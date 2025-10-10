I novi Asus ZenBook 14 UM3406K ima OLED ekran i metalno kućište te ide na pogon Ryzen AI 7 procesora

ZenBook dolazi u AMD i Intel inačicama, pri čemu su modeli s Ryzenom nešto povoljniji, ali i opremljeniji. Ovaj se model oslanja na tanko kvalitetno kućište, napredni OLED ekran i vrlo sposobne AMD Ryzen AI procesore

Bug.hr petak, 10. listopada 2025. u 09:05
SPECIFIKACIJE – Asus ZenBook 14 OLED UM3406K
Ekran 14” / 1920 x 1200 / OLED / 60 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (8 C / 16 T)
Grafička kartica AMD Radeon 860M
Memorija 16 GB DDR5
Disk 1 TB NVMe
Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB Type C (1 x USB 4, 1 x USB 3.2)
1 × USB A
3,5-mm audio
Masa 1,2 kg
Dimenzije 312,4 × 220 × 14,9 mm
Operacijski sustav Windows 11
Jamstvo 2 godine
Cijena 1.319,00 eura

Asus je prije nekoliko godina prvi u prijenosna računala uveo OLED ekrane koji su otad postali dosta česti, mada i dalje rezervirani za nešto više kategorije. ZenBook serija označava ultraprijenosne uređaje koji već par generacija spajaju kvalitetno kućište, OLED ekran i vrlo dobre komponente u laganom i prenosivom paketu, pri čemu je cijena vrlo konkurentna. O ZenBook 14 seriji podosta smo pisali, a evo što donosi nova iteracija ovog popularnog modela.

Asus ZenBook 14 UM3406K ima elegantno metalno kućište u Jade Black boji i s uzorkom na poklopcu ekrana
Asus ZenBook 14 UM3406K ima elegantno metalno kućište u Jade Black boji i s uzorkom na poklopcu ekrana

AMD verzija dolazi samo u crnoj inačici, dok ZenBook na Intelov pogon ima i srebrnu varijantu. Dimenzije su ostale gotovo nepromijenjene i radi se o izuzetno tankom i laganom laptopu koji ima kućište od aluminija, tanke rubove oko ekrana i izgleda prilično elegantno. Jedna od prednosti koji dugi niz godina nudi ZenBook serija je OLED ekran.

OLED ekran je veliki adut ZenBook serije zbog kvalitete prikaza, ogromnog kontrasta i podrške za HDR
OLED ekran je veliki adut ZenBook serije zbog kvalitete prikaza, ogromnog kontrasta i podrške za HDR

Tako i Asus ZenBook 14 UM3406K donosi ponovno OLED ekran rezolucije 1920 x 1200 točaka i 16:10 omjer stranica. Ovaj ekran donosi sve one prednosti OLED tehnologije poput savršenog prikaza crne i visokog kontrasta, pokriva 100% DCI-P3 spektra i dolazi sa svjetlinom od 400 cd/m2. Uz to dolazi s VESA Display HDR TrueBlack 600 certifikatom i brzim odzivom. Nije sve ni tu savršeno, pa je stopa osvježavanja ograničena na 60 Hz.

U ljepuškastom kućištu kuca AMD Ryzen AI 7 350 procesor koji dolazi s osam jezgri i maksimalnim taktom od 5 GHz. Procesor ima i integriranu grafičku karticu AMD Radeon 860M koja će omogućiti normalno uživanje u većini radnih zadataka, optimalnom gledanju multimedije i pokojoj manje zahtjevnoj igri. Tu su još 16 GB radne memorije i SSD od 1 terabajta.

Klasična ZenBook tipkovnica donosi pozadinski osvjetljene tipke hoda od 1,4 mm, izdvojene tipke za smjer i touchpad koji ponovno ima virtualni numpad
Klasična ZenBook tipkovnica donosi pozadinski osvjetljene tipke hoda od 1,4 mm, izdvojene tipke za smjer i touchpad koji ponovno ima virtualni numpad

Za razliku od Intelove inačice, nema Thunderbolt 4 konektora, no tu su HDMI 2.1, dva USB C od čega je jedan USB 4, zatim USB A i 3,5 mm audio priključak. AMD varijanta ZenBooka koristi Realtekov modem i omogućuje Wi-Fi 6E (Intelovi modeli dolaze i s Wi-Fi 7 podrškom) te Bluetooth 5.3. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima blago izdvojene iako umanjene tipke za smjer, hod tipki od 1,4 mm, dok je ispod touchpad koji ima virtualni numerički dio.

Ovaj model na našem se tržištu može naći za 1319 eura i za taj iznos dobit ćete lagani ultraprijenosnik kvalitetnog kućišta i OLED ekrana s vrlo dobrim procesorom i autonomijom baterije od preko 15 sati.



