Acer predstavio novu seriju prijenosnika TravelMate Copilot+ s Intel Core Ultra procesorima

Bili smo u Milanu na globalnoj premijeri prve linije poslovnih računala TravelMate Copilot+ s Intel Core Ultra Series 3 procesorima, fokusiranu na integraciju umjetne inteligencije i sigurnost sustava

Sandro Vrbanus petak, 13. ožujka 2026. u 06:20

Tvrtka Acer službeno je na globalnoj premijeri u Milanu predstavila novu seriju prijenosnih računala TravelMate Copilot+ namijenjenih poslovnim korisnicima, onima od malih poduzeća pa do velikih korporacija te javnog sektora. Nova linija uključuje modele TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI te modele TravelMate P2, također u varijantama od 14" i 16". Svi uređaji opremljeni su najnovijim procesorima Intel Core Ultra Series 3 s Intel vPro tehnologijom, što omogućuje i glavnu karakteristiku ove linije proizvoda – naprednu primjenu umjetne inteligencije koja se izvodi izravno na uređaju, unutar sučelja Windowsa 11.

Performanse i sigurnost

Glavni direktor odjela za prijenosna računala u Aceru, James Lin, istaknuo je kako je ova serija namjenski izgrađena s ciljem ubrzanja AI transformaciju unutar organizacija. Prema njegovim riječima, fokus je stavljen na performanse pokretane umjetnom inteligencijom, pojednostavljenu produktivnost i višeslojnu sigurnost na razini poduzeća, čime se odgovara na rastuće potrebe IT i operativnih odjela.

Ova "AI-ready" računala donose poboljšanja i u svakodnevnom radu kroz alate poput Acer PurifiedVoice (za redukciju buke) te Acer PurifiedView (za optimizaciju videokonferencija). Povezivost je osigurana najnovijim standardima, uključujući Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i Thunderbolt 4 priključke s mogućnošću brzog punjenja. Uz to, značajka TravelMateSense omogućuje korisnicima optimizaciju potrošnje baterije i njezino trajanje do preko 20 sati, što je ključno za profesionalce koji su navikli raditi u pokretu.

Sigurnost podataka u ovoj je liniji laptopa prioritet, pa su novi modeli certificirani kao Secured-core PC. Uz standardne značajke poput čitača otiska prsta, izdvojenog sigurnosnog TPM modula i fizičkog poklopca kamere, Acer je uveo i opcionalni Chassis Intrusion Alarm. To je sustav koji obavještava korisnika ako je kućište uređaja bilo neovlašteno otvarano, čime se dodatno štiti integritet hardvera u dinamičnim i posebno osjetljivim radnim okruženjima.

Prilagodljivost serija

Serija TravelMate P4 ističe se laganim aluminijskim kućištima, pri čemu model P4 Spin 14 AI nudi 360-stupanjski konvertibilni dizajn s dodirnim zaslonom i integriranom olovkom. S druge strane, klasični model P4 14 AI teži svega 1,19 kg, što ga čini primjerenim za one koji su često na putu. Oba modela podržavaju visoke rezolucije zaslona do 3K (WQXGA+) s omjerom stranica 16:10, pružajući veći vertikalni radni prostor, što je također rastući trend u posljednje vrijeme.

S druge strane, serija TravelMate P2 (modeli dijagonala 14 i 16 inča) fokusirana je na operativnu učinkovitost i dugotrajnu bateriju koja se može napuniti do 80% u samo sat vremena. Ovi su uređaji testirani prema vojnim standardima izdržljivosti MIL-STD 810H, a dostupni su i s opcionalnom LTE povezivošću. Time Acer omogućuje stabilan rad izvan dosega Wi-Fi mreža, uz istovremeno podržavanje održivosti kroz modele s TCO certifikatom.

Dostupnost

TravelMate P2 14 AI bit će dostupan u EMEA regiji od svibnja, a svi ostali predstavljeni prijenosnici na našem će se tržištu naći od lipnja ove godine. O točnim specifikacijama i cijenama za pojedine varijante na našem tržištu izvijestit ćemo naknadno.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi