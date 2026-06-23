Asus ROG Zephyrus G14 za 2026. prešao je na Intel procesore, ima OLED ekran i kvalitetnu izradu

Zephyrus pokušava objediniti male dimenzije s vrlo kvalitetnim materijalima u izradi, napredni i vrlo svjetli OLED ekran uz snažne komponente koje će omogućiti kvalitetno igranje. Takva kombinacija ima izazov u vidu visoke cijene

Bug.hr utorak, 23. lipnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Asus ROG Zephyrus G14 (2026.)
Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED/ 120 Hz
Procesor  Intel Core Ultra 9 386H (4 P, 8 E, 4 LP / 16T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Ti
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB GB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2x2,Bluetooth 6.0
Konektori 1 × HDMI 2.1
2x USB C (1 x Thunderbolt 4,  DisplayPort, power delivery)
2 × USB A
3,5-mm audio
Čitač SD kartica
Masa 1,5 kg
Dimenzije 311 × 220 × 15,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Cijena 4.039,00 eura

Tanki lagani laptop malih dimenzija i gaming namjenu nije lako uklopiti u istu priču. Ipak, Asus sa svojom ROG Zephyrus 14 modelom već nekoliko generacija nastoji upravo to, ponuditi kvalitetne mogućnosti igranja u kompaktnom modelu. I za 2026. godinu Zepyhrus G14 koristi kvalitetne materijale u izradi, diči se OLED panelom visoke rezolucije i unutrašnjosti nudi prilično snažne komponente. Kada proizvođači uspiju spojiti naizgled nespojive koncepte i ponuditi više nego funkcionalan uređaj, posljedica je i nešto viša cijena. Fizičko ograničenje stavljanja snažne CPU-GPU kombinacije u manji laptop pak traži glasni rad ventilatora pod punim opterećenjem.

​ Asus ROG Zephyrus G14 ima kompaktno i relativno tanko metalno kućište
​ Asus ROG Zephyrus G14 ima kompaktno i relativno tanko metalno kućište

Asus ROG Zephyrus G14 dolazi u dvije kombinacije boja: Eclipse Grey i Platinum White. Obje kombinacije imaju andonizirano aluminijsko kućište s posebnim Easylift šarkama koje omogućuju lako otvaranje ekrana jednom rukom. Kućište je tanko, laptop ima masu od 1,5 kilograma i dolazi s mat premazom. Na poklopcu ekrana osim ROG loga nalazi se dijagonalni potez s malim LED crticama. Sa strana ekrana su vrlo tanki rubovi, a u onom nešto debljem iznad smjestila se 1080p web kamera s IR senzorom.

Laptop ima OLED ekran rezolucije 2880 x 1800 piksela s brzim odzivom i stopom osvježavanja od 120 Hz te pokriva 100% DCI-P3 spektra, a ističe se podrškom za HDR i visokom vršnom svjetlinom od 1100 cd/m2
Laptop ima OLED ekran rezolucije 2880 x 1800 piksela s brzim odzivom i stopom osvježavanja od 120 Hz te pokriva 100% DCI-P3 spektra, a ističe se podrškom za HDR i visokom vršnom svjetlinom od 1100 cd/m2

Sam ekran je jedna od jačih stavki ovog modela. OLED panel zaštićen Corning Gorilla Glass DXC zaštitom dolazi s rezolucijom 2880 x 1800 piksela i što je za igrače važno, brzim odzivom od ispod milisekunde te sa stopom osvježavanja od 120 Hz. Budući da se radi o OLED-u, tu je i gigantski kontrast te savršena crna, a kako ekran postiže vršnu svjetlinu do 1100 cd/m2, podržani su Dolby Vision i stiže s VESA DisplayHDR True Black 1000 certifikatom. Ekran pokriva i 100 % DCI-P3 spektra te se s kombinacijom visoke rezolucije i kvalitetnog prikaza te dodatkom SD kartice uz gaming publiku može svidjeti i kreatorima.

Unutar kućišta Asus je za 2026. godinu s AMD-a prešao na Inter Panther Lake procesore. Intel Core Ultra 9 386H ima 16 jezgri od čega su četiri jače performance. S njim u paru za postizanje visokog broja sličica u sekundi radi Nvidia RTX 5070 Ti. Uz 32 GB radne memorije i dovoljno spremišnog prostora, ovaj bi laptop trebao zadovoljiti igranje i najnovijih naslova. Prednost će mu biti prikaz na naprednom OLED ekranu, a potencijalni minus glasniji ventilatori unutar kompaktnog kućišta.

Tipkovnica ima hod tipki od 1,7 mm i RGB pozadinsko osvjetljenje u jednoj zoni
Tipkovnica ima hod tipki od 1,7 mm i RGB pozadinsko osvjetljenje u jednoj zoni

Armoury Cratre softver omogućuje detaljno podešavanje mogućnosti laptopa, koji inače stiže sa čak šest zvučnika, najnovijim Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0 mogućnostima te tipkovnicom s jednozonskim RGB pozadinskim osvjetljenjem te hodom tipki od 1,7 mm. Od konektora uz HDMI 2.1 ima dva USB A i USB C od čega je tu jedan Thunderbolt 4. Osimg toga stiže s 3,5 mm audio konektorom i čitačem SD kartica. Ova konfiguracija na našem tržištu ima cijenu od 4039 eura

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