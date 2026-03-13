Gigybyte A16 za oko 1300 eura donosi za gaming dovoljnu RTX 5060 grafičku karticu uz AMD Ryzen 260

SPECIFIKACIJE – Gigabyte A16 GA63H Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 165 Hz Procesor AMD Ryzen 260 (8 / 16T) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 5060 Memorija 24 GB LDDR5 Disk 512 GB Mreža Wi-Fi 6E,Bluetooth 5.2 Konektori HDMI 2.1

3 × USB A

USB C

3,5-mm audio

Ethernet Dodaci - Masa 2,2 kg Dimenzije / obujam 358,3 × 262,5 × 22,99 mm Operacijski sustav Free DOS Jamstvo 2 godine Cijena 1.279,00 eura

Među svojim brojnim gaming serijama Gigabyte nudi modele A16 koji spajaju osnovni koncept laptopa za igranje koji ima prepoznatljive elemente u dizajnu i vrlo dobru kombinaciju procesora i grafičke kartice s relativno povoljnom cijenom. Tako ovaj model s RTX 5060 (RTX 5070 najjača je dostupna u A16 seriji) na našem tržištu ima cijenu od 1279 eura čime je vrlo konkurentan i igračima omogućuje dovoljno performansi, pogotovo na ovoj rezoluciji ekrana.

Laptop ima plastično kućište koje dolazi u Black Steel finišu, odnosno crnoj mat boji, a od gaming elemenata najviše se ističe pozadinska boja na tipkovnici

Gigabyte je ponudio u potpunosti plastično kućište koje ima Black Steel, odnosno crnu mat boju. Čisti minimalistički poklopac ekrana i gaming inspirirani vizualni elementi na odmorištu za dlanove ipak daju do znanja koja je primarna namjena uređaja. Kada tome dodamo tipkovnicu s pozadinskim RGB osvjetljenjem u jednoj zoni, jasno je da u rukama imamo gaming stroj. Tipkovnica nema numerički dio i prilično je prostrana s hodom tipki od 1,7 mm, a tipke za smjer su odvojene iako su manje veličine. Ekran se lako otvara jednom rukom, a zahvaljujući dizajnu s dvije šarke moguće ga je otvoriti do 180 stupnjeva. Ispod tipkovnice nalazi se relativno prostrani touchpad.

Gigabyte A16 ima IPS ekran sa 165 Hz stopom osvježavanja panela

Gigabyte A16 stiže s dvije varijante ekrana. Naša konfiguracija ima slabiju opciju, a radi se o IPS panelu rezolucije 1920 x 1200 piskela sa svjetlinom od 300 cd/m2 i stopom osvježavanja panela od 165 Hz. Jača varijanta ima višu rezoluciju od 2560 x 1600 piksela i svjetlinu koja ide preko 400 cd/m.

Unutar crnog mat kućišta za perfromanse se brine kombinacija AMD procesora na Zen 4 arhitekturi i Nvidia RTX grafičke kartice. AMD Ryzen 260 dolazi s osam jezgri s maksimalnim radnim taktom od 5,1 GHz i ovaj je Hawk Point model izašao u 2025. godini. Procesor ne bi trebao biti usko grlo u gamingu, a za ovu rezoluciju ekrana dovoljno snage i za nove igre isporučit će RTX 5060 grafička kartica. Laptop ima 24 GB radne memorije (moguće do 64 GB) te SSD od 512 GB (u dva dostupna slota moguće do 4 TB).

Tipkovnica dolazi uz RGB pozadinsko osvjetljenje u jednoj zoni, prostranim layoutom i hodom tipki od 1,7 mm

Laptop ima dva stereo zvučnika snage po 2 W i dolazi solidno opremljen priključcima. Pored HDMI 2.1, tu su tri USB A (jedan arhaični 2.0), USB C verzije 4.0 koji omogućuje DisplayPort i power delivery funkcionalnost te Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Za mrežnu povezanost brinu se Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, dok se iznad ekrana nalazi 1080p web kamera s IR senzorom za lakši login u sustav.