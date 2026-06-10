Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 14IPH11 je pristupačna verzija konvertibilnog laptopa s novim Intel CPU-om
Lenovo je u srednjoj cjenovnoj kategoriji predstavio 2-u-1 laptop pod IdeaPad brendom koji spaja kvalitetnu izradu, solidan novi Intelov Panther Lake procesor i solidnu opremljenost te autonomiju baterije
|SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 14IPH11
|Ekran
|14” / 1920x1200 / IPS/ 60 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 5 322 (2P, 4LP / 6T)
|Grafička kartica
|Intel Graphics
|Memorija
|16 GB DDR4
|Disk
|512 GB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Konektori
|1 × HDMI
2 x USB C (DP, Power Delivery)
2 × USB A
3,5-mm audio
Čitač microSD kartice
|Masa
|1,56 kg
|Dimenzije
|312 x 225 x 17.4 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Home
|Cijena
|1.129,00 eura
IdeaPad je Lenovo brend koji pokriva vrlo širok raspon različitih modela koji se najčešće nalaze u srednjom ili nižem cjenovnom razredu. Tako i IdeaPad 5 2-u-1 spaja koncept pristupačnosti za šire mase kroz relativno nisku cijenu i neke elemente naprednijih serija poput konvertibilnosti i kvalitetne izrade. Kako se radi o laptopu za široku namjenu bez uže specijalizacije, tako je i hardverski opremljen solidnim novim Intel procesorima, a jedna od najvećih prednosti mu je duga autonomija od preko 15 sati na jednom punjenju baterije.
Glavna odlika laptopa koji dolazi u poznatim Lenovo kombinacijama boja u vidu Luna Grey i Cosmic Blue varijanti je mogućnost okretanja ekrana za 360 stupnjeva i stavljanja u tablet način rada i sve one modove između. Dodirni ekran i Lenovo Linear Pen 2 stylus koji dolazi s laptopom omogućuje skiciranje, pisanje bilješki i druge namjene koje proširuju mogući spektar zadataka. IdeaPad 5 2-u-1 predstavljen je kao laptop za studente i kreativce, pa stoga i podrška za stylus. Dimenzijama se laptop smanjio, no radi se o neznatnom smanjenju u odnosu na prethodnika.
Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 14IPH11 dolazi s dvije varijante ekrana, jačim OLED modelom koji donosi puno bolji prikaz boja i viši kontrast, te s ovom IPS varijantom stope osvježavanja od 60 Hz i svjetline od 400 cd/m2. Ovaj dodirni ekran nije među vodećima na tržištu, ali će dobro odraditi zadatke.
Unutar tankog kućišta mase oko jednog i pol kilograma glavnu riječ igra Panther Lake procesor Intel Core Ultra 5 322 koji dolazi s dvije performance i četiri low power jezgre te je za svakodnevni rad sasvim dovoljan. Integrirana Intel grafička kartica nije na razini Arc 130 i 140V modela, no i ona je u redu za svakodnevni rad i multimediju. Uređaj dolazi sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 512 GB, pri čemu se laptop može lako memorijski nadograditi zahvaljujući po dva slota za RAM i SSD.
Pozadinski osvjetljena tipkovnica očekivano nema numerički dio, te dolazi s hodom tipki od 1,3 mm i stisnutim tipkama za smjer. Ispod se nalazi relativno prostran touchpad. IdeaPad 5 ima stereo zvučnike od 4 W i podršku za Dolby Audio. Dolazi i s HDMI, po dva USB C i A konektora, 3,5 mm audio priključkom i čitačem microSD kartica. Laptop je opremljen najnovijim mrežnim standardima u vidu Wi-Fi 7 te Bluetooth 5.4. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom uređaju koji za cijenu od oko 1100 eura donosi 2-u-1 iskustvo, kvalitetnu izradu, dodirni ekran sa stylusom u paketu te solidnu opremljenost.