutar ljepuškastog kućišta Acer se odlučio za Intel Core Ultra 9 288V procesor koji ima osam jezgri, od čega su četiri jače performance. Iako nije među najjačim dostupnim modelima, trebao bi imati dovoljno sposobnosti u paru s Nvidia RTX 5070 grafičkom karticom ponuditi vrlo pristojne performanse. Uz to, laptop stiže s 32 GB radne memorije i SSD-om od terabajta.

Od konektora se izdvaja HDMI 2.1, Thunderbolt 4 i čitač microSD kartica

Bogata oprema očituje se u najnovijim mrežnim standardima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrške, sustavu od čak šest zvučnika te brojnim konektorima. Uz HDMI 2.1, tu su dva USB A i USB C priključka od čega je jedan Thunderbolt 4, a laptop još stiže s 3,5 mm audio konektorom te čitačem kartica. Iako još nije široko rasprostranjen po poznatim domaćim trgovinama, izlistan je na domaćoj stranici proizvođača i moguće ga je nabaviti u nekim web trgovinama u ovoj konfiguraciji za 3.124 eura.

Cijena kod predstavljanja mu je na stranom tržištu bila 2.499 dolara, pa bi moglo doći do korekcije cijene kada se pojavi u većem broju trgovina.