Dell je vratio ime XPS 14 i predstavio model s OLED ekranom i Intel Panther Lake procesorima

Dell se nakon godine dana promijenjenog nazivlja vratio na XPS brend. Novi je premium ultraprijenosnik odbacio i gornji red touch tipki, „nevidljivi“ touchpad, a oslanja se na nove Intelove Ultra procesore, njihovu naprednu integriranu grafičku karticu, kompaktan dizajn i OLED ekran

SPECIFIKACIJE – Dell XPS 14 2026 Ekran 14 ” / 2880 x 1800 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra X7 358H (4 P, 8 E 4 LP / 16 Threads) Grafička kartica Intel Arc B390 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Konektori 3 x USB C (Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1) Masa 1,36 kg Dimenzije 309,52 × 209,71 × 14,62 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro

Dell je pokušao u 2025. godini promijeniti uobičajene nazive svojih dugogodišnjih serija, no to očito nije prošlo u potpunosti po planu, pa je ove godine na CES-u ponovno predstavljena serija XPS 14 koja je doživjela neke dizajnerske preinake i obogaćena je najnovijim hardverom. I dalje se radi o premium seriji ultraprijenosnih laptopa koji u ovom slučaju stižu s novim Intelovim Panther Lake procesorima, čvrstim kompaktnim kućištem te OLED ekranom visoke rezolucije.

Dell XPS 14 ima čvrsto metalno kućište, male dimenzije i masu ispod 1,4 kilograma

Dell XPS prvi je na tržištu ponudio vrlo tanke rubove oko erkana kod laptopa i na taj način značajno smanjio veličinu uređaja. Ta, sad već dugogodišnja, filozofija nastavljena je i u novom modelu koji svojim malim dimenzijama doista iskače. Tako ovaj laptop ima debljinu od samo 14,62 milimetra i masu ispod 1,4 kilograma. Osim spomenutih tankih rubova oko ekrana, kućište je napravljeno od aluminija, a napušten je dizajn tipkovnice i touchpada. Kod tipkovnice se promjena najviše očituje u izostanku gornjeg touch reda tipki, dok su kod dosada „nevidljivog“ tuchpada sada ipak suptilno označene granice.

OLED panel rezolucije 2880 x 1800 piksela, 120 Hz i s naprednim mogućnostima prikaza jedan je od prednosti XPS serije

Dizajn ekrana s vrlo tankim rubovima Dell zove InfinityEdge i nudi promjenjivu stopu osvježavanja od 1-120 Hz. Radi se novom panelu kojeg je proizveo LG, a nudi visoku rezoluciju od 2880 x 1800 piksela, svjetlinu do 400 cd/m2. Ekan inač pokriva 100% sRGB, 98% AdobeRGB i 99% DCI-P3 spektra boja. Ekran od grebanja i oštećenja štiti Corning Gorilla Glas Victus.

U području konektora, Dell je ponudio tri Thunderbolta 4, od čega su dva na lijevoj strani

Unutar kompaktnog kućišta krije se novi snažni Intel Core Ultra X7 358H procesor sa 16 jezgri i posebno impresivnom integriranom grafičkom karticom u vidu Intel Arc B390. Ova je kartica performansama blizu RTX 4050. Upravo Nvidijinu početnu karticu imaju dostupni prethodni XPS 14 modeli na tržištu i imaju cijenu s Ultra 7 i grafičkom karticom između 3200 i 3500 eura. Izostankom dedicirane grafičke kartice su moguće uštede na prostoru i hlađenju. Laptop ima još 32 GB radne memorije i SSD-om od terabajta. Dell je u području konektora predstavio tri Thunderbolt 4 porta i to su jedini dostupni konektori na ovom modelu. Unaprijeđen je audio sustav i stiže sa stereo zvučnicima od 10 W. U moderni je paket Dell ugurao i najnovije mrežne standarde, ovog puta Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, a tu je i baterija od 70 Wh koja bi prema Dellu trebala ponuditi 31 sat rada.