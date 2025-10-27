Lenovo Legion 7i za nijansu je slabiji od Pro modela pri čemu je RTX 5070 najjača dostupna kartica

Legion u ponudi ima 7i i Pro 7i pri čemu ovaj model osim manjih dimenzija i blagih razlika u dizajnu donosi i slabije grafičke kartice gdje je najjača dostupna Nvidia RTX 5070. S druge strane, laptop ima napredni OLED ekran i kvalitetno aluminijsko kućište

Bug.hr ponedjeljak, 27. listopada 2025. u 07:15
SPECIFIKACIJE – Lenovo Legion 7i 2025 16IAX10
Ekran 16” / 2560 x 1600 / OLED / 240 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8P,16E / 24T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070
Memorija 32 GB LPDDR5 (2 x 16 GB, 6400 MHz)
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB A
2 × USB C (1 x Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, 100 W power delivery)
3,5-mm audio
Čitač SD kartica
Masa 2  kg
Dimenzije 361,7 × 263,4 × 17,9 mm
Operacijski sustav Bez OS-a
Jamstvo 2 godine
Cijena 2.599,99 eura

Sam vrh ponude Lenovo gaming laptopa rezerviran je za kod nas nedavno recenzirani Legion Pro 7i, dok se model vrlo sličnog imena, samo bez dodatka Pro nalazi na stepenici niže što se prvenstveno očituje u ponudi grafičkih kartica. Naravno, i cijena „običnog“ 7i modela je niža, iako donosi dopadljiv dizajn s kvalitetnim materijalima, nove Intel Ultra 7 i 9 procesore te metalno kućište.

Lenovo Legion 7i stiže u bijeloj boji s aluminijskim kućištem
Lenovo Legion 7i stiže u bijeloj boji s aluminijskim kućištem

Lenovo Legion 7i je za laptop sa 16'' dijagonalom ekrana i gaming namjenom vrlo pristojnih dimenzija i mase. Dolazi u Glacier White boji i kvalitetnim aluminijskim kućištem obrađenim anodizacijom. Stražnji ventilacijski otvori su drugačiji u odnosu na Pro model i nemaju RGB svjetleće elemente, a i cijeli je laptop prilično tanak s obzirom na komponente unutar kućišta. Vrlo tanak rub oko panela pridonosi modernom dizajnu, a 5 MP web kamera smještena je u izbočenje iznad ekrana.

OLED ekran ima rezoluciju od 2560 x 1600 točaka, visoku svjetlinu i stopu osvježavanja panela od 240 Hz
OLED ekran ima rezoluciju od 2560 x 1600 točaka, visoku svjetlinu i stopu osvježavanja panela od 240 Hz

Upravo je ekran jedna od jačih stavki ovog prijenosnika, a radi se o 16'' OLED panelu s visokom stopom osvježavanja od 240 Hz i poznatim prednostima tehnologije kao što je ogroman kontrast, kvalitetan prikaz crne i brzi odziv. Ekran ima svjetlinu od 500 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima ide i preko 1100 cd/m2 pa je prikladan za prikaz HDR sadržaja. Uz to ovaj ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra pa se radi o vrlo upotrebljivom uređaju i za profesionalne upotrebe izvan igranja video igara.

Za igrače ili radne performanse pobrinut će se Intel Core Ultra 9 275HX, procesor koji stiže s 24 jezgre i podosta sirove snage za sve zadatke. Uz to, ovaj bijeli gamer dolazi s Nvidia GeForce RTX 5070 grafičkom karticom pa bi ukupne gaming mogućnosti trebale biti vrlo dobre i omogućiti ugodan gaming na ovoj rezoluciji. U ovoj konfiguraciji dolazi još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta. Na našem tržištu ovaj igrači laptop ima cijenu od 2599,99 eura.

Uređaj dolazi s tipkovnicom koja ima RGB pozadinsko osvjetljenje
Uređaj dolazi s tipkovnicom koja ima RGB pozadinsko osvjetljenje

Lenovo je ponudio vrlo širok izbor za spajanje među kojima su HDMI 2.1, da USB A i C konektora od čega je jedan Thunderbolt 4. Tu su još 3,5 mm audio konektor i čitač kartica. Lenovo nije razočarao ni s ponudom mrežnih mogućnosti kroz Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podršku. Tipkovnica je slična onoj na Pro modelu i dolazi s RGB pozadinskim osvjetljenjem koje se može namjestiti za svaku tipku pojedinačno, izvučene su malo tipke za smjer, a tu je i numerički dio. Za zvuk se brinu stereo zvučnici snage od 2 W koje potpisuje HARMAN.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi