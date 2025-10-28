Laptop za kreativce Asus ProArt P16 dobio je jesenski update s RTX 5080 i 5090 grafičkim karticama

Asus ProArt je laptop koji je namijenjen kreativnim profesionalcima za koje je pripremio snažan procesor i grafičku karticu, pa u najnovijoj iteraciji dolazi i s RTX 5090 te OLED ekran i kvalitetnu izradu

Bug.hr utorak, 28. listopada 2025. u 07:26
SPECIFIKACIJE – Asus ProArt P16 H7606 2025
Ekran 16” / 3840 x 2400 / OLED / 120 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 9 XH 370 (12 / 24)
Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 5090
Memorija 64 GB LDDR5
Disk 2 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7 (802.11be) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 × USB 3.2 Gen2 Type A
1 × USB 3.2 Type C (power delivery, DisplayPort)
1 x USB 4.0 Type C (power delivery, DisplayPort)
3,5-mm audio
SD Express 7.0 čitač kartica
Masa 1,95 kg
Dimenzije / obujam 354,9 × 246,9 × 18,3 mm
Operacijski sustav Window 11 Pro

Asus ProArt je sad već podosta generacija na tržištu i pokušava se etablirati kao ponajbolji Windows laptop za kreativne profesionalce, za što ima i specifične dodatke kao što je DialPad koji omogućuje pomoć u nizu programa iz Adobe Creative Clouda i drugih gdje se ovo kružno pomagalo može iskoristiti za brži prolaza kroz postavke ili u drugim primjenama. I dok je Asus Dial počeo kao fizički kružni dodatak smješten ispod tipkovnice, već neko vrijem postoji kao virtualni dodirni dodatak na touchpadu. Osim tih specifičnosti, ProArt P16 serija koja je ranije ove godine dobila nove Nvidia 5060 i 5070 grafičke kartice, sada je unaprijeđena s najjačim dostupnim grafičkim modelima sve do 5090 i uz to dolazi s višom frekvencijom i novom tehnologijom OLED ekrana.

Asus ProArt P16 nastavlja s minimalističkim dizajnom i aluminijskim kvalitetnim kućištem
Asus ProArt P16 nastavlja s minimalističkim dizajnom i aluminijskim kvalitetnim kućištem

Sam dizajn nije se pretjerano mijenjao u odnosu na prethodne generacije, ali je suptilna promjena ipak prisutna zahvaljujući novom sustavu hlađenja zbog jačih grafičkih kartica, pa je sada laptop dulji i deblji za par milimetara. I dalje je masa ispod 2 kilograma što je za ovako potentan model koji dolazi s aluminijskim kućištem sa zadovoljenim vojnim standardima otpornosti vrlo solidan rezultat. Elegantan izgled s minimalističkim pristupom ostvaren je jasnim linijama bez suvišnih detalja. Tanak rub oko panela i više prostora zahvaljujući izostanku numeričkog dijela tipkovnice također doprinose tome.

Najnovija nadogradnja ProArt P16 serije osim snažnog napretka s najjačim Nvidia RTX grafičkim karticama donosi i još bolji 4K OLED panel s višom stopom osvježavanja od 120 Hz
Najnovija nadogradnja ProArt P16 serije osim snažnog napretka s najjačim Nvidia RTX grafičkim karticama donosi i još bolji 4K OLED panel s višom stopom osvježavanja od 120 Hz

Sam ekran jedna je od stavki zbog kojih vrijedi razmišljati o najnovijoj ponešto izmijenjenoj inačici popularne serije. ProArt P16 i dosada je dolazio s OLED panelom 4K rezolucije, a sada je Lumina Pro ekran stiže s tandem OLED tehnologijom i višom stopom osvježavanja od 120 Hz. Uz to doseže maksimalnu svjetlinu od 1600 cd/m2, ima Display HDR True Black 1000 certifikat i potvrdu od PANTONE-a za kvalitetu prikaza boja. OLED ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra, pa doista opravdava etiketu kreativnog laptopa.

Okrugli DialPad koji ima svoju funkcionalnost u brojnim kreativnim softverima dio je touchpada
Okrugli DialPad koji ima svoju funkcionalnost u brojnim kreativnim softverima dio je touchpada

Unutar odmjerenog kućišta nalaze se vrlo snažne komponente. Asus ne odustaje od AMD Ryzen AI 9 HX 370 procesora koji dolazi s dvanaest jezgri, a uz dosada na tržištu prisutne grafičke kartice, sada uređaj dolazi s RTX 5080 i 5090 modelima i najviše o odabiru te komponente ovisi konačna cijena. Trenutačno na našem tržištu možete dobiti ProArt P16 sa RTX 5070 koji uz slabije grafičke performanse ima i OLED ekran nižeg refresh ratea. Cijena konfiguracije sa 64 GB radne memorije i 4 TB spremišnog prostora je 3.725 eura. Osim što dolazi s najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, tu je i bogat set konektora koji uključuje dva USB C i A, HDMI 2.1 te čitač SD kartica. Tipkovnica nema numerički dio i ima izdvojene, ali i manje tipke za smjer. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima hod tipki od 1,7 mm, a ispod nje se nalazi prostrani touchpad koji ima podršku za dodirni DialPad.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi