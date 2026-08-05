Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 ima vrlo dobar AMD procesor, poznatu periferiju i dugo trajanje baterije

Serija E14 označava pristupačnije ThinkPad modele koji unatoč tome donose najvažnije prednosti ove poslovne serije poput kvalitetne periferije, duge autonomije baterije i vrlo solidnog hardvera

Bug.hr srijeda, 5. kolovoza 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad E14 Gen 8
Ekran 14'” / 1920 x 1200 / IPS/ 60 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 7 345 (6/12 Threads)
Grafička kartica AMD Radeon 840M
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 512 GB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI
2 x USB Type C (power delivery, DP 1.4)
2 × USB A
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 1,34 kg
Dimenzije 313 x 220,3 x 15,25 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Cijena 1.327,00 eura

U mnogim domaćim tvrtkama ThinkPad serije su prevladavajući odabir za poslovna računala. Modeli E14 označavaju pristupačniju varijantu među brojnim izvedenicama iza ThinkPad naziva, pri čemu zadržavaju one krucijalne karakteristike kao što su kvalitetna izrada, prepoznatljiva periferija, spremnost za sve poslovne zadatke i dugo trajanje baterije. E14 došao je do sad već osme generacije u kojoj ima AMD i Intel varijante, a ova nešto jeftinija koja se oslanja na nove AMD procesore donosi zanimljiv spoj komponenti i ponekog kompromisa kako bi se očuvala niža cijena. Naša konfiguracija koja dolazi s nešto manje memorije ima cijenu od 1327 eura.

Na prvi pogled jasno je da se radi o poslovnoj ThinkPad seriji koja stiže u mat crnoj boji s aluminijskim poklopcem ekrana i kompaktnim dimenzijama
Na prvi pogled jasno je da se radi o poslovnoj ThinkPad seriji koja stiže u mat crnoj boji s aluminijskim poklopcem ekrana i kompaktnim dimenzijama

Dizajn odmah otkriva da se radi o ThinkPad modelu. Crna mat boja, mala izbočina za 5 megapikselnu kameru s IR senzorom i zaštitom za privatnost, te prepoznatljiva periferija s crvenim TrackPointom i touchpadom s tri fizičke tipke na vrhu. Tipkovnica u šest redova ima hod tipki od 1,5 mm i jedna je od jačih strana uređaja. Dvije su varijante kućišta, oba s aluminijskim poklopcem ekrana, pri čemu jedno ima i ostatak izveden u aluminiju, dok drugo stiže s plastičnim tijelom.

IPS panel ima rezoluciju od 1920 x 1200 piksela i svjetlinu od 400 cd/m2
IPS panel ima rezoluciju od 1920 x 1200 piksela i svjetlinu od 400 cd/m2

Oko IPS ekrana dijagonale 14'' nalaze se tanki rubovi. Panel ima rezoluciju od 1920 x 1200 piksela i vrlo dobru svjetlinu od 400 cd/m2, pa će i u vrlo osvjetljenim prozorima ponuditi dobre mogućnosti, mada nema dovoljan raspon reprodukcije boja za potrebe kreativnih profesionalaca.

ThinkPad E14 u osmoj generaciji s AMD procesorima nudi modele iz Krackan Point serije bazirane na Zen 5 arhitekturi. Naš Ryzen Ai 7 345 je među jačima od sedam dostupnih procesora. Stiže sa šest jezgri i maksimalnim radnim taktom od 4,6 GHz te omogućuje vrlo dobre performanse za svakodnevni rad, ali i zahtjevnije zadatke poput video montaže. Za takve izazove ipak bi bilo bolje potražiti model s više radne memorije, a ako iskoristite drugi slot za RAM, osjetit ćete to i na izvedbi integrirane AMD Radeon 840M grafičke kartice koja je sposobna za casual gaming. Nadograditi se može i spremišni prostor, no i ova bazična konfiguracija osigurat će vrlo dobre performanse u uredskom okruženju.

Tipkovnica s hodom tipki od 1,5 mm, TrackPointom te prepoznatljiv touchapad su među prednostima ovog uređaja
Tipkovnica s hodom tipki od 1,5 mm, TrackPointom te prepoznatljiv touchapad su među prednostima ovog uređaja

Laptop stiže sa stereo zvučnicima od po 2 W, dvostrukim mikrofonima uz noise-cancelling tehnologiju. ThinkPad E14 ima HDMI 2.1, dva USB C i USB A te Ethernet i 3,5 mm audio konektore te nudi Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 povezivost. S baterijom od 64 Wh moći ćete dobiti preko 14 sati trajanja baterije.

 

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