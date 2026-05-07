Lenovo IdeaPad Pro 5 u 14'' verziji donosi metalno kućište, novi AMD procesor i OLED ekran

IdeaPad s Pro dodatkom donosi kvalitetniju izradu kroz aluminijsko kućište, opremljen je OLED ekranom, dok se za performanse brine novi AMD procesor s 8 jezgri, ali i ne osobito poboljšanim performansama u odnosu na prošlu generaciju

SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad Pro 5 Ekran 14'” / 2880 x 1800 / OLED / 120 Hz Procesor AMD Ryzen AI 7 450 (8 P / 16 T) Grafička kartica AMD Radeon 860M Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (power delivery, DP)

2 × USB A

3,5-mm audio

Čitač SD kartica Masa 1,43 kg Dimenzije 312 x 221 x 15,7 mm Operacijski sustav Bez OS-a Jamstvo 3 godine Cijena 1.422,09 eura

IdeaPad je jedna od najdugovječnijih i najraširenijih serija Lenovo laptopa. Kada IdeaPad 5 modelu dodate Pro, dobije se laptop koji spaja široku publiku i elemente više kategorije poput kvalitetnije izrade i naprednog OLED ekrana. Ovaj model koji na našem tržištu ima cijenu od 1420 eura opremljen je još novim AMD Ryzen AI 7 procesorom i vrlo solidnim ostatkom komponenti, a ako ćemo tražiti manu ovoj ponudi, onda je to izostanak OS-a što se pak povoljno odrazilo na cijenu.

Lenovo u svojoj sivoj varijanti dolazi s aluminijskim kućištem, minimalističkim dizajnom gdje se ističe jedino natpis proizvođača na poklopcu ekrana. Poslovno uredni dizajn na odmorištu za dlanove sa strana tipkovnice donosi zvučnike, a izvan okvira izlazi i ispupčenje iznad ekrana gdje je smještena 1080p web kamera s IR senzorom i zaštitom za privatnost. Inače su okviri oko ekrana prilično tanki i cijeli laptop je kompaktan s masom malo iznad 1,4 kilograma te debljinom ispod 16 mm.

Jedna od jačih strana Lenovo IdeaPad Pro 5 modela je OLED ekran visoke rezolucije od 2880 x 1800 piksela i stope osvježavanja panela od 120 Hz. Uz standardnu svjetlinu od 500 cd/m2, ekran doseže vršne vrijednosti od 1100 cd/m2 i stiže s DisplayHDR True Black 1000 certifikatom. Natprosječni ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra, no ima glossy premaz što bi moglo biti izazovno za korištenje na direktnom suncu.

Za performanse se brine AMD Ryzen AI 7 450 procesor baziran na Zen 5 arhitekturi i dolazi s osam jezgri najvišeg radnog takta 5,1 GHz. Njegova integrirana grafička kartica AMD Radeon 860M u rangu je Intelove ARC konkurencije i omogućit će i igranje, no ne i onih najzahtjevnijih naslova. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta, pa će ukupne performanse sustava biti i više nego dovoljne za poslovne i svakodnevne zadatke.

Lenovo IdeaPad Pro 5 ima chiclet tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem i pohvaljujemo izdvojene tipke za smjer normalne veličine. Vrlo veliki touchpad nalazi se ispod tipkovnice. Laptop ima najnovije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetootha 5.4. Od konekotra stiže s HDMI 2.1, dva USB A i C te 3,5 mm audio priključkom, a tu je i čitač SD kartica. Lenovo IdeaPad Pro 5 14 ističe se OLED ekranom, metalnim kućištem, kompaktnim dimenzijama i vrlo dobrim hardverskim specifikacijama, a od velike baterije od 92 Wh možete očekivati i do 15 sati autonomije.