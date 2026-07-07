I dalje pristupačniji Lenovo LOQ 15 donosi Intel Core Ultra 7 procesor i Nvidia RTX 5050

Cijena i dovoljno snažne gaming mogućnosti glavni su oslonac LOQ 15 serije kojom Lenovo nastoji privuči gaming publiku. Oslanja se na solidnu kombinaciju procesora i dedicirane Nvidia grafičke kartice te vrlo solidnog ekrana sa 165 Hz

SPECIFIKACIJE – Lenovo LOQ 15 15IPH11 Ekran 15,3” / 1920 x 1200 / IPS/ 165 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 355 (4 P, 4 LP /8T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5050 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB GB NVMe PCIe Mreža 2x2 Intel WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

3 x USB A

1 × USB C (Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, 140 W napajanje)

3,5-mm audio

Ethernet Masa 2,1 kg Dimenzije 344,9 x 254,83 x 23,25 mm Operacijski sustav Windows 11 Home

Osim što je promijenio procesor s AMD na Intel tabor, u odnosu na prošlogodišnje modele Lenovo LOQ 15 nešto je manjih dimenzija. I dalje se radi o laptopu koji spaja naizgled nespojivo, gaming stroj i nisku cijenu. Lenovo je to učinio ne koristeći premium materijale u izradi i oslanjajući se na vrlo dobru kombinaciju Intelovih procesor i Nvidia RTX grafičkih kartica (najjača u ponudi je 5060). Lenovo je ponudio i učinkovit sustav hlađenja, kao i vizualno privlačan dizajn.

Lenovo nudi u LOQ 15 Luna Gray boju, a gaming obilježja vidljiva su u širim ventilacijskim otvorima straga

LOQ 15 dolazi u poznatoj Luna Gray boji, a plastično kućište od prepoznatljivo gaming obilježja nudi šire ventilacijske otvore straga i dosta oštre linije. Izostali su RGB elementi i na poklopcu ekrana nalazi se samo logo serije. Lenovo je uspio smanjiti dimenzije uređaja što uključuje i nešto manju deblju, a masa je oko 2,1 kilograma. Oko ekrana se nalaze relativno tanki rubovi, dok se iznad u izbočini nalazi sposobna 5 MP web kamera.

Laptop dolazi s IPS ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela i 165 Hz

Dvije su moguće varijante IPS panela za ovu serije. Većina uređaja dolazi s ovom ponudom i rezolucijom od 1920 x 1200 piksela te ekranom koji pokriva 100% sRGB spektra, ima svjetlinu od 300 cd/m2 te nudi stopu osvježavanja panela od 165 Hz. Druga, jača varijanta ima višu rezoluciju (2560 x 1600), svjetlinu (400 cd/m2) te viši refresh rate od 180 Hz.

Za performanse se u ovoj generaciji brine Intelov procesor Panther Lake serije. Kod modela Ultra 7 355 dobit ćete osam jezgri, od čega je njih četiri tzv. performance. Uz vrlo dobar procesor, dovoljan broj sličica u sekundi na ovoj rezoluciji osigurat će Nvidia RTX 5050. Tu je još skromnih 16 GB radne memorije (moguće do 32 GB) te SSD kapaciteta 1 TB. Ukupno se radi o sustavu koji će omogućiti i igranje novih igara, no ne svih na najjačim postavkama kvalitete.

Tipkovnica ima RGB pozadinsko osvjetljenje u jednoj zoni i hod tipki od 1,6 mm

Laptop je opremljen Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 mrežnim mogućnostima, te stiže s Thunderbolt 4, HDMI 2.1, tri USB A te 3,5 mm audio konektorom, a tu je i Ethernet port. Lenovo LOQ 15 nove generacije stigao je na službene hrvatske stranice proizvođača, no ne još i u trgovine, no ako znamo da je prethodnik slične (samo Ryzen) konfiguracije imao cijenu oko 1200 eura, u tom rangu možemo očekivati i cjenovni rang novog LOQ laptopa.