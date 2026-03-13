Acer predstavio novu seriju prijenosnika TravelMate Copilot+ s Intel Core Ultra procesorima

Bili smo u Milanu na globalnoj premijeri prve linije poslovnih računala TravelMate Copilot+ s Intel Core Ultra Series 3 procesorima, fokusiranu na integraciju umjetne inteligencije i sigurnost sustava

Tvrtka Acer službeno je na globalnoj premijeri u Milanu predstavila novu seriju prijenosnih računala TravelMate Copilot+ namijenjenih poslovnim korisnicima, onima od malih poduzeća pa do velikih korporacija te javnog sektora. Nova linija uključuje modele TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI te modele TravelMate P2, također u varijantama od 14" i 16". Svi uređaji opremljeni su najnovijim procesorima Intel Core Ultra Series 3 s Intel vPro tehnologijom, što omogućuje i glavnu karakteristiku ove linije proizvoda – naprednu primjenu umjetne inteligencije koja se izvodi izravno na uređaju, unutar sučelja Windowsa 11.

Performanse i sigurnost

Glavni direktor odjela za prijenosna računala u Aceru, James Lin, istaknuo je kako je ova serija namjenski izgrađena s ciljem ubrzanja AI transformaciju unutar organizacija. Prema njegovim riječima, fokus je stavljen na performanse pokretane umjetnom inteligencijom, pojednostavljenu produktivnost i višeslojnu sigurnost na razini poduzeća, čime se odgovara na rastuće potrebe IT i operativnih odjela.

Ova "AI-ready" računala donose poboljšanja i u svakodnevnom radu kroz alate poput Acer PurifiedVoice (za redukciju buke) te Acer PurifiedView (za optimizaciju videokonferencija). Povezivost je osigurana najnovijim standardima, uključujući Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i Thunderbolt 4 priključke s mogućnošću brzog punjenja. Uz to, značajka TravelMateSense omogućuje korisnicima optimizaciju potrošnje baterije i njezino trajanje do preko 20 sati, što je ključno za profesionalce koji su navikli raditi u pokretu.

Sigurnost podataka u ovoj je liniji laptopa prioritet, pa su novi modeli certificirani kao Secured-core PC. Uz standardne značajke poput čitača otiska prsta, izdvojenog sigurnosnog TPM modula i fizičkog poklopca kamere, Acer je uveo i opcionalni Chassis Intrusion Alarm. To je sustav koji obavještava korisnika ako je kućište uređaja bilo neovlašteno otvarano, čime se dodatno štiti integritet hardvera u dinamičnim i posebno osjetljivim radnim okruženjima.

Prilagodljivost serija

Serija TravelMate P4 ističe se laganim aluminijskim kućištima, pri čemu model P4 Spin 14 AI nudi 360-stupanjski konvertibilni dizajn s dodirnim zaslonom i integriranom olovkom. S druge strane, klasični model P4 14 AI teži svega 1,19 kg, što ga čini primjerenim za one koji su često na putu. Oba modela podržavaju visoke rezolucije zaslona do 3K (WQXGA+) s omjerom stranica 16:10, pružajući veći vertikalni radni prostor, što je također rastući trend u posljednje vrijeme.

S druge strane, serija TravelMate P2 (modeli dijagonala 14 i 16 inča) fokusirana je na operativnu učinkovitost i dugotrajnu bateriju koja se može napuniti do 80% u samo sat vremena. Ovi su uređaji testirani prema vojnim standardima izdržljivosti MIL-STD 810H, a dostupni su i s opcionalnom LTE povezivošću. Time Acer omogućuje stabilan rad izvan dosega Wi-Fi mreža, uz istovremeno podržavanje održivosti kroz modele s TCO certifikatom.

Dostupnost

TravelMate P2 14 AI bit će dostupan u EMEA regiji od svibnja, a svi ostali predstavljeni prijenosnici na našem će se tržištu naći od lipnja ove godine. O točnim specifikacijama i cijenama za pojedine varijante na našem tržištu izvijestit ćemo naknadno.