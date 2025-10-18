HP ZBook 8 G1i 14 novo je ime za metalni workstation laptop s bogatom opremom i Intel Ultra CPU-om

ZBook 8 zamjenjuje Firefly ulaznu kategoriju workstation laptopa iz HP-a, a i dalje se radi o modelu s kvalitetnim aluminijskim kućištem, IPS ekranom sa 120 Hz koji se u novoj generaciji oslanja na Intel Core Ultra procesore

SPECIFIKACIJE – HP ZBook 8 G1i 14 Ekran 14” / 2560 x 1600 / IPS / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 255H (6P, 8 E, 2 LP / 16) Grafička kartica Intel Arc 140T Memorija 32 GB DDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi7, BT5.4 Konektori HDMI 2.1

3 x USB Type C (2 x Thunderbolt 4, power delivery)

USB Type A (5 Gb/s)

3,5-mm audio

Ethernet Masa 1,43 kg Dimenzije 315,7 × 221,9 × 18,7 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 2.309,00 eura

HP u svojoj ponudi ima velik broj poslovnih laptopa, a ZBook serije ubrajaju se u one jače koje po nekim kriterijima zadovoljavaju etiketu workstation. Tako je novi model ZBook 8 G1i 14 zamijenio dosadašnji ZBook Firefly kao ulazni laptop među ovim radnim uređajima. Kao i prethodnik, moguće su vrlo različite konfiguracije, no ugrubo u metalnom kućištu dolazi s Intel Ultra procesorima Arrow Lake serije, integriranom Intel ili Nvidia Ada grafičkim karticama te stiže s nekoliko opcija IPS ekrana.

HP ZBook serija izgledom je vrlo slična EliteBook modelima i ima istovjetni generički dizajn koji se oslanja na minimalizam, tamno sivo kućište koje je načinjeno od aluminija. Na poklopcu ekrana nalazi se HP logo, a odmorište za dlanove kao i obično ugošćuje prostrani touchapd i chiclet tipkovnicu koja je otporna na prolijevanje, ima stisnutije tipke za smjer i pozadinsko osvjetljenje. Oko ekrana su sa strana tanji rubovi, dok je iznad nešto deblji okvir u kojemu je smještena kvalitetna 5 MP web kamera s IR senzorom za biometrijski login u sustav.

Napredni IPS panel uz 120 Hz stope osvježavanja nudi visoku svjetlinu te pokrivanje 100% DCI-P3 spektra

U više dostupnih izvedbi ekrana, sve varijante nude IPS panele, pri čemu je ovaj s najvišom rezolucijom od 2560 x 1600 točaka i 120 Hz zamjetno kvalitetniji i uz svjetlinu od 500 cd/m2 pokriva i 100% DCI-P3 spektra.

Unutar kućišta nalazi se Intelova serija Arrow Lake procesora s rasponom od Ultra 5 do 9 modela. Ova konkretna konfiguracija koja na našem tržištu ima cijenu od 2.309 eura stiže s Core Ultra 7 255H procesorom od 16 jezgri koji će omogućiti kvalitetne performanse za sve radne zadatke. E sad, može li se laptop zvati workstation bez dedicirane grafičke kartice? To ovisi naravno o aplikacijama koje koristite, pa ako ste među kreativnim profesionalcima ili koristite ostale aplikacije koje mogu iskoristiti napredne Nvidia Ada profi grafičke kartice, morat ćete podebljati budžet. U protivnom HP ZBook 8 G1i dolazi s integriranom Intel Arc 140T grafičkom karticom koja je vrlo solidna opcija za svakodnevne, uredske pa i poneki napredniji zadatak. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 TB, a te se vrijednosti mogu mijenjati nadogradnjom ili odabirom drugih konfiguracija.

U bogatoj opremi laptopa ističu se dva Thuderbolt 4 konektora

HP ZBook 8 G1i 14 prilično je bogato opremljen i dolazi s tri USB C konektora, od čega su dva Thunderbolt 4, a osim toga ima HDMI 2.1, USB A, 3,5 mm te Ethernet konektor. Za mrežne mogućnosti je tu najnoviji standard Wi-Fi 7 te Bluetooth 5.4, a u ovom ultraprijenosnom modelu koji nije među najtanjima dobit ćete i veliku količinu dodatnog softvera. Od laptopa možete očekivati više od 12 sati autonomije.