Dell XPS 16 vratio se originalnom imenu i u tankom kvalitetnom kućištu zapakirao snažni procesor

XPS 16 u novoj generaciji kao najjači procesor u ponudi ima Core Ultra X7 385H koji dolazi sa snažnom integriranom grafičkom karticom. Uz to je Dell ponudio kvalitetnu izradu i mogućnost OLED ekrana kojeg zasada nismo našli u domaćim trgovinama

SPECIFIKACIJE – Dell XPS 16 (2026) Ekran 16 ” / 1920 x 1200 / IPS/ 120 Hz Procesor Intel Core Ultra X7 385H (4P+8E+4LP/16 T) Grafička kartica Intel Arc B390 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Intel WiFi 7 BE211 2x2, Bluetooth 6.0 Konektori 3x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)

3,5-mm audio Masa 1,74 kg Dimenzije 352,58 × 237,47 × 15,4 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 3 godine Cijena 3.799,00 eura

Dell XPS je premium serija proizvođača koja spaja moderan dizajn, kvalitetne materijale u izradi sa snažnim komponentama, ali i visokom cijenom. U našem slučaju, novi Dell XPS 16 ima cijenu od 3799 eura, a radi se o modelu sa SSD-om manjeg kapaciteta i IPS ekranom umjesto OLED-a. I s tim izmjenama, radi se o vrlo atraktivnom uređaju koji se može podičiti i dugim trajanjem baterije.

Vrlo tanak metalni XPS 16 dolazi u grafitnoj boji, a minimalizam kvari jedino XPS natpis na poklopcu ekrana

Dizajn je jedno od područja na kojima se XPS serija oduvijek nastojala izdvojiti od konkurencije. Upravo su uređaji s ovim imenom započeli trend ultratankih okvira oko ekrana. I nova generacija načinjena je od aluminija, a neke od inovacija koje se nisu svidjele korisnicima dok je privremeno laptop promijenio ime u Premium, poput dodirnih funkcijskih tipki i touchpada bez iscrtanih granica su nestali. Tako je gornji red funkcijskih tipki sad klasičan, a veliki prostrani i kvalitetni touchpad ima naznačene linije na rubu. Ono što je ostalo je tzv. zero lattice tipkovnica koja nema razmake među tipkama i u ravnini je odmorišta za dlanove. Tipkovnica dolazi s pozadinskim osvjetljenjem i dosta stisnutim tipkama za smjer, no tipke su vrlo pristojne veličine i unatoč 16'' veličini nema numeričkog dijela.

Iako je IPS ekran s kojim stiže laptop kvalitetan, skuplja OLED varijanta ipak će pružiti puno više

Dvije su mogućnosti ekrana kod ovog laptopa. Model trenutačno prisutan na domaćem tržištu ima vrlo dobar IPS nešto niže rezolucije od 1920 x 1200 piksela, svjetline od 500 cd/m2 i promjenjive stope osvježavanja od 1-120 Hz, što pomaže u trajanju baterije. Jača OLED varijanta ima rezoluciju 3200 x 2000 piksela, 120 Hz, 100% pokrivanja DCI-P3 spektra i puno je naprednija opcija, no i opcija koja će dodatno povisiti cijenu. Osim Gorilla Glass 3 zaštite, iznad ekrana se nalazi kvalitetna 8 megapikselna kamera.

Dell je odustao od gornjeg dodirnog reda tipki, te touchpada bez označenih rubova, a ostao je pri zero-lattice tipkovnici

Unutar tankog unibody kućišta glavnu riječ igra Intelov Core Ultra X7 385H procesor Panther Lake generacije predstavljen početkom ove godine. Radi se o procesoru koji dolazi sa 16 jezgri od čega su četiri jače performance, a zanimljiv je zbog integrirane grafičke kartice Intel Arc B390 koja se mogućnostima ozbiljno primaknula slabijim dediciranim modelima poput RTX 5050. Dell se odlučio ne nuditi dedicirane kartice u ovoj generaciji, pa će one najzahtjevnije aplikacije i igre ostati malo izvan mogućnosti. Laptop ima još 32 GB radne memorije i 512 GB SSD, no moguće je nabaviti XPS s više memorije.

Dell se odlučio za minimalizam i u području konektora, pa tako nudi jedino USB C , no sva tri podržavaju Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 i Power Delivery funkcionalnost. Osim USB konektora XPS 16 ima i 3,5 mm audio utor. Dell je opremio svoj uređaj visoke klase najnovijom mrežnom tehnologijom u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, a jedna od jačih strana je i baterija, pri čemu možete očekivati preko 17 sati rada na ovom računalu s jednim punjenjem baterije.