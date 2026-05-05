Dell Pro Max 14 Premium je vrlo kompaktan laptop s mogućnostima radne stanice

SPECIFIKACIJE – Dell Pro Max 14 Premium Ekran 16 ” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 265H (6 P, 8 E, 2 LP / 16 Threads) Grafička kartica NVIDIA RTX Pro 2000 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 2 x Thunderbolt 5

2 x Thunderbolt 4

3,5 mm

Čitač microSD kartica Masa 1,61 kg Dimenzije 310,6 × 212,4 × 20,12 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 1 godinu Cijena 5.069,00 eura

Dell Pro Max 14 Premium je laptop namijenjen ozbiljnijim radnim zadacima. U načinu imenovanja, Dell je to označio s Pro Max, dok riječ Premium označava dodatnu kvalitetu u izradi. Za prvi dio jednadžbe u ovoj vrlo mobilnoj radnoj stanici brine se kombinacija Intelovih Arrow Lake procesora i Nvidia Blackwell profesionalne grafičke kartice, dok je kvaliteta izražena uporabom materijala u izradi kućišta i modernih dodataka u dizajnu.

Dell Pro Max 14 Premium stiže s metalnim kompaktnim kućištem minimalističkog dizajna

Laptop dolazi s čvrstim metalnim kućištem u tamno sivoj boji i s Dell logom na poklopcu ekrana. Osim toga će se minimalistički dizajn lako uklopiti u bilo koje radno okruženje. Dellova radna stanica nije među lakšim i tanjim 14'' modelima, no za to postoji dobar razlog u vidu boljeg sustava hlađenja dosta snažnih komponenti. Dell Pro Max 14 Premium dolazi sa zero-lattice tipkovnicom u kojoj su tipke u ravnini odmorišta za dlanove, bez prostora između tipki. Radi se o specifičnoj tipkovnici na koju se treba naviknuti, ali i koja ima snažno pozadinsko osvjetljenje te veće tipke zbog eliminacije prostora između tipki. Ispod se nalazio prilično širok touchpad. Jedna od tradicija koje je započeo Dell sa svojim premium modelima su tanki rubovi oko ekrana što je slučaj i ovdje, mada je gornja strana nešto deblja i tamo se nalazi nešto kvalitetnija web kamera od 8 megapiksela s IR senzorom za lakši login u sustav.

IPS ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela donosi svjetlinu od 400 cd/m2, 60 Hz i pokriva 100% sRGB spektra

Dvije su opcije ekrana u ponudi ove serije. Naša konfiguracija koja ima cijenu od 5069 eura na našem tržištu dolazi s IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 piksela, svjetlinom od 400 cd/m2 i pokrivanjem 100% sRGB spektra. Druga je opcija zamjetno kvalitetniji Tandem OLED panel rezolucije 2880 x 1800 piksela, a obje varijante imaju stopu osvježavanja od 60 Hz.

Dell opravdava ideju mobilne radne stanice prilično snažnim komponentama. Glavnu riječ vode Intel Core Ultra 7 265H procesor (najjači u ponudi Core Ultra 9 285H) koji dolazi sa 16 jezgri od čega 6 performance jezgri mogu doseći radni takt od 5,3 GHz. Uz snažan CPU, tu je Nvidia RTX Pro 2000 Blackwell profesionalna kartica namijenjena radu u zahtjevnim aplikacijama. Voljeli bi vidjeti više od 32 GB radne memorije i više prostora od SSD-a s terabajtom. U području konektora, laptop se oslanja na 4 USB C-a od čega dva podržavaju Thunderbolt 5 i dva Thunderbolt 4, a tu su još 3,5 mm audio konektor i čitač microSD kartica. U paketu dolaze adapteri za USB A i HDMI. Treba još spomenuti sustav od četiri zvučnika te trajanje baterije do 13 sati, no ne i uz upogonjenju Nvidia grafičku karticu.