Asus i GoPro pripremaju robusni laptop za kreatore sadržaja

Asus ProArt GoPro Edition bit će novi robusni laptop u ponudi Asusa, a imat će i namjensku GoPro tipku. Više detalja bit će otkriveno na CES-u u siječnju

Asus je najavio da će sljedeće godine predstaviti novi laptop razvijen u suradnji s GoProom, poznatim proizvođačem akcijskih kamera. Radi se o posebnoj verziji laptopa iz linije ProArt koja je prvenstveno namijenjena kreatorima sadržaja koji rade na terenu i u zahtjevnijim uvjetima.

Prema kratkom videu kojeg je objavio Asus na X-u, laptop će biti fokusiran na povećanu izdržljivost i prenosivost, što znači da će imati nešto robusniju konstrukciju u odnosu na standardne modele. Zanimljiv detalj je i namjenska GoPro tipka na kućištu za koju još nije poznato koju će točno funkciju imati.

Više detalja o specifikacijama ovog laptopa očekuje se početkom 2026. godine kada će biti službenom predstavljen na CES-u u Las Vegasu.