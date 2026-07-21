Acer Swift Air 16 izuzetno je lagan za ovu veličinu laptopa i stiže s OLED panelom te na pogon AMD-a
Tanak metalni laptop oslanja se na AMD procesore Krackan Point serije, no glavni adut mu je mala masa i kvalitetno tanko kućište te OLED ekran sa 120 Hz
|SPECIFIKACIJE – Acer Swift Air 16
|Ekran
|16” / 1920 x 1200 / OLED / 120 Hz
|Procesor
|AMD Ryzen AI 7 350 (8 / 16 Threads)
|Grafička kartica
|AMD Radeon 860M
|Memorija
|32 GB DDR4
|Disk
|1 TB PCI Express NVMe 4.0
|Mreža
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Konektori
|1 × HDMI 1.4
2 × USB C
1 x USB A
3,5 mm audio
|Masa
|1,1 kg
|Dimenzije
|358,9 × 239,7 × 16,5 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Home
|Jamstvo
|1 godina
|Cijena
|1.269,00 eura
Iako smo vidjeli dosta tankih i laganih 16'' laptopa, Acer Swift Air 16 uz ove veće dimenzije donosi prilično malu masu od 1,1 kilograma u OLED varijanti i čak ispod kilograma kod modela s IPS ekranom. Kvaliteta izrade i tanko kućište kao i spomenuti OLED panel glavne su prednosti ovog modela koji se za performanse naslanja na AMD procesore. Cijena ovog laptopa na našem je tržištu 1269 eura.
Prilično tanko kućište načinjeno je od legure magnezija i aluminija i uz masu koja se kreće oko jednog kilograma, ovaj će laptop ponuditi iznimnu prenosivost, a uz to i stilski donosi zanimljiv uređaj. Od boja su za ovaj model dostupne siva, srebrna, plava i bijela. Dizajn je prilično minimalistički, a laptop ima mat završnu obradu. Oko ekrana se nalaze tanki rubovi, pa je Full HD web kamera smještena u izbočenju povrh ekrana. Odmorište za dlanove je uredno i prati minimalistički trend, te donosi tipkovnicu bez pravih razmaka između prostranih tipki te dodatak numeričkog dijela. Ispod tipkovnice nalazi se prostrani touchpad.
Jedna od prednosti laptopa je OLED ekran, u ovom slučaju rezolucije 1920 x 1200 piksela i stope osvježavanja od 120 Hz. Uz ogroman kontrast i savršen prikaz crne, ovaj panel iz Samsungove radionice pokriva i 100% sRGB te DCI-P3 spektra.
Unutar tankog i profinjenog kućišta, Acer se oslonio na Krackan Point generaciju AMD procesora. Naš konkretan model stiže s AMD Ryzen AI 7 350 procesorom koji ima osam jezgri od čega ih je polovica Zen 5 i druga polovica Zen 5c arhitekture. Osim što ima više nego dovoljno snage za svakodnevne zadatke i opću upotrebu, Ryzen stiže s AMD Radeon 860KM integriranom grafičkom karticom s kojom ćete se tu i tamo moći i poigrati manje zahtjevne naslove. Laptop još ima 32 GB radne memorije te SSD od terabajta.
U području konektora stiže s dva USB C, jednim USB A te HDMI i 3,5 mm audio konektorom. Od mrežnih mogućnosti donosi WI-Fi 6E i Bluetooth 5.4 podršku. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji privlači cijenom, kvalitetom izrade i prenosivosti te OLED ekranom, dok AMD procesor donosi više nego dostatne performanse za svakodnevno korištenje uz više od 10 sati autonomije.