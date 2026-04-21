Asus TUF Gaming A14 cilja cjenovno pristupačniju kategoriju i stiže s AMD CPU i NVIDIA GPU rješenjem

Vrlo lagan gaming laptop omogućuje veliku mobilnost, a da se pri tome ipak isporuče i pristojne gaming mogućnosti. Za performanse se brine kombinacija AMD Ryzen AI 9 procesora i ulazne Nvidia grafičke kartice RTX 5060

SPECIFIKACIJE – Asus TUF Gaming A14 (2026.) Ekran 14” / 2560x1600 / IPS / 165 Hz Procesor AMD Ryzen AI 9 H 465 (10 / 20) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2, Bluetooth 5.3 Konektori HDMI 2.1

2 x USB C (1 x USB 4, DisplayPort, power delivery)

2 × USB A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,46 kg Dimenzije 311 × 227 × 16,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home

S modelom TUF Gaming A14, Asus je spojio dvije zanimljive prednosti, kompaktne dimenzije i masu sa solidnom RTX 5060 grafičkom karticom iz Nvidie. Istovremeno se radi o modelu koji je među cjenovno pristupačnijim laptopima. Nova generacija je predstavljena, no još nije stigla do hrvatskih IT trgovina, no za ilustraciju, model prošle generacije sa sličnim karakteristikama ima cijenu 1369 eura. Asus je uštedio na nekim klasičnim gaming opcijama poput RGB tipkovnice, LED elemenata i laptop ne dolazi s apsolutno najnovijim mrežnim standardima.

Asus TUF Gaming A14 je kompaktan i lagan laptop s aluminijskim poklopcem ekrana i minimalističkim dizajnom

U vizualnom pogledu, TUF Gamin A14 ostao je sličan prethodniku. Radi se o tankom i laganom laptopu koji dolazi s aluminijskim poklopcem ekrana na jojemu se nalazi TUF logo. I donja strana laptopa je načinjena od aluminija, dok je odmorište za dlanove plastično. Ekran se može otvoriti do 180 stupnjeva, a straga je laptop nešto deblji zbog ventilacijskih otvora. S tri strane oko ekrana Asus je stavio tanke okvire, dok je s donje strane ipak deblji rub. Iznad ekrana nalazi se 1080p web kamera.

Laptop ima IPS ekran dijagonale 14'' i 165 Hz koji pokriva 100% sRGB spektra

Najjača strana IPS panela dijagonale 14'' i rezolucije 2560 x 1600 piksela je visoka stopa osvježavanja panela od 165 Hz. Osim toga, ekran ima vrlo dobru svjetlinu od 350 cd/m2 i pokriva 100% sRGB spektra.

Za performanse se brine kombinacija AMD Ryzen 9 H 465 procesora s 10 jezgri i Nvidia RTX 5060 grafičke kartice. Na ovoj rezoluciji, ova će grafička moći postići igrive performanse, a uz vrlo sposoban procesor ovaj prenosivi gamer s 32 GB radne memorije može poslužiti i kao mobilna radna stanica. Tome u prilog ide i preko 9 sati autonomije koliko možete očekivati ako ne pokrenete igre i grafičku karticu.

Tipkovnica ima mini LED bijelo pozadinsko osvjetljenje i hod tipki od 1,7 mm

Asus TUF Gaming A14 ima tipkovnicu s bijelim mini LED pozadinskim osvjetljenjem i s hodom tipki od 1,7 mm. Ispod se nalazi stakleni touchpad. Laptop ima Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 mrežne mogućnosti, a tu je i relativno bogata ponuda konektora. Na ovom modelu ćete naći HDMI 2.1, dva USB C i A te 3,5 mm audio konektor. Za potencijalne kreativne profesionalce koji žele prilično mobilnu snagu, tu je i čitač microSD kartica. Asus je nastavio s utabanim koracima s ovim laptopom. Ponudio je vrlo solidnu dediciranu grafičku karticu, snažan procesor uz dobru cijenu te kompaktne dimenzije i masu.