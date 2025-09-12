HP EliteBook 8 G1a 16 stiže na AMD Ryzen pogon te ima metalno kućište i bogatu opremu

SPECIFIKACIJE – HP EliteBook 8 G1a 16 Ekran 16” / 1920 x1200 / IPS/ 60 Hz Procesor AMD Ryzen 7 Pro 250 (8/16 Threads) Grafička kartica AMD Radeon 780M Memorija 16 GB DDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

1 x USB C (power delivery, DisplayPort 2.1)

2 × USB C (Thuderbolt 4)

1 × USB A

3,5-mm audio Masa 1,69 kg Dimenzije 359 × 259 × 15,5 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 1.523,76 eura

HP EliteBook 8 G1A 16 prisutan je na našem tržištu s nekoliko modela, pri čemu je osnovna razlika u AMD-ovom procesoru, pa su tako dostupni laptopi s Ryzen 5 i ovim Ryzen 7 Pro 250 procesorom. Radi se o modelu Zen 4 arhitekture koji ima osam jezgri i ponudit će vrlo dobre performanse za sve uredske zadatke, multimediju i može se uhvatiti u koštac i s pokojom zahtjevnijom aplikacijom. Ova serija HP laptopa dolazit će i s novim Zen 5 procesorima kao što je Ryzen AI 7 350, pri čemu možemo očekivati i višu cijenu u odnosu na trenutačni model koji sada košta 1523 eura.

HP EliteBook 8 G1a 16 ima poslovni minimalistički dizajn i čvrsto metalno kućište

HP koristi minimalistički poslovni dizajn metalik sive boje. Za izradu kućišta koristi se aluminij i magnezij, a uz to je ovaj model prilično tanak s 15,5 mm, a za 16'' metalni laptop i masa nije pretjerana. Sa strane ekrana su tanji rubovi, dok je s donje i gornje strane to nešto deblje, a iznad je smještena i nešto kvalitetnija 5 megapikselna web kamera s IR senzorom za lakši ulazak u sustav.

Laptop ima IPS panel rezolucije 1920 x 1200 piksela i 60 Hz

Iako Elite u imenu sugerira na najvišu klasu, ovdje se zapravo radi o kombinaciji nešto kvalitetnije izrade i pokojeg ustupka kako bi se osigurala niža cijena. Tako ovaj model dolazi s običnim IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 piksela koji ima svjetlinu od 300 cd/m2.

Unutar kućišta za performanse laptopa brine se AMD Ryzen 7 Pro 250 procesor koji ima 8 jezgri i 16 threadova. Tu je integrirana AMD Radeon 780 grafička kartica koja nije dovoljna za ozbiljnije igranje, ali ćete moći pokrenuti manje zahtjevne naslove iako to, jasno, nije primarna svrha ovog uređaja. Naš konkretan model dolazi sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 1 TB, no postoje i druge moguće konfiguracije. HP je laptop dobro opremio, pa stiže s podrškom za najnovije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Također, na lijevoj i desnoj strani brojni su konektori uključujući HDMI 2.1, tri USB C (dva podržavaju spajanje Thunderbolt 4 uređaja), USB A 53 3,5 mm audio priključak.

Među brojnim konektorima izdvajaju se USB C i HDMI 2.1

HP EliteBook 8 G1A 16 je laptop koji će se dizajnom lako uklopiti u uredske prostore, ima tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem i numeričkim dijelom te vrlo velik touchpad. Na jednom punjenju baterije moći ćete izvući i do 13 sati.