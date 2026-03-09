Apple i dalje planira veliko osvježenje MacBooka Pro ove godine

Iako su tek predstavljeni modeli s M5 Pro i M5 Max SoC-ovima, Apple navodno već priprema novu generaciju MacBooka Pro s OLED zaslonom na dodir

Apple je prije nekoliko dana predstavio nove MacBooka Pro s M5 Pro i M5 Max SoC-ovima, no čini se da bi još veća nadogradnja mogla stići već krajem godine. Prema informacijama koje prenosi Bloombergov novinar Mark Gurman, Apple navodno priprema potpuno novu verziju MacBooka Pro s OLED zaslonom na dodir.

Uz novi zaslon, očekuje se i dolazak M6 Pro i M6 Max SoC-ova, iako je Apple tek nedavno predstavio M5 Pro i M5 Max u aktualnom osvježenju MacBooka Pro. Postoji i mogućnost da Apple prvi MacBook s OLED-om na dodir predstavi pod novim imenom, primjerice MacBook Ultra, iako bi u praksi i dalje predstavljao novu generaciju MacBooka Pro.

Ako vam takav tempo zvuči neobično, podsjetimo da je Apple još 2023. u jednoj godini predstavio dvije generacije MacBooka Pro. Tada je MacBook Pro s M2 Pro i M2 Max SoC-ovima predstavljen 17. siječnja, dok je model s M3 Pro i M3 Max SoC-ovima predstavljen 30. listopada iste godine, svega 286 dana kasnije.

Ako bi Apple slijedio sličan raspored, novi MacBook Pro s M6 SoC-ovima mogao bi biti predstavljen krajem godine, potencijalno u studenom ili prosincu.