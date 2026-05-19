Dell XPS 16 vratio se originalnom imenu i u tankom kvalitetnom kućištu zapakirao snažni procesor
XPS 16 u novoj generaciji kao najjači procesor u ponudi ima Core Ultra X7 385H koji dolazi sa snažnom integriranom grafičkom karticom. Uz to je Dell ponudio kvalitetnu izradu i mogućnost OLED ekrana kojeg zasada nismo našli u domaćim trgovinama
|SPECIFIKACIJE – Dell XPS 16 (2026)
|Ekran
|16 ” / 1920 x 1200 / IPS/ 120 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra X7 385H (4P+8E+4LP/16 T)
|Grafička kartica
|Intel Arc B390
|Memorija
|32 GB LPDDR5
|Disk
|512 GB NVMe PCIe
|Mreža
|Intel WiFi 7 BE211 2x2, Bluetooth 6.0
|Konektori
|3x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)
3,5-mm audio
|Masa
|1,74 kg
|Dimenzije
|352,58 × 237,47 × 15,4 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11
|Jamstvo
|3 godine
|Cijena
|3.799,00 eura
Dell XPS je premium serija proizvođača koja spaja moderan dizajn, kvalitetne materijale u izradi sa snažnim komponentama, ali i visokom cijenom. U našem slučaju, novi Dell XPS 16 ima cijenu od 3799 eura, a radi se o modelu sa SSD-om manjeg kapaciteta i IPS ekranom umjesto OLED-a. I s tim izmjenama, radi se o vrlo atraktivnom uređaju koji se može podičiti i dugim trajanjem baterije.
Dizajn je jedno od područja na kojima se XPS serija oduvijek nastojala izdvojiti od konkurencije. Upravo su uređaji s ovim imenom započeli trend ultratankih okvira oko ekrana. I nova generacija načinjena je od aluminija, a neke od inovacija koje se nisu svidjele korisnicima dok je privremeno laptop promijenio ime u Premium, poput dodirnih funkcijskih tipki i touchpada bez iscrtanih granica su nestali. Tako je gornji red funkcijskih tipki sad klasičan, a veliki prostrani i kvalitetni touchpad ima naznačene linije na rubu. Ono što je ostalo je tzv. zero lattice tipkovnica koja nema razmake među tipkama i u ravnini je odmorišta za dlanove. Tipkovnica dolazi s pozadinskim osvjetljenjem i dosta stisnutim tipkama za smjer, no tipke su vrlo pristojne veličine i unatoč 16'' veličini nema numeričkog dijela.
Dvije su mogućnosti ekrana kod ovog laptopa. Model trenutačno prisutan na domaćem tržištu ima vrlo dobar IPS nešto niže rezolucije od 1920 x 1200 piksela, svjetline od 500 cd/m2 i promjenjive stope osvježavanja od 1-120 Hz, što pomaže u trajanju baterije. Jača OLED varijanta ima rezoluciju 3200 x 2000 piksela, 120 Hz, 100% pokrivanja DCI-P3 spektra i puno je naprednija opcija, no i opcija koja će dodatno povisiti cijenu. Osim Gorilla Glass 3 zaštite, iznad ekrana se nalazi kvalitetna 8 megapikselna kamera.
Unutar tankog unibody kućišta glavnu riječ igra Intelov Core Ultra X7 385H procesor Panther Lake generacije predstavljen početkom ove godine. Radi se o procesoru koji dolazi sa 16 jezgri od čega su četiri jače performance, a zanimljiv je zbog integrirane grafičke kartice Intel Arc B390 koja se mogućnostima ozbiljno primaknula slabijim dediciranim modelima poput RTX 5050. Dell se odlučio ne nuditi dedicirane kartice u ovoj generaciji, pa će one najzahtjevnije aplikacije i igre ostati malo izvan mogućnosti. Laptop ima još 32 GB radne memorije i 512 GB SSD, no moguće je nabaviti XPS s više memorije.
Dell se odlučio za minimalizam i u području konektora, pa tako nudi jedino USB C , no sva tri podržavaju Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 i Power Delivery funkcionalnost. Osim USB konektora XPS 16 ima i 3,5 mm audio utor. Dell je opremio svoj uređaj visoke klase najnovijom mrežnom tehnologijom u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, a jedna od jačih strana je i baterija, pri čemu možete očekivati preko 17 sati rada na ovom računalu s jednim punjenjem baterije.