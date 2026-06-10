Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 14IPH11 je pristupačna verzija konvertibilnog laptopa s novim Intel CPU-om

SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 14IPH11 Ekran 14” / 1920x1200 / IPS/ 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 5 322 (2P, 4LP / 6T) Grafička kartica Intel Graphics Memorija 16 GB DDR4 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI

2 x USB C (DP, Power Delivery)

2 × USB A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartice Masa 1,56 kg Dimenzije 312 x 225 x 17.4 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Cijena 1.129,00 eura

IdeaPad je Lenovo brend koji pokriva vrlo širok raspon različitih modela koji se najčešće nalaze u srednjom ili nižem cjenovnom razredu. Tako i IdeaPad 5 2-u-1 spaja koncept pristupačnosti za šire mase kroz relativno nisku cijenu i neke elemente naprednijih serija poput konvertibilnosti i kvalitetne izrade. Kako se radi o laptopu za široku namjenu bez uže specijalizacije, tako je i hardverski opremljen solidnim novim Intel procesorima, a jedna od najvećih prednosti mu je duga autonomija od preko 15 sati na jednom punjenju baterije.

Laptop dolazi s Lenovo Linear Pen 2 stylusom namijenjenom kreativcima za skice i kreativne alate te studentima za bilješke i pomoć u učenju

Glavna odlika laptopa koji dolazi u poznatim Lenovo kombinacijama boja u vidu Luna Grey i Cosmic Blue varijanti je mogućnost okretanja ekrana za 360 stupnjeva i stavljanja u tablet način rada i sve one modove između. Dodirni ekran i Lenovo Linear Pen 2 stylus koji dolazi s laptopom omogućuje skiciranje, pisanje bilješki i druge namjene koje proširuju mogući spektar zadataka. IdeaPad 5 2-u-1 predstavljen je kao laptop za studente i kreativce, pa stoga i podrška za stylus. Dimenzijama se laptop smanjio, no radi se o neznatnom smanjenju u odnosu na prethodnika.

Dvije su opcije ekrana, IPS koji dolazi s ovim modelom ima svjetlinu od 400 cd/m2 te 60 Hz, dok se skuplja OLED varijanta ističe naprednim kontrastom i bogatijim prikazom boja

Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 14IPH11 dolazi s dvije varijante ekrana, jačim OLED modelom koji donosi puno bolji prikaz boja i viši kontrast, te s ovom IPS varijantom stope osvježavanja od 60 Hz i svjetline od 400 cd/m2. Ovaj dodirni ekran nije među vodećima na tržištu, ali će dobro odraditi zadatke.

Unutar tankog kućišta mase oko jednog i pol kilograma glavnu riječ igra Panther Lake procesor Intel Core Ultra 5 322 koji dolazi s dvije performance i četiri low power jezgre te je za svakodnevni rad sasvim dovoljan. Integrirana Intel grafička kartica nije na razini Arc 130 i 140V modela, no i ona je u redu za svakodnevni rad i multimediju. Uređaj dolazi sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 512 GB, pri čemu se laptop može lako memorijski nadograditi zahvaljujući po dva slota za RAM i SSD.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima hod tipki od 1,3 mm, a ispod nje se nalazi relativno prostran touchpad u odnosu na prostor koji je na raspolaganju

Pozadinski osvjetljena tipkovnica očekivano nema numerički dio, te dolazi s hodom tipki od 1,3 mm i stisnutim tipkama za smjer. Ispod se nalazi relativno prostran touchpad. IdeaPad 5 ima stereo zvučnike od 4 W i podršku za Dolby Audio. Dolazi i s HDMI, po dva USB C i A konektora, 3,5 mm audio priključkom i čitačem microSD kartica. Laptop je opremljen najnovijim mrežnim standardima u vidu Wi-Fi 7 te Bluetooth 5.4. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom uređaju koji za cijenu od oko 1100 eura donosi 2-u-1 iskustvo, kvalitetnu izradu, dodirni ekran sa stylusom u paketu te solidnu opremljenost.