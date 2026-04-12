Asus ROG Strix G18 u velikom kućištu spaja snažne komponente i IPS ekran s 240 Hz

Osim svjetleće LED trake ispod odmorišta za dlanove, ROG Strix G18 nema osobito napadan dizajn, a igrače će razveseliti snažan Core Ultra 9 procesor i Nvidia grafičke kartice, kao i veliki ekran od 18'' sa stopom osvježavanja od 240 Hz

Bug.hr nedjelja, 12. travnja 2026. u 16:54
SPECIFIKACIJE – Asus RoG Strix G18 G815
Ekran 18” / 2560x1600 / IPS / 240 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8P, 16E / 24T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB GB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori HDMI 2.1
2 x USB C (1 x Thunderbolt 4, DisplayPort, power delivery)
3 × USB A
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 3,20 kg
Dimenzije 399 × 298 × 32,8 mm
Operacijski sustav Free DoS
Jamstvo 2 godine
Cijena 2.467,01 eura

Asus ROG Strix G18 kao i ostali 18'' laptopi ponaša se kao desktop replacement. Masivan uređaj kojeg možete prenositi, ali mu mobilnost nije u najužem fokusu isporučuje dovoljno struje snažnim komponentama i upravo je njegov hardver najveća snaga. Dizajn nije pretjerano napadan i iako dimenzijama ne spada u lagane ili tanke modele, izgleda tanje nego što to je. Uz kombinaciju Intelovih Ultra 9 procesora i Nvidia RTX grafičkih kartica ponudit će dovoljno performansi za igranje, što je u konačnici i svrha uređaja.

Iako ukupni dizajn nije osobito napadan, LED traka oko kućišta, ROG logo i prilično veliki ventilacijski otvori otkrivaju da se radi o gaming modelu

Asus je poradio na dizajnu laptopa koji nema dulju stražnju stranu te a svojim zaobljenim rubovima i oblikom za koji tvrtkini dizajneri kažu da je inspiriran trkaćim automobilima izgleda dosta otmjeno. Ipak, straga jesu prilično veliki ventilacijski otvori koji su dio naprednog sustava hlađenja, a s 3,2 kilograma i skoro 33 mm debljine ne možemo govoriti o pretjerano mobilnom uređaju. Osim RGB LED trake koja ide oko donje strane kućišta, na poklopcu ekrana nalazi se ROG logo i dijagonalna linija kao neki dodaci u inače prilično minimalističkom pristupu.

Asus ROG STRIX G18 G815 ima IPS ekran visoke svjetline uz 240 Hz stopu osvježavanja i pokriva 100% DCI-P3 spektra

Laptopi ove serije stižu s ROG Nebula ekranom. Konkretno, radi se o 18'' IPS panelu rezolucije 2560 x 1600 piksela i sa stopom osvježavanja od 240 Hz, uz odziv od 3 milisekunde. Ekran ima 16:10 usmjerenje, svjetlinu od 500 cd/m2 i pokriva 100% DCI-P3 spektra te podržava HDR uključujući i Dolby Vision.

Unutar kućišta za performanse su zaduženi Intelov Core Ultra 9 275HX procesor s ukupno 24 jezgre. Ovaj snažni Arrow Lake procesor predstavljen 2025. godine s maksimalnim taktom performance jezgri od 5,4 GHz namijenjen je zahtjevnijim poslovima i uz dobru podršku grafičkoj kartici, sposoban je i za druge zahtjevnije aplikacije i radne zadatke. U paru s Intelovim procesorom u ovoj konfiguraciji dostupnoj za 2467 eura na našem tržištu stiže Nvidia RTX 5060, no moguće je pronaći do RTX 5080 čime će i cijena biti viša, ali i performanse u igrama bolje. Laptop stiže s 32 GB radnee memorije i SSD-om od jednog terabajta. Ono što treba istaknuti je vrlo jednostavan način za nadogradnju. Na donjoj strani laptopa se kućište otvara pomoću jedne poluge i korisnici mogu jednostavno dodati SSD i RAM svojoj konfiguraciji.

Osim RGB pozadinskog osvjetljenja, dio tipki ima proziran dizajn, a treba pohvaliti dovoljno prostora među tipkama i tipke za smjer normalne veličine

Osim ove pristupačnosti do komponenti treba istaknuti da ROG Strix ima najnovije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, te stiže s HDMI 2.1, dva USB C od čega je jedan Thunderbolt 4, dodatna tri USB A te 3,5 mm audio konektorom. Tipkovnica stiže s numeričkim dijelom i RGB pozadinskim osvjetljenjem koje se može podesiti za svaku tipku te prostranim touchpadom. Ukupno se radi o vrlo sposobnom gaming laptopu, kojeg mogu koristiti i profesionalci koji trebaju snažne radne stanice.

