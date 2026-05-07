Lenovo IdeaPad Pro 5 u 14'' verziji donosi metalno kućište, novi AMD procesor i OLED ekran

IdeaPad s Pro dodatkom donosi kvalitetniju izradu kroz aluminijsko kućište, opremljen je OLED ekranom, dok se za performanse brine novi AMD procesor s 8 jezgri, ali i ne osobito poboljšanim performansama u odnosu na prošlu generaciju

Bug.hr četvrtak, 7. svibnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad Pro 5
Ekran 14'” / 2880 x 1800 / OLED / 120 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 7 450 (8 P / 16 T)
Grafička kartica AMD Radeon 860M
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (power delivery, DP)
2 × USB A
3,5-mm audio
Čitač SD kartica
Masa 1,43 kg
Dimenzije 312 x 221 x 15,7 mm
Operacijski sustav Bez OS-a
Jamstvo 3 godine
Cijena 1.422,09 eura

IdeaPad je jedna od najdugovječnijih i najraširenijih serija Lenovo laptopa. Kada IdeaPad 5 modelu dodate Pro, dobije se laptop koji spaja široku publiku i elemente više kategorije poput kvalitetnije izrade i naprednog OLED ekrana. Ovaj model koji na našem tržištu ima cijenu od 1420 eura opremljen je još novim AMD Ryzen AI 7 procesorom i vrlo solidnim ostatkom komponenti, a ako ćemo tražiti manu ovoj ponudi, onda je to izostanak OS-a što se pak povoljno odrazilo na cijenu.

O konektora laptop ima dva USB C, HDMI 2.1, dva USB A i 3,5 mm priključak te čitač SD kartica
O konektora laptop ima dva USB C, HDMI 2.1, dva USB A i 3,5 mm priključak te čitač SD kartica

Lenovo u svojoj sivoj varijanti dolazi s aluminijskim kućištem, minimalističkim dizajnom gdje se ističe jedino natpis proizvođača na poklopcu ekrana. Poslovno uredni dizajn na odmorištu za dlanove sa strana tipkovnice donosi zvučnike, a izvan okvira izlazi i ispupčenje iznad ekrana gdje je smještena 1080p web kamera s IR senzorom i zaštitom za privatnost. Inače su okviri oko ekrana prilično tanki i cijeli laptop je kompaktan s masom malo iznad 1,4 kilograma te debljinom ispod 16 mm.

Lenovo IdeaPad Pro 5 ima OLED ekran visoke 2880 x 1800 rezolucije, stopom osvježenja od 120 Hz i visokom svjetlinom koja doseže 1100 cd/m2
Lenovo IdeaPad Pro 5 ima OLED ekran visoke 2880 x 1800 rezolucije, stopom osvježenja od 120 Hz i visokom svjetlinom koja doseže 1100 cd/m2

Jedna od jačih strana  Lenovo IdeaPad Pro 5 modela je OLED ekran visoke rezolucije od 2880 x 1800 piksela i stope osvježavanja panela od 120 Hz. Uz standardnu svjetlinu od 500 cd/m2, ekran doseže vršne vrijednosti od 1100 cd/m2 i stiže s DisplayHDR True Black 1000 certifikatom. Natprosječni ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra, no ima glossy premaz što bi moglo biti izazovno za korištenje na direktnom suncu.

Za performanse se brine AMD Ryzen AI 7 450 procesor baziran na Zen 5 arhitekturi i dolazi s osam jezgri najvišeg radnog takta 5,1 GHz. Njegova integrirana grafička kartica AMD Radeon 860M u rangu je Intelove ARC konkurencije i omogućit će i igranje, no ne i onih najzahtjevnijih naslova. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta, pa će ukupne performanse sustava biti i više nego dovoljne za poslovne i svakodnevne zadatke.

Tu su i solidna tipkovnica te za dostupni prostor relativno veliki touchpad
Tu su i solidna tipkovnica te za dostupni prostor relativno veliki touchpad

Lenovo IdeaPad Pro 5 ima chiclet tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem i pohvaljujemo izdvojene tipke za smjer normalne veličine. Vrlo veliki touchpad nalazi se ispod tipkovnice. Laptop ima najnovije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetootha 5.4. Od konekotra stiže s HDMI 2.1, dva USB A i C te 3,5 mm audio priključkom, a tu je i čitač SD kartica. Lenovo IdeaPad Pro 5 14 ističe se OLED ekranom, metalnim kućištem, kompaktnim dimenzijama i vrlo dobrim hardverskim specifikacijama, a od velike baterije od 92 Wh možete očekivati i do 15 sati autonomije.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi