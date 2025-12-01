Intel Arrow Lake procesor i Nvidia RTX Pro grafička kartica osnovica su Dell Pro Max 18 Plus laptopa

Cijena uređaja najviše će ovisiti o tome s kojom Blackwell profesionalnom grafičkom karticom laptop dolazi. Osim snažnog GPU-a, Dell donosi Core Ultra 9 procesor, bogatu opremljenost koja uključuje i Thundebolt 5, najnovije mrežne standarde i vrlo kvalitetan ekran

SPECIFIKACIJE – Dell Pro Max 18 Plus Ekran 18 ” / 2560 x 1600 / IPS / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 285HX (8 P, 16 E / 16 Threads) Grafička kartica Nvidia RTX Pro 3000 Blackwell Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

2 x Thunderbolt 4

1 x Thunderbolt 5

2 x USB A

3,5 mm

Ethernet

Čitač SD kartica Masa 3,25 kg Dimenzije 402 × 279,95 × 30,2 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 4.520,76 eura

Dellova 18'' mobilna radna stanica jedan je od konkurenta HP ZBook Fury G1i 18 laptopu kojeg smo nedavno predstavili. Neminovno velik uređaj ističe se kvalitetnim materijalima u izradi, naprednim ekranom iako bez OLED opcije i snažnim hardverom koji donosi kombinaciju najjačeg Intelovog Arrow Lake procesora i novih Nvidia RTX Blackwell kartica. Dell Pro Max 18 Plus dolazi i s vrlo bogatom opremom te još pokojim iznenađenjem u domeni nadogradivosti.

Dell Pro Max 18 Plus ima odmjeren dizajn i čvrsto magnezijsko kućište

Izgledom se nije odmakao previše od nedavno predstavljenog Dell Pro Max 16 Plus modela, osim što je zbog 18'' ekrana dosta veći i ima 3,25 kilograma. Napravljen je s vojnim standardom otpornosti i ima magnezijsko kućište. Sam dizajn nije napadan i uređaj djeluje kao radna stanica. Iznad ekrana nalazi se 8 megapikselna web kamera s IR senzorom. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima numerički dio i stisnute tipke za smjer, a i ona i touchpad identični su manjem 16'' modelu. Uređaj dolazi s velikim strujnim adapterom od 280 W koji koristi USB C.

Laptop dolazi s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela koji ima 120 Hz i pokriva 100% DCI-P3 spektra

Ono što se najviše razlikuje od 16'' varijante je ekran i izostanak OLED opcije. Tako Dell Pro Max 18 dolazi s IPS panelom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 120 Hz stopom osvježavanja. Iako nije OLED, ima napredne karakteristike, pa tako dolazi sa svjetlinom od 500 cd/m2 i pokriva 100% DCI-P3 spektra.

Komponente koje bi se trebale uhvatiti u koštac s najzahtjevnijim radnim zadacima slične su kao kod konkurentnog HP ZBook Fury G1i 18 modela. Intel Core Ultra 9 285HX procesor stiže s 24 jezgre i radi se o novom modelu Arrow Lake serije koji ima maksimalni radni takt za 8 performance jezgri od 5,5 GHz i nudi vrlo napredne performanse. U paru s njim rade nove Nvidia RTX Pro grafičke kartice i o modelu će najviše ovisiti cijena laptopa. Model prisutan na našem tržištu stiže s RTX Pro 3000 koja ima 12 GB memorije. Osim toga sustav stiže s 32 GB radne memorije i SSD-om od 1 terabajta, što su sve opcije koje se mogu nadograditi. Dell stiže s CAMM2 standardom za RAM koji nudi tanji profil i leži direktno na matičnoj ploči. Dva su utora za SSD, a moguće je nadograditi i memoriju pri čemu postoji i adapter s CAMM2 prema SODIMM standardu ako imate ili želite stariji standard.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica stiže s numeričkim dijelom, a periferija ovog laptopa identična je s modelom Pro Max 16 Plus

Kako to i priliči radnoj stanici, laptop ima bogat set konektora koji uključuje HDMI 2.1, dva Thunderbolt 5 i jedan Thunderbolt 4. Dell stiže i s još dva USB A, 3,5 mm audio konektorom, Ethernetom i čitačem SD kartica. Za mrežne mogućnosti su tu Wi-Fi 7 te Bluetooth 5.4, a tu je i velika baterija od 96 Wh koja može pružiti do 9 sati bez utičnice, jasno u slučaju da niste upregnuli Nvidia grafičku karticu u neki zahtjevan zadatak.