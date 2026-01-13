AMD verzija Lenovo IdeaPad Slim 5 16 laptopa ima metalno tanko kućište i Ryzen AI 5 procesor

IdeaPad je laptop koji cilja na najširu publiku i za njih nudi relativno nisku cijenu, kvalitetnu izradu i oslanja se na AMD Ryzen AI 5 340 procesor te vrlo dobru autonomiju

SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad Slim 5 83HY009ASC Ekran 16'” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor AMD Ryzen AI 5 340 (6 P / 12 T) Grafička kartica AMD Radeon 840 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (power delivery, DP)

2 × USB A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,85 kg Dimenzije 356,5 x 250,6 x 16,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 685,50 eura

Lenovo IdeaPad Slim 5 16 u imenu otkriva svoje adute poput relativno tankog profila od 16,9 mm, dijagonalu ekrana od 16'', a kako se radi o seriji 5, nešto je više klase u odnosu na IdeaPad 3. Cijeli IdeaPad brend od Lenova predstavlja laptope za najširi krug korisnika i postoji veliki broj modela i varijanti. Osim ove AMD konfiguracije, nudi se i Intelova inačica koja je primjetno skuplja. AMD strana priče nudi tri procesora i ovaj Ryzen AI 5 340 je u sredini ponude, a na našem se tržištu može pronaći za ispod 700 eura.

Lenovo je ponudio dvije boje, pa se IdeaPad Slim 5 u ovoj najnovijoj generaciji može pronaći u Cosmic blue i Luna grey varijantama. Obje stižu s tankim aluminijskim kućištem i sa za 16'' laptop solidnom masom od 1,85 kilograma. Vizualno i dizajnom Lenovo odskače od srednje kategorije kojoj pripada, a minimalistički pristup i upotreba metala prednjače u doprinosu tom dojmu. Iznad ekrana se nalazi nešto deblji rub u koji je smještena Full HD web kamera s IR senzorom za lakši login u sustav, a kamera ima i fizički pokrov što je već dugi niz generacija uz Lenovo laptope.

Lenovo ima tanak moderan dizajn i stiže s IPS ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela

Lenovo IdeaPad Slim 5 16 u AMD inačici oslanja se na Ryzen AI 5 340 procesor (u ponudi još Ryzen AI 5 330 i Ryzen AI 7 350) koji ima šest jezgri i integriranu AMD Radeon 840M grafičku karticu. Ovaj Kraken Point procesor oslanja se na Zen 5 arhitekturu i ponudit će vrlo dobre performanse. Integrirani GPU nije na toj razini i dok će ponuditi dovoljno za svakodnevne zadatke i uživanje u multimediji, nije baš dobar izbor ni za casual igranje. U konfiguraciji su još 16 GB radne memorije i SSD s kapacitetom od 512 GB. Laptop nudi dva M.2 utora, a moguće je nadograditi i RAM na 32 GB.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima numerički dio i hod tipki od 1,3 mm

Ekran je u rangu cjenovne kategorije u kojoj se nalazi, a radi se o 16'' IPS panelu rezolucije 1920 x 1200 piksela i svjetlinom od 300 cd/m2. Što se tiče povezivosti, uz najmodernije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, dolazi s HDMI 2.1, dva USB C i A te 3,5 mm audio konektorom. Uz to, ima i korisni čitač microSD kartica.