HP Victus 15 u izvedbi s AMD procesorom je gaming laptop s Nvidia RTX 5060 grafičkom karticom

Kombinacija cijene i dovoljnih gaming mogućnosti dugogodišnja je formula za Victus modele koji su HP-ov odgovor za povoljniji laptop za igranje. Osim solidne CPU-GPU kombinacije, kao treću važnu osobinu gaming modela donosi stopu osvježavanja ekrana od 144 Hz

Bug.hr utorak, 26. svibnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – HP Victus 15-fa2152ng
Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS / 144 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (8 / 16 T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Konektori 1 × HDMI 2.1
1 x USB C (Power delivery, Display Port 2.1)
2 × USB A
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 2,29 kg
Dimenzije 358 × 255 × 23,6 mm
Operacijski sustav Free DOS
Cijena 1.499,00 Eura

HP Victus serija predstavlja pristupačnije modele gaming laptopa, i ova novija AMD varijanta slična je Victusu koji se oslanja na Intel, a o kojem smo već pisali. U ponudi je niz mogućih konfiguracija s AMD procesorima, pri čemu je ovaj Ryzen AI 7 350 najjači dostupan CPU. Isto tako je Nvidia RTX 5060 najjača dostupna grafička kartica, pa ovaj najopremljeniji dostupni Victus na našem tržištu ima cijenu od 1499 eura.

HP Victus 15 na prvu vizualno nema agresivne gaming elemente
Da bi cijena ostala konkurentna, a u isto vrijeme se pružile dovoljne performanse, HP je na nekim stvarima morao uštedjeti. HP Victus 15 nema premium materijale u izradi kućišta, ekran nema osobito napredne mogućnosti prikaza sRGB spektra boja, a taj trend uštede vidljiv je i u izostanku Windows operativnog sustava. Victus 15 načinjen je u potpunosti od plastike i zaklopljen ima gotovo poslovan izgled. Na poklopcu ekrana se nalazi slovo V, a straga je malo više pažnje posvećeno ventilaciji, no ukupan izgled naginje više prema svakodnevnim uređajima. Sa strana ekrana su tanki rubovi, dok je iznad smještena IR web kamera HD rezolucije.

Najveći adut IPS ekrana rezolucije 1920 x 1080 piksela je stopa osvježavanja od 144 Hz
HP Victus 15 ima tipkovnicu s numeričkim tipkama i izdvojenim, ali smanjenim tipkama za smjer. Klasični chiclet izgledi i solidan hod tipki, nadopunjen je pozadinskim osvjetljenjem koje ovisno o modelu može biti RGB u jednoj zoni ili bijelo. IPS panel dolazi u Full HD rezoluciji i najjača strana mu je stopa osvježavanja od 144 Hz. Ekran dolazi sa svjetlinom od 300 cd/m2 i neće oduševiti profesionalce ili korisnike koji trebaju precizan prikaz boja.

Većina konektora nalazi se s desne strane, a osim USB C, HDMI 2.1, Etherneta i USB A, s lijeve strane se nalazi i još jedan USB A
Unutar plavog kućišta (dostupne i druge boje) glavnu riječ vodi MAD Ryzen AI 7 350 procesor koji ima osam jezgri i maksimalni radni takt od 5 GHz te će za svakodnevne i gaming zadatke biti vrlo dobra opcija. Procesor radi u paru s Nvidia RTX 5060 grafičkom karticom s kojom ćete na Full HD rezoluciji s kojom laptop dolazi moći ugodno igrati i nove naslove, a one manje zahtjevne i natjerati preko 144 sličice u sekundi. Victus 15 dolazi sa 16 GB radne memorije što je neki minimum za normalno korištenje za moderne uređaje, te sa SSD-om od terabajta.

Od konektora, HP Victus 15 ima dva USB A, USB C (uz power delivery i DisplayPort funkcionalnost), HDMI 2.1, Ethernet te 3,5 mm audio konektor. Uz bateriju od 70 Wh moći ćete na ovom laptopu izvući oko pet i pol sati korištenja, no naravno to ne vrijedi ako se igrate i u punom pogonu držite Nvidia grafičku karticu.

