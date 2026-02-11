Dell je vratio ime XPS 14 i predstavio model s OLED ekranom i Intel Panther Lake procesorima
Dell se nakon godine dana promijenjenog nazivlja vratio na XPS brend. Novi je premium ultraprijenosnik odbacio i gornji red touch tipki, „nevidljivi“ touchpad, a oslanja se na nove Intelove Ultra procesore, njihovu naprednu integriranu grafičku karticu, kompaktan dizajn i OLED ekran
|SPECIFIKACIJE – Dell XPS 14 2026
|Ekran
|14 ” / 2880 x 1800 / OLED / 120 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra X7 358H (4 P, 8 E 4 LP / 16 Threads)
|Grafička kartica
|Intel Arc B390
|Memorija
|32 GB LPDDR5
|Disk
|1 TB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
|Konektori
|3 x USB C (Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1)
|Masa
|1,36 kg
|Dimenzije
|309,52 × 209,71 × 14,62 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
Dell je pokušao u 2025. godini promijeniti uobičajene nazive svojih dugogodišnjih serija, no to očito nije prošlo u potpunosti po planu, pa je ove godine na CES-u ponovno predstavljena serija XPS 14 koja je doživjela neke dizajnerske preinake i obogaćena je najnovijim hardverom. I dalje se radi o premium seriji ultraprijenosnih laptopa koji u ovom slučaju stižu s novim Intelovim Panther Lake procesorima, čvrstim kompaktnim kućištem te OLED ekranom visoke rezolucije.
Dell XPS prvi je na tržištu ponudio vrlo tanke rubove oko erkana kod laptopa i na taj način značajno smanjio veličinu uređaja. Ta, sad već dugogodišnja, filozofija nastavljena je i u novom modelu koji svojim malim dimenzijama doista iskače. Tako ovaj laptop ima debljinu od samo 14,62 milimetra i masu ispod 1,4 kilograma. Osim spomenutih tankih rubova oko ekrana, kućište je napravljeno od aluminija, a napušten je dizajn tipkovnice i touchpada. Kod tipkovnice se promjena najviše očituje u izostanku gornjeg touch reda tipki, dok su kod dosada „nevidljivog“ tuchpada sada ipak suptilno označene granice.
Dizajn ekrana s vrlo tankim rubovima Dell zove InfinityEdge i nudi promjenjivu stopu osvježavanja od 1-120 Hz. Radi se novom panelu kojeg je proizveo LG, a nudi visoku rezoluciju od 2880 x 1800 piksela, svjetlinu do 400 cd/m2. Ekan inač pokriva 100% sRGB, 98% AdobeRGB i 99% DCI-P3 spektra boja. Ekran od grebanja i oštećenja štiti Corning Gorilla Glas Victus.
Unutar kompaktnog kućišta krije se novi snažni Intel Core Ultra X7 358H procesor sa 16 jezgri i posebno impresivnom integriranom grafičkom karticom u vidu Intel Arc B390. Ova je kartica performansama blizu RTX 4050. Upravo Nvidijinu početnu karticu imaju dostupni prethodni XPS 14 modeli na tržištu i imaju cijenu s Ultra 7 i grafičkom karticom između 3200 i 3500 eura. Izostankom dedicirane grafičke kartice su moguće uštede na prostoru i hlađenju. Laptop ima još 32 GB radne memorije i SSD-om od terabajta. Dell je u području konektora predstavio tri Thunderbolt 4 porta i to su jedini dostupni konektori na ovom modelu. Unaprijeđen je audio sustav i stiže sa stereo zvučnicima od 10 W. U moderni je paket Dell ugurao i najnovije mrežne standarde, ovog puta Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, a tu je i baterija od 70 Wh koja bi prema Dellu trebala ponuditi 31 sat rada.