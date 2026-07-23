Dell Pro Max 14 poslovni je laptop s Intelovim Core Ultra 7 255H procesorom i mnoštvom konektora

SPECIFIKACIJE – Dell Pro Max 14 MC14250 Ekran 14 ” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 255H (6 P, 8 E, 2 LP / 16 Threads) Grafička kartica Intel Arc 140T Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

2 x USB A

2 x Thunderbolt 4

3,5 mm

Ethernet Masa 1,79 kg Dimenzije 313 x 227,3 × 24,65 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 1 godinu Cijena 1.589,00 eura

Kod Dell modela potrebno je paziti na sitne dodatke u nazivima uređaja. Tako smo ranije ove godine predstavili Dell Pro Max 14 Premium, laptop namijenjen ozbiljnijim radnim zadacima koji cijenom višestruko nadilazi ovaj „običan“ Pro Max 14. Osim u dediciranoj profesionalnoj grafičkoj kartici skupljeg modela, razlika je i u kvaliteti izrade. No, i ovaj klasični Dell Pro Max 14 dolazi sa svojim prednostima u vidu kompaktnog formata, snažnog Intel procesora Arrow Lake serije koji se posebno ističe s nešto snažnijom integriranom grafičkom karticom, te s vrlo zanimljivim setom konektora te najmodernijim mrežnim mogućnostima.

Tamna boja i minimalistički dizajn za poslovni laptop koji ima masu od 1,79 kilograma

Za razliku od skuplje Premium varijante, Dell Pro Max stiže s plastičnim kućištem, a plastika koja se koristi uvelike stiže iz procesa recikliranja. Vizualno je ova serija slična skupljoj i dolazi uz prepoznatljiv Dell minimalistički dizajn. Na poklopcu ekrana je Dell logo, a oko ekrana su sa strana tanki rubovi dok je iznad deblji rub u kojemu je smještena 1080p web kamera s IR senzorom. Laptop nije najtanji i najlakši za 14'' kategoriju, a rubovi su zaobljeni i pristup dizajnu je minimalistički. Pozadinski osvjetljena tipkovnica nema neke posebnosti, osim što su tipke za smjer nešto manjih dimenzija, a ispod se nalazi prostrani touchpad.

Laptop ima IPS panel rezolucije 1920 x 1200 piksela i svjetlinu od 300 cd/m2

Dell je na Pro Max 14 ugradio IPS ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela i sa svjetlinom od 300 cd/m2, koji se ne ističe posebno, no dovoljno je kvalitetan za uredske zadatke. Laptop dolazi s Intelovim Core Ultra 7 255H procesorom koji ima 16 jezgri, a radi se o H modelu kojemu su na prvom mjestu performanse, a ne štedljivost baterije. S ovim procesorom, ne bi trebali imati problema u poslovnom okruženju, čak i ako koristite zahtjevnije aplikacije. Procesor ima i vrlo dobru integriranu grafičku karticu Intel Arc 140T koja omogućuje i igranje u pauzama od posla, naravno uz kompromise. Ono što nije idealno je 16 GB radne memorije, no postoje konfiguracije s više memorije, baš kao i s više prostora na SSD-u, mada je prisutan samo jedan utor.

Od konektora se ističu dva Thunderbolta 4

Dell je uređaj opremio najmodernijm mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, dok među konektorima postoje dva Thunderbolta 4, dva USB A, HDMI 2.1, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Baterija od 72 Wh omogućit će više od 12 sati autonomije. Cijena ovog uređaja na našem je tržištu 1589 eura u ovoj konfiguraciji.