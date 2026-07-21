Acer Swift Air 16 izuzetno je lagan za ovu veličinu laptopa i stiže s OLED panelom te na pogon AMD-a

Tanak metalni laptop oslanja se na AMD procesore Krackan Point serije, no glavni adut mu je mala masa i kvalitetno tanko kućište te OLED ekran sa 120 Hz

SPECIFIKACIJE – Acer Swift Air 16 Ekran 16” / 1920 x 1200 / OLED / 120 Hz Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (8 / 16 Threads) Grafička kartica AMD Radeon 860M Memorija 32 GB DDR4 Disk 1 TB PCI Express NVMe 4.0 Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 1.4

2 × USB C

1 x USB A

3,5 mm audio Masa 1,1 kg Dimenzije 358,9 × 239,7 × 16,5 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 1 godina Cijena 1.269,00 eura

Iako smo vidjeli dosta tankih i laganih 16'' laptopa, Acer Swift Air 16 uz ove veće dimenzije donosi prilično malu masu od 1,1 kilograma u OLED varijanti i čak ispod kilograma kod modela s IPS ekranom. Kvaliteta izrade i tanko kućište kao i spomenuti OLED panel glavne su prednosti ovog modela koji se za performanse naslanja na AMD procesore. Cijena ovog laptopa na našem je tržištu 1269 eura.

Laptop dolazi s čvrstim kućištem od legure magnezija i aluminija koje omogućuje relativno malu masu na ovako velikom uređaju

Prilično tanko kućište načinjeno je od legure magnezija i aluminija i uz masu koja se kreće oko jednog kilograma, ovaj će laptop ponuditi iznimnu prenosivost, a uz to i stilski donosi zanimljiv uređaj. Od boja su za ovaj model dostupne siva, srebrna, plava i bijela. Dizajn je prilično minimalistički, a laptop ima mat završnu obradu. Oko ekrana se nalaze tanki rubovi, pa je Full HD web kamera smještena u izbočenju povrh ekrana. Odmorište za dlanove je uredno i prati minimalistički trend, te donosi tipkovnicu bez pravih razmaka između prostranih tipki te dodatak numeričkog dijela. Ispod tipkovnice nalazi se prostrani touchpad.

OLED ekran sa 120 Hz i svim prednostima tehnologije jedan je od značajnijih prednosti Swift Air modela

Jedna od prednosti laptopa je OLED ekran, u ovom slučaju rezolucije 1920 x 1200 piksela i stope osvježavanja od 120 Hz. Uz ogroman kontrast i savršen prikaz crne, ovaj panel iz Samsungove radionice pokriva i 100% sRGB te DCI-P3 spektra.

Unutar tankog i profinjenog kućišta, Acer se oslonio na Krackan Point generaciju AMD procesora. Naš konkretan model stiže s AMD Ryzen AI 7 350 procesorom koji ima osam jezgri od čega ih je polovica Zen 5 i druga polovica Zen 5c arhitekture. Osim što ima više nego dovoljno snage za svakodnevne zadatke i opću upotrebu, Ryzen stiže s AMD Radeon 860KM integriranom grafičkom karticom s kojom ćete se tu i tamo moći i poigrati manje zahtjevne naslove. Laptop još ima 32 GB radne memorije te SSD od terabajta.

Laptop dolazi s pozadinski osvjetljenom tipkovnicom s numeričkim dijelom i relativno prostranim touchpadom ispod

U području konektora stiže s dva USB C, jednim USB A te HDMI i 3,5 mm audio konektorom. Od mrežnih mogućnosti donosi WI-Fi 6E i Bluetooth 5.4 podršku. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji privlači cijenom, kvalitetom izrade i prenosivosti te OLED ekranom, dok AMD procesor donosi više nego dostatne performanse za svakodnevno korištenje uz više od 10 sati autonomije.