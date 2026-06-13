Još jedna potvrda da Apple radi na MacBooku sa zaslonom na dodir

Najnovija verzija macOS-a, Golden Gate, sadržava u sebi određene funkcije koje upućuju na to da Apple uistinu planira izbaciti MacBook na touch

O MacBooku sa zasłonom osjetljivim na dodir govori se već dosta dugo, a sada je i kineski leaker Instant Digital potvrdio da Apple ozbiljno priprema takav uređaj. Iako nije otkrio o kojem se modelu radi, dosadašnje informacije upućuju na to da bi riječ mogla biti o dugo spominjanom MacBooku Ultra.

Naime, najnovija verzija macOS-a, Golden Gate, sadržava u sebi određene funkcije koje upućuju na to da Apple uistinu planira izbaciti MacBook na touch. Među tim funkcijama su podrška za dodirne geste u Sidecaru, načinu rada kada se iPad koristi kao drugi zaslon, kao i mogućnost povlaćenja prema dolje za osvježavanje sadržaja u Safariju, Mailu i Newsu.

Ako je za vjerovati ranijim glasinama, novi MacBook trebao bi koristiti OLED zaslon osjetljiv na dodir te nuditi dodatne kontekstualne izbornike koji će se prilagođavati mjestu dodira na ekranu. Pojedini izvori spominju i mogućnost da će laptop dobiti Dynamic Island, značajku koja je do sada bila rezervirana za iPhone.

Osim zaslona, očekuje se da će Apple u najjači model MacBooka ugraditi i novu generaciju SoC-a M6. Međutim, napredniji hardver mogao bi donijeti i osjetno više cijene pa pojedine procjene govore o poskupljenju od približno 20 posto u odnosu na aktualne modele MacBook Pro. Drugim riječima, onaj tko želi MacBook na touch, neće proći jeftino.