AMD verzija Lenovo IdeaPad Slim 5 16 laptopa ima metalno tanko kućište i Ryzen AI 5 procesor

IdeaPad je laptop koji cilja na najširu publiku i za njih nudi relativno nisku cijenu, kvalitetnu izradu i oslanja se na AMD Ryzen AI 5 340 procesor te vrlo dobru autonomiju

Bug.hr utorak, 13. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad Slim 5 83HY009ASC
Ekran 16'” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 5 340 (6 P / 12 T)
Grafička kartica AMD Radeon 840
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 512 GB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (power delivery, DP)
2 × USB A
3,5-mm audio
Čitač microSD kartica
Masa 1,85 kg
Dimenzije 356,5 x 250,6 x 16,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 685,50 eura

Lenovo IdeaPad Slim 5 16 u imenu otkriva svoje adute poput relativno tankog profila od 16,9 mm, dijagonalu ekrana od 16'', a kako se radi o seriji 5, nešto je više klase u odnosu na IdeaPad 3. Cijeli IdeaPad brend od Lenova predstavlja laptope za najširi krug korisnika i postoji veliki broj modela i varijanti. Osim ove AMD konfiguracije, nudi se i Intelova inačica koja je primjetno skuplja. AMD strana priče nudi tri procesora i ovaj Ryzen AI 5 340 je u sredini ponude, a na našem se tržištu može pronaći za ispod 700 eura.

Lenovo je ponudio dvije boje, pa se IdeaPad Slim 5 u ovoj najnovijoj generaciji može pronaći u Cosmic blue i Luna grey varijantama. Obje stižu s tankim aluminijskim kućištem i sa za 16'' laptop solidnom masom od 1,85 kilograma. Vizualno i dizajnom Lenovo odskače od srednje kategorije kojoj pripada, a minimalistički pristup i upotreba metala prednjače u doprinosu tom dojmu. Iznad ekrana se nalazi nešto deblji rub u koji je smještena Full HD web kamera s IR senzorom za lakši login u sustav, a kamera ima i fizički pokrov što je već dugi niz generacija uz Lenovo laptope.

Lenovo ima tanak moderan dizajn i stiže s IPS ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela
Lenovo ima tanak moderan dizajn i stiže s IPS ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela

Lenovo IdeaPad Slim 5 16 u AMD inačici oslanja se na Ryzen AI 5 340 procesor (u ponudi još Ryzen AI 5 330 i Ryzen AI 7 350) koji ima šest jezgri i integriranu AMD Radeon 840M grafičku karticu. Ovaj Kraken Point procesor oslanja se na Zen 5 arhitekturu i ponudit će vrlo dobre performanse. Integrirani GPU nije na toj razini i dok će ponuditi dovoljno za svakodnevne zadatke i uživanje u multimediji, nije baš dobar izbor ni za casual igranje. U konfiguraciji su još 16 GB radne memorije i SSD s kapacitetom od 512 GB. Laptop nudi dva M.2 utora, a moguće je nadograditi i RAM na 32 GB.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima numerički dio i hod tipki od 1,3 mm
Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima numerički dio i hod tipki od 1,3 mm

Ekran je u rangu cjenovne kategorije u kojoj se nalazi, a radi se o 16'' IPS panelu rezolucije 1920 x 1200 piksela i svjetlinom od 300 cd/m2. Što se tiče povezivosti, uz najmodernije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, dolazi s HDMI 2.1, dva USB C i A te 3,5 mm audio konektorom. Uz to, ima i korisni čitač microSD kartica.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi