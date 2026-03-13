Gigybyte A16 za oko 1300 eura donosi za gaming dovoljnu RTX 5060 grafičku karticu uz AMD Ryzen 260
Povoljna cijena uz neke gaming elemente, zanimljiv dizajn i sposobne Nvidia grafičke kartice nove generacije čine zanimljivu kombinaciju sposobnu za igranje
|SPECIFIKACIJE – Gigabyte A16 GA63H
|Ekran
|16” / 1920 x 1200 / IPS / 165 Hz
|Procesor
|AMD Ryzen 260 (8 / 16T)
|Grafička kartica
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|Memorija
|24 GB LDDR5
|Disk
|512 GB
|Mreža
|Wi-Fi 6E,Bluetooth 5.2
|Konektori
|HDMI 2.1
3 × USB A
USB C
3,5-mm audio
Ethernet
|Dodaci
|-
|Masa
|2,2 kg
|Dimenzije / obujam
|358,3 × 262,5 × 22,99 mm
|Operacijski sustav
|Free DOS
|Jamstvo
|2 godine
|Cijena
|1.279,00 eura
Među svojim brojnim gaming serijama Gigabyte nudi modele A16 koji spajaju osnovni koncept laptopa za igranje koji ima prepoznatljive elemente u dizajnu i vrlo dobru kombinaciju procesora i grafičke kartice s relativno povoljnom cijenom. Tako ovaj model s RTX 5060 (RTX 5070 najjača je dostupna u A16 seriji) na našem tržištu ima cijenu od 1279 eura čime je vrlo konkurentan i igračima omogućuje dovoljno performansi, pogotovo na ovoj rezoluciji ekrana.
Gigabyte je ponudio u potpunosti plastično kućište koje ima Black Steel, odnosno crnu mat boju. Čisti minimalistički poklopac ekrana i gaming inspirirani vizualni elementi na odmorištu za dlanove ipak daju do znanja koja je primarna namjena uređaja. Kada tome dodamo tipkovnicu s pozadinskim RGB osvjetljenjem u jednoj zoni, jasno je da u rukama imamo gaming stroj. Tipkovnica nema numerički dio i prilično je prostrana s hodom tipki od 1,7 mm, a tipke za smjer su odvojene iako su manje veličine. Ekran se lako otvara jednom rukom, a zahvaljujući dizajnu s dvije šarke moguće ga je otvoriti do 180 stupnjeva. Ispod tipkovnice nalazi se relativno prostrani touchpad.
Gigabyte A16 stiže s dvije varijante ekrana. Naša konfiguracija ima slabiju opciju, a radi se o IPS panelu rezolucije 1920 x 1200 piskela sa svjetlinom od 300 cd/m2 i stopom osvježavanja panela od 165 Hz. Jača varijanta ima višu rezoluciju od 2560 x 1600 piksela i svjetlinu koja ide preko 400 cd/m.
Unutar crnog mat kućišta za perfromanse se brine kombinacija AMD procesora na Zen 4 arhitekturi i Nvidia RTX grafičke kartice. AMD Ryzen 260 dolazi s osam jezgri s maksimalnim radnim taktom od 5,1 GHz i ovaj je Hawk Point model izašao u 2025. godini. Procesor ne bi trebao biti usko grlo u gamingu, a za ovu rezoluciju ekrana dovoljno snage i za nove igre isporučit će RTX 5060 grafička kartica. Laptop ima 24 GB radne memorije (moguće do 64 GB) te SSD od 512 GB (u dva dostupna slota moguće do 4 TB).
Laptop ima dva stereo zvučnika snage po 2 W i dolazi solidno opremljen priključcima. Pored HDMI 2.1, tu su tri USB A (jedan arhaični 2.0), USB C verzije 4.0 koji omogućuje DisplayPort i power delivery funkcionalnost te Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Za mrežnu povezanost brinu se Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, dok se iznad ekrana nalazi 1080p web kamera s IR senzorom za lakši login u sustav.