Lenovo Legion 5 15AGP11 ima novi AMD Ryzen AI 9 procesor i Nvidia RTX 5060 za gaming uz OLED ekran

Lenovo Legion 5 je serija srednje klase koja pokušava teško dostižno, cjenovnu pristupačnost, gaming mogućnosti i što više dodataka uz poneki kompromis. U toj teškoj misiji Lenovo se prilično dobro iskazao

SPECIFIKACIJE – Lenovo Legion 5 15AGP11 Ekran 15,3” / 2560 x 1600 / OLED / 165 Hz Procesor AMD Ryzen AI 9 465 (10/ 20 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB SSD Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

3 x USB A

2 × USB C ( DisplayPortv1.4, 100 W power delivery)

3,5-mm audio

Ethernet Masa 1,89 kg Dimenzije 344 × 244,5 × 22,5 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 3 godine Cijena 1.949,00 eura

U mnoštvu Legion laptopa, pa i onih s imenom 5, model 15AGP11 dolazi s najnovijim AMD Ryzen procesorom Gorgon Point serije koji je predstavljen ove godine, a ističe se još po OLED ekranu s visokom stopom osvježavanja panela te Nvidia grafičkoj kartici koja omogućuje nesmetan gaming najnovijih igara. Neki kompromisi za zadržavanjem relativno prihvatljive cijene dolaze u vidu materijala za kućište i manjeg broja RGB gaming dodataka.

Iako prati prepoznatljiv Legion 5 dizajn, laptop nema previše gaming detalja. Kućište je plastično uz dodatak metalno poklopca ekrana

Dizajn prati dugogodišnji stil Legion laptopa. Ovaj model stiže u crnoj boji nešto debljem zadnjem dijelu sa širim ventilacijskim otvorima (i nekim konektorima), Legion logu na aluminijskom poklopcu ekrana i relativno nenametljivom ukupnom dizajnu. Ostatak kućišta načinjen je od plastike i da se radi o gaming laptopu ponajviše otkriva tipkovnica koja ima RGB pozadinsko osvjetljenje u jednoj zoni. Osim toga, tipkovnica ima numerički dio, lijepo izdvojene tipke za smjer pune veličine te hod tipki od 1,5 mm. Okviri oko ekrana su relativno tanki, a iznad se u izbočenju nalazi vrlo sposobna web kamera od 5 megapiksela s IR senzorom i zaštitnim pokrovom.

OLED panel rezolucije 2560 x 1600 piksela i 165 Hz uz vrlo visoku svjetlinu i pokrivanje 100% DCI-P3 spektra je među jačim stranama uređaja

Jedna od jačih strana Legion 5 modela je ekran, a radi se o OLED panelu rezolucije 2560 x 1600 piksela i stopom osvježavanja od 165 Hz. OLED ima ogroman kontrast, savršen prikaz crne i brzi odziv, a u ovom slučaju i visoku svjetlinu od 500 cd/m2, odnosno vršnu svjetlinu od čak 1000 cd/m2. Panel pokriva i 100% DCI-P3 spektra, a jedina potencijalna mana mu je glossy premaz.

Novi AMD Ryzen AI 9 465 procesor s deset jezgri i maksimalnim taktom do 5 GHz vodi igru kad je riječ o performansama. Uz njega je za gaming najvažnija grafička kartica, koja je u ovom slučaju srednje klase. Radi se o Nvidia RTX 5060 s kojom ćete na ovoj rezoluciji moći u ugodnom broju FPS-a igrati i novije naslove. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 TB. Laptop dolazi s modernim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. U području konektora uz HDMI ima dva USB C koji podržavaju DisplayPort funkcionalnost i isporuku 100 W, te tri USB A, 3,5 mm audio priključak i Ethernet.

Tipkovnica ima RGB pozadinsko osvjetljenje (u jednoj zoni), numerički dio i izdvojene tipke za smjer te hod tipki od 1,5 mm

Ova konfiguracija na našem tržištu ima cijenu od 1949 eura i omogućit će kvalitetno igranje, a može poslužiti i kao prijenosna radna stanica. Ako ne upogonite grafičku karticu za igranje, možete od Legion 5 modela očekivati i preko 9 sati autonomije.