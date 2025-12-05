Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R u metalnom kućištu donosi Intelove Raptor Lake-H procesore

SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Ekran 16'” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core 7 250H (6P, 8E/ 20 T) Grafička kartica Intel Arc Graphics Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 1.4b

2 x USB Type C (power delivery, DP)

2 × USB A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,93 kg Dimenzije 356,5 x 250,6 x 16,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1.319,00 eura

IdeaPad je jedan od dugovječnijih brendova u ponudi Lenova i kroz velik broj serija i modela donosi doista raznovrsne prijenosnike. Lenovo IdeaPad Slim 5 spaja nešto elegantniji dizajn koji je natuknut u riječi Slim s vrlo zanimljivim specifikacijama koje osim procesora iz Raptor Lake-H serije donose i mogućnosti nadogradnje te široku ponudu konektora gdje nam ipak nedostaje i Thunderbolt.

Jedna od varijanti boje je Cosmic blue, a kao i Luna grey model dolazi s aluminijskim kućištem

Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R ima dizajn koji pleše između konzervativnog i generičkog, gdje s pozitivne strane donosi aluminijsko kućište i uredni minimalizam. Masa laptopa varira ovisno o konfiguraciji, pa ovaj konkretan primjerak s većom 80 Wh baterijom i IPS ekranom ima 1,93 kilograma, dok laptopi s 50 Wh baterijom i OLED panelom krežu od 1,65 kilograma što je zamjetna razlika. Ova veća baterija omogućit će preko 13 sati autonomije, a iako nije među lakšim uređajima, debljinom od 16,9 milimetara može opravdati naziv Slim.

Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R ima IPS ekran sa 60 Hz i svjetlinom od 300 cd/m2. U ponudi je i OLED varijanta, što dosta poskupljuje cijenu

Elegantan laptop stiže u dvije verzije boje: Cosmic blue i Luna grey. Iznad ekrana se nalazi Full HD web kamera s IR senzorom za biometrijsku prijavu u sustav. Ova konfiguracija ima IPS panel od 16'' i s rezolucijom od 1920 x 1200 točaka. Radi se o bazičnom IPS ekranu svjetline 300 cd/m2 i stope osvježavanja od 60 Hz. Puno bolje mogućnosti ima OLED varijanta, no ona je i zamjetno skuplja.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima i numerički dio, ali i nešto stisnutije tipke za smjer. Ispod je ni po čemu poseban touchpad

Za performanse uređaja brine se Intel Core Ultra 7 250H, procesor koji je predstavljen pred kraj 2024. godine i ima 14 jezgri od čega ih je šest jačih performance s maksimalnim taktom od 5,4 GHz. Tu je i integrirana Intel Arc grafička kartica koja će uz sve svakodnevne zadatke omogućiti i igranje manje zahtjevnih igara poput GTA V ili MOBA naslova. U konfiguraciji stiže 32 GB radne memorije i SSD od terabajta, a laptop nudi dva utora za SSD i RAM, pa se te vrijednosti mogu nadograditi.

Treba istaknuti da je Lenovo osigurao najnovije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a stiže i s bogatim setom konektora. Uz HDMI ima dva USB A i C konektora, 3,5 mm audio te čitač microSD kartica. Cijena na našem tržištu je 1319 eura.