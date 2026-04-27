Lenovo Legion 7a Gen 11 je tanak i elegantan laptop koji isporučuje i glavnu gaming namjenu

Jedanaesta generacija u AMD izvedbi nudi solidan Ryzen AI 7 ili 9 procesor i Nvidia RTX 5060 grafičku karticu s kojom ćete se moći igrati, a OLED ekran je uz nešto kompaktnije dimenzije za 16'' model jedna od jačih strana

Bug.hr ponedjeljak, 27. travnja 2026. u 07:15
SPECIFIKACIJE – Lenovo Legion 7a 16 G11
Ekran 16” / 2560 x 1600 / OLED / 240 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 7 450 (8 / 16T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060
Memorija 32 GB LPDDR5 (2 x 16 GB, 6400 MHz)
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB A
2 × USB C ( DisplayPort 2.1,  power delivery)
3,5-mm audio
Čitač SD kartica
Masa 1,8  kg
Dimenzije 361,3 × 254,2 × 16,9 mm
Operacijski sustav Bez OS-a
Jamstvo 3 godine
Cijena 2.619,00 eura

Lenovo Legion 7a označava AMD varijantu popularnog gaming laptopa. U svojoj jedanaestoj generaciji, Legion ima tanko kućište, relativno je lagan za 16'' gaming model i stiže u stilski zanimljivim bojama. Uz solidan hardver koji će omogućiti igranje, ponajbolja karakteristika je napredni OELED ekran s visokom stopom osvježavanja. Laptop je uz to vrlo solidno opremljen i dolazi s najnovijim mrežnim mogućnostima.

Lenovo Legion 7a dolazi ili u plavoj ili bijeloj izvedbi, ima aluminijsko tanko kućište i kompaktan minimalistički dizajn

Legion 7a Gen 11 dolazi u dvije moguće boje, bijeloj (Glacier White) i plavoj (Nebula). Aluminijsko kućište na poklopcu ekran ima Legion logo, straga su nešto širi ventilacijski otvori, no cijeli uređaj ima vrlo tanak dizajn ispod 17 mm. Uz to ima masu od 1,8 kilograma i radi se o vrlo mobilnom gaming modelu. Ekran se otvara do 180 stupnjeva i ima tanke okvire sa strana ekrana,  dok se iznad nalazi naprednija web kamera od 5 megapiskela s IR senzorom koja se može prekriti i tako zašititi privatnost.

OLED panel osim 240 Hz i brzog odziva pokriva i 100% DCI-P3 spektra, ima HDR podršku i visoku svjetlinu

Kod Lenovo Legion 7a laptopa, OLED ekran je jedna od jačih strana. Na svojih 16'' ima rezoluciju od 2560 x 1600 piksela, svjetlinu koja doseže 1000 cd/m2 i uz VESA Display HDR True Black 1000 certifikat pokriva i 100% DCI-P3 spektra, pa može biti vrlo zanimljiv i izvan gaming upotrebe. Za igrače pak uz sve gore navedeno nudi i brzi odziv od ispod 1 milisekunde i visoku stopu osvježavanja panela od 240 Hz.

Intelova varijanta Legion 7 ima nešto jači procesor, no niti AMD Ryzen AI7 450 sa svojih osam jezgri i maksimalnim taktom od 5,1 GHz neće podbaciti u gaming namjeni. Uz njega se za performanse u igrama brine RTX 5060 grafička kartica s dostupnih 115 W snage i na ovoj rezoluciji omogućit će igranje novih igara uz solidan framerate, no sa zahtjevnijim naslovima nije izgledno postizanje 240 FPS-a bez smanjenja detalja ili rezolucije. Laptop ima 32 GB radne memorije koja je zalemljena, te SSD od terabajta uz dodatni slot koji omogućuje nadogradnju.

Tipkovnica ima i numerički dio, tipke za smjer su izdvojene, a stiže s RGB pozadinskim osvjetljenjem u 24 zone te hodom tipki od 1,6 mm

Tipkovnica ima i numerički dio, tipke za smjer su pohvalno izvučene i normalne veličine. Uz RGB pozadinsko osvjetljenje u 24 zone, tipkovnica ima hod tipki od 1,6 mm. Latpop ima najnovije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, dok od konektora stiže s HDMI 2.1, dva USB C, dva USB A, 3,5 mm audio konektorom i čitačem kartica. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom gaming modelu koji favorizira kompaktniji dizajn i prenosivost ispred maksimalnih performansi. Istovremeno, omogućuje igranje i ima na našem tržištu cijenu od 2619 eura.

