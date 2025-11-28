HP ZBook Fury G1i 18 je radna stanica s Ultra 9 procesorom i profesionalnim Blacwell GPU-om

ZBook Fury serija prvi put je predstavljena u 18'' veličini, a osim što je masivan, ovaj laptop nudi napredne mogućnosti zahvaljujući novom Intelovom Arrow Lake procesoru i profesionalnoj RTX 4000 grafičkoj kartici te mnoštvu opcija za nadogradnje

SPECIFIKACIJE – HP ZBook Fury G1i 18 Ekran 18” / 2560 x 1600 / IPS / 165 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 285HX (8 P, 16 E / 24 Threads) Grafička kartica Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell Memorija 64 GB DDR5 Disk 2 TB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 7 BE200 (2x2), Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

Mini DisplayPort 1.4a

2 x Thunderbolt 5 (Display Port 2.1, power delivery)

Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1, power delivery)

USB A (10 Gb/s)

3,5-mm audio

LAN

Čitač SD kartica Masa 3,52 kg Dimenzije 403 × 289 × 27 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 5.429,00 eura

HP ZBook Fury G1i 18 očekivano je velik i podosta težak prijenosnik kojemu su ciljana skupina profesionalni korisnici i ideja je da ovaj uređaj zamijeni desktop radnu stanicu. Za to HP ima validne argumente u vidu vrlo snažnog Intelovog Ultra 9 procesora iz Arrow Lake serije te najnovije profesionalne Blackwell grafičke stanice. Uz to, dolazi bogata oprema, kvalitetni materijali u izradi i dodatci koje obično viđamo u gamerskim laptopima kao što je visoka stopa osvježavanja ekrana i RGB pozadinsko osvjetljenje tipkovnice. Ovaj uređaj na našem se tržištu može naći za 5430 eura, a moguće su još skuplje varijante s RTX 5000 grafikom.

HP ZBook Fury G1i 18 dolazi s aluminijskim kućištem i klasičnim HP dizajnom

Dizajn nije primarni fokus HP ZBook Fury serije, pa stiže u metalik sivoj boji s aluminijskim kućištem i minimalističkim pristupom. Nema osobito tanke rubove oko ekrana, a zbog snažnog je hardvera i nešto deblji. Iznad ekrana nalazi se 5 megapikselna kamera s AI predznakom. Za profesionalce kojima je namijenjena dobrodošao je dodatak tri fizičke tipke miša na touchpadu, dok je u ponudi HP Premium Keyboard, odnosno tipkovnica otporna na polijevanje koja ima mogućnost namještanja RGB pozadinskog osvjetljenja za svaku tipku. Ima numerički dio, ali su tipke za smjer dosta stiješnjene.

Laptop ima IPS ekran rezolucije 2560 x 1440 točaka, visoke svjetline koji pokriva 100% DCI-P3 spektra i ima 165 Hz, no za ovu cijenu bi očekivali i OLED opcije

HP ZBook Fury G1i 18 stiže s 18'' IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela koji se ističe po visokom refresh rateu od 165 Hz, a uz to ima svjetlinu od 500 cd/m2 te pokriva 100% DCI-P3 spektra. Ispod ne odveć otmjene vanjštine nalazi se vrlo sposobni sustav na čelu s Intel Core Ultra 9 285HX procesorom koji ima 24 jezgre, od čega 8 jačih performance s maksimalnim taktom od 5,5 GHz. U ovoj konkretnoj konfiguraciji dolazi s Nvidia RTX Pro 4000 grafičkom karticom sa 16 GB memorije, a upravo o kartici ovisi najviše cijena uređaja. HP je ponudio četiri utora za SSD i četiri za radnu memoriju, pa je moguće dodatno nabrijati ovaj model.

Osim što ima najnovije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrške, laptop dolazi s brojnim konektorima. Tako imamo HDMI 2.1, dva Thunderbolt 5 i jedan Thunderbolt 4 priključak, USB A, Ethernet, 3,5 mm audio konektor i čitač SD kartica. HP ZBook Fury G1i 18 ima četiri integrirana stereo zvučnika i veliku bateriju kapaciteta 99 Wh s kojom ćete dobaciti preko 8 sati u slučaju da niste upogonili grafičku karticu ili neke zahtjevnije aplikacije.