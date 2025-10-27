Lenovo Legion 7i za nijansu je slabiji od Pro modela pri čemu je RTX 5070 najjača dostupna kartica

Legion u ponudi ima 7i i Pro 7i pri čemu ovaj model osim manjih dimenzija i blagih razlika u dizajnu donosi i slabije grafičke kartice gdje je najjača dostupna Nvidia RTX 5070. S druge strane, laptop ima napredni OLED ekran i kvalitetno aluminijsko kućište

SPECIFIKACIJE – Lenovo Legion 7i 2025 16IAX10 Ekran 16” / 2560 x 1600 / OLED / 240 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8P,16E / 24T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Memorija 32 GB LPDDR5 (2 x 16 GB, 6400 MHz) Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB A

2 × USB C (1 x Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, 100 W power delivery)

3,5-mm audio

Čitač SD kartica Masa 2 kg Dimenzije 361,7 × 263,4 × 17,9 mm Operacijski sustav Bez OS-a Jamstvo 2 godine Cijena 2.599,99 eura

Sam vrh ponude Lenovo gaming laptopa rezerviran je za kod nas nedavno recenzirani Legion Pro 7i, dok se model vrlo sličnog imena, samo bez dodatka Pro nalazi na stepenici niže što se prvenstveno očituje u ponudi grafičkih kartica. Naravno, i cijena „običnog“ 7i modela je niža, iako donosi dopadljiv dizajn s kvalitetnim materijalima, nove Intel Ultra 7 i 9 procesore te metalno kućište.

Lenovo Legion 7i stiže u bijeloj boji s aluminijskim kućištem

Lenovo Legion 7i je za laptop sa 16'' dijagonalom ekrana i gaming namjenom vrlo pristojnih dimenzija i mase. Dolazi u Glacier White boji i kvalitetnim aluminijskim kućištem obrađenim anodizacijom. Stražnji ventilacijski otvori su drugačiji u odnosu na Pro model i nemaju RGB svjetleće elemente, a i cijeli je laptop prilično tanak s obzirom na komponente unutar kućišta. Vrlo tanak rub oko panela pridonosi modernom dizajnu, a 5 MP web kamera smještena je u izbočenje iznad ekrana.

OLED ekran ima rezoluciju od 2560 x 1600 točaka, visoku svjetlinu i stopu osvježavanja panela od 240 Hz

Upravo je ekran jedna od jačih stavki ovog prijenosnika, a radi se o 16'' OLED panelu s visokom stopom osvježavanja od 240 Hz i poznatim prednostima tehnologije kao što je ogroman kontrast, kvalitetan prikaz crne i brzi odziv. Ekran ima svjetlinu od 500 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima ide i preko 1100 cd/m2 pa je prikladan za prikaz HDR sadržaja. Uz to ovaj ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra pa se radi o vrlo upotrebljivom uređaju i za profesionalne upotrebe izvan igranja video igara.

Za igrače ili radne performanse pobrinut će se Intel Core Ultra 9 275HX, procesor koji stiže s 24 jezgre i podosta sirove snage za sve zadatke. Uz to, ovaj bijeli gamer dolazi s Nvidia GeForce RTX 5070 grafičkom karticom pa bi ukupne gaming mogućnosti trebale biti vrlo dobre i omogućiti ugodan gaming na ovoj rezoluciji. U ovoj konfiguraciji dolazi još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta. Na našem tržištu ovaj igrači laptop ima cijenu od 2599,99 eura.

Uređaj dolazi s tipkovnicom koja ima RGB pozadinsko osvjetljenje

Lenovo je ponudio vrlo širok izbor za spajanje među kojima su HDMI 2.1, da USB A i C konektora od čega je jedan Thunderbolt 4. Tu su još 3,5 mm audio konektor i čitač kartica. Lenovo nije razočarao ni s ponudom mrežnih mogućnosti kroz Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podršku. Tipkovnica je slična onoj na Pro modelu i dolazi s RGB pozadinskim osvjetljenjem koje se može namjestiti za svaku tipku pojedinačno, izvučene su malo tipke za smjer, a tu je i numerički dio. Za zvuk se brinu stereo zvučnici snage od 2 W koje potpisuje HARMAN.