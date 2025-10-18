HP ZBook 8 G1i 14 novo je ime za metalni workstation laptop s bogatom opremom i Intel Ultra CPU-om
ZBook 8 zamjenjuje Firefly ulaznu kategoriju workstation laptopa iz HP-a, a i dalje se radi o modelu s kvalitetnim aluminijskim kućištem, IPS ekranom sa 120 Hz koji se u novoj generaciji oslanja na Intel Core Ultra procesore
|SPECIFIKACIJE – HP ZBook 8 G1i 14
|Ekran
|14” / 2560 x 1600 / IPS / 120 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 7 255H (6P, 8 E, 2 LP / 16)
|Grafička kartica
|Intel Arc 140T
|Memorija
|32 GB DDR5
|Disk
|1 TB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi7, BT5.4
|Konektori
|HDMI 2.1
3 x USB Type C (2 x Thunderbolt 4, power delivery)
USB Type A (5 Gb/s)
3,5-mm audio
Ethernet
|Masa
|1,43 kg
|Dimenzije
|315,7 × 221,9 × 18,7 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
|Jamstvo
|2 godine
|Cijena
|2.309,00 eura
HP u svojoj ponudi ima velik broj poslovnih laptopa, a ZBook serije ubrajaju se u one jače koje po nekim kriterijima zadovoljavaju etiketu workstation. Tako je novi model ZBook 8 G1i 14 zamijenio dosadašnji ZBook Firefly kao ulazni laptop među ovim radnim uređajima. Kao i prethodnik, moguće su vrlo različite konfiguracije, no ugrubo u metalnom kućištu dolazi s Intel Ultra procesorima Arrow Lake serije, integriranom Intel ili Nvidia Ada grafičkim karticama te stiže s nekoliko opcija IPS ekrana.
HP ZBook serija izgledom je vrlo slična EliteBook modelima i ima istovjetni generički dizajn koji se oslanja na minimalizam, tamno sivo kućište koje je načinjeno od aluminija. Na poklopcu ekrana nalazi se HP logo, a odmorište za dlanove kao i obično ugošćuje prostrani touchapd i chiclet tipkovnicu koja je otporna na prolijevanje, ima stisnutije tipke za smjer i pozadinsko osvjetljenje. Oko ekrana su sa strana tanji rubovi, dok je iznad nešto deblji okvir u kojemu je smještena kvalitetna 5 MP web kamera s IR senzorom za biometrijski login u sustav.
U više dostupnih izvedbi ekrana, sve varijante nude IPS panele, pri čemu je ovaj s najvišom rezolucijom od 2560 x 1600 točaka i 120 Hz zamjetno kvalitetniji i uz svjetlinu od 500 cd/m2 pokriva i 100% DCI-P3 spektra.
Unutar kućišta nalazi se Intelova serija Arrow Lake procesora s rasponom od Ultra 5 do 9 modela. Ova konkretna konfiguracija koja na našem tržištu ima cijenu od 2.309 eura stiže s Core Ultra 7 255H procesorom od 16 jezgri koji će omogućiti kvalitetne performanse za sve radne zadatke. E sad, može li se laptop zvati workstation bez dedicirane grafičke kartice? To ovisi naravno o aplikacijama koje koristite, pa ako ste među kreativnim profesionalcima ili koristite ostale aplikacije koje mogu iskoristiti napredne Nvidia Ada profi grafičke kartice, morat ćete podebljati budžet. U protivnom HP ZBook 8 G1i dolazi s integriranom Intel Arc 140T grafičkom karticom koja je vrlo solidna opcija za svakodnevne, uredske pa i poneki napredniji zadatak. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 TB, a te se vrijednosti mogu mijenjati nadogradnjom ili odabirom drugih konfiguracija.
HP ZBook 8 G1i 14 prilično je bogato opremljen i dolazi s tri USB C konektora, od čega su dva Thunderbolt 4, a osim toga ima HDMI 2.1, USB A, 3,5 mm te Ethernet konektor. Za mrežne mogućnosti je tu najnoviji standard Wi-Fi 7 te Bluetooth 5.4, a u ovom ultraprijenosnom modelu koji nije među najtanjima dobit ćete i veliku količinu dodatnog softvera. Od laptopa možete očekivati više od 12 sati autonomije.