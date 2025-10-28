Laptop za kreativce Asus ProArt P16 dobio je jesenski update s RTX 5080 i 5090 grafičkim karticama

Asus ProArt je laptop koji je namijenjen kreativnim profesionalcima za koje je pripremio snažan procesor i grafičku karticu, pa u najnovijoj iteraciji dolazi i s RTX 5090 te OLED ekran i kvalitetnu izradu

SPECIFIKACIJE – Asus ProArt P16 H7606 2025 Ekran 16” / 3840 x 2400 / OLED / 120 Hz Procesor AMD Ryzen AI 9 XH 370 (12 / 24) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 5090 Memorija 64 GB LDDR5 Disk 2 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7 (802.11be) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 × USB 3.2 Gen2 Type A

1 × USB 3.2 Type C (power delivery, DisplayPort)

1 x USB 4.0 Type C (power delivery, DisplayPort)

3,5-mm audio

SD Express 7.0 čitač kartica Masa 1,95 kg Dimenzije / obujam 354,9 × 246,9 × 18,3 mm Operacijski sustav Window 11 Pro

Asus ProArt je sad već podosta generacija na tržištu i pokušava se etablirati kao ponajbolji Windows laptop za kreativne profesionalce, za što ima i specifične dodatke kao što je DialPad koji omogućuje pomoć u nizu programa iz Adobe Creative Clouda i drugih gdje se ovo kružno pomagalo može iskoristiti za brži prolaza kroz postavke ili u drugim primjenama. I dok je Asus Dial počeo kao fizički kružni dodatak smješten ispod tipkovnice, već neko vrijem postoji kao virtualni dodirni dodatak na touchpadu. Osim tih specifičnosti, ProArt P16 serija koja je ranije ove godine dobila nove Nvidia 5060 i 5070 grafičke kartice, sada je unaprijeđena s najjačim dostupnim grafičkim modelima sve do 5090 i uz to dolazi s višom frekvencijom i novom tehnologijom OLED ekrana.

Asus ProArt P16 nastavlja s minimalističkim dizajnom i aluminijskim kvalitetnim kućištem

Sam dizajn nije se pretjerano mijenjao u odnosu na prethodne generacije, ali je suptilna promjena ipak prisutna zahvaljujući novom sustavu hlađenja zbog jačih grafičkih kartica, pa je sada laptop dulji i deblji za par milimetara. I dalje je masa ispod 2 kilograma što je za ovako potentan model koji dolazi s aluminijskim kućištem sa zadovoljenim vojnim standardima otpornosti vrlo solidan rezultat. Elegantan izgled s minimalističkim pristupom ostvaren je jasnim linijama bez suvišnih detalja. Tanak rub oko panela i više prostora zahvaljujući izostanku numeričkog dijela tipkovnice također doprinose tome.

Najnovija nadogradnja ProArt P16 serije osim snažnog napretka s najjačim Nvidia RTX grafičkim karticama donosi i još bolji 4K OLED panel s višom stopom osvježavanja od 120 Hz

Sam ekran jedna je od stavki zbog kojih vrijedi razmišljati o najnovijoj ponešto izmijenjenoj inačici popularne serije. ProArt P16 i dosada je dolazio s OLED panelom 4K rezolucije, a sada je Lumina Pro ekran stiže s tandem OLED tehnologijom i višom stopom osvježavanja od 120 Hz. Uz to doseže maksimalnu svjetlinu od 1600 cd/m2, ima Display HDR True Black 1000 certifikat i potvrdu od PANTONE-a za kvalitetu prikaza boja. OLED ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra, pa doista opravdava etiketu kreativnog laptopa.

Okrugli DialPad koji ima svoju funkcionalnost u brojnim kreativnim softverima dio je touchpada

Unutar odmjerenog kućišta nalaze se vrlo snažne komponente. Asus ne odustaje od AMD Ryzen AI 9 HX 370 procesora koji dolazi s dvanaest jezgri, a uz dosada na tržištu prisutne grafičke kartice, sada uređaj dolazi s RTX 5080 i 5090 modelima i najviše o odabiru te komponente ovisi konačna cijena. Trenutačno na našem tržištu možete dobiti ProArt P16 sa RTX 5070 koji uz slabije grafičke performanse ima i OLED ekran nižeg refresh ratea. Cijena konfiguracije sa 64 GB radne memorije i 4 TB spremišnog prostora je 3.725 eura. Osim što dolazi s najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, tu je i bogat set konektora koji uključuje dva USB C i A, HDMI 2.1 te čitač SD kartica. Tipkovnica nema numerički dio i ima izdvojene, ali i manje tipke za smjer. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima hod tipki od 1,7 mm, a ispod nje se nalazi prostrani touchpad koji ima podršku za dodirni DialPad.