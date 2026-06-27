Appleov prvi MacBook na dodir stiže s postojećim M5 čipovima, M7 generacija slijedi

Apple će svoj prvi prijenosnik s ekranom osjetljivim na dodir pokretati postojećim vrhunskim čipovima M5 Pro i M5 Max, preskaču se varijante generacije M6 a nasljednici, čipovi M7 Pro i M7 Max, već su u fazi testiranja

Modeli pozicionirani na vrhu ponude trebali bi se pojaviti između kraja ove i početka sljedeće godine, dok se paralelno priprema nasljednik s budućim procesorima M7, doznaje Bloomberg.

Najveći zahvat od napuštanja Intela

Riječ je o najvećoj preradbi Appleovih vrhunskih prijenosnika otkako se 2020. kompanija počela odmicati od Intelovih čipova. Prvi modeli na dodir, dijagonala 14 i 16 inča, interno nose oznake K114 i K116. Uz dodirni sloj donose i sučelje Dynamic Island preuzeto s iPhonea te OLED zaslone, što su sve premijere za Mac. Jasno je da ovdje Apple sustiže, a ne predvodi: Windows prijenosnici nude i dodir i OLED u premium razredu već godinama.

Preskočena generacija M6

Odluka da se prije skoka na M7 iskoristi postojeća M5 linija dio je šire promjene u strategiji čipova. Apple naime u potpunosti preskače Pro i Max varijante generacije M6, čime odstupa od uobičajenog ritma nadogradnji. Prijelaz na M7 obrazlaže se zahtjevnijim AI opterećenjima: ta skupina, interno nazvana Andros, dobiva osjetno nadograđene neuralne akceleratore, grafička poboljšanja i prošireni memorijski propusni opseg koji ubrzava obradu modela.

Što slijedi

Nasljednici s čipovima M7 Pro i M7 Max već su u naprednoj fazi testiranja, a u prodaju bi mogli stići najranije krajem 2027. Za 2028. planira se i osvježenje Mac Studija s varijantama M7 Max i M7 Ultra. Cijela serija dio je vala proizvoda koji dolazi pod novim direktorom Johnom Ternusom, a koji uključuje i preklopni iPhone, nosive uređaje za umjetnu inteligenciju te novu generaciju uređaja za pametni dom.

Cijena malog rabljenog automobila

Uz novu unutrašnjost dolazi i osvježen industrijski dizajn, prvi vizualni zahvat na vrhunskim MacBookovima od 2021. Sve to neće biti jeftino, pogotovo uz poskupljenje koje je Apple uveo već u četvrtak.

Ne preostaje nego zaključiti zlobnim komentarom: koncept koji je Steve Jobs godinama odbacivao kao besmislen, a koji Windows nudi cijelo desetljeće, Apple sada uvodi kao vrhunac ponude i naplaćuje ga po cijeni malog rabljenog automobila.