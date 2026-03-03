Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 omogućuje povoljan ulazak u popularnu poslovnu seriju

Najveća varijanta L serije Thinkpada dolazi s dijagonalom ekrana od 16''. Radi se o bazičnom poslovnom laptopu namijenjenom uredskom stolu s kvalitetnom tipkovnicom i prepoznatljivim dizajnom uz poneki ustupak da bi cijena ostala niža

Bug.hr utorak, 3. ožujka 2026. u 09:17
SPECIFIKACIJE –  Lenovo ThinkPad L16 Gen 2
Ekran 16'” / 1920 x 1200 / IPS/ 60 Hz
Procesor AMD Ryzen 7 Pro 250 (8 /16 Threads)
Grafička kartica AMD Radon 780M
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 512 GB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Konektori HDMI 2.1
2 x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DP 2.1)
3 × USB A
3,5-mm audio
Masa 1,83 kg
Dimenzije 359,7 x 250,8 x 19,57 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 1 godinu
Cijena 1.489,00 eura

Lenovo ThinkPad L16 u svojoj drugoj generaciji označava jedan od najpovoljnijih izdanaka brojne ThinkPad obitelji. Laptop dolazi uz Intel i AMD varijante i kao najznačajnije prednosti donosi mogućnost nadogradnje i zamjene komponenti, kvalitetnu periferiju i povoljnu cijenu ako znamo da se radi o ThinkPad laptopu. U AMD varijanti najjači dostupni procesor je Ryzen 7 Pro 350, dok je ovaj model koji na našem tržištu ima cijenu od 1.489 eura opremljen solidnim Ryzen 7 Pro 250 procesorom.

Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 ima crno plastično kućište prepoznatljivog dizajna ponajviše zbog tradicionalne ThinkPad periferije
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 ima crno plastično kućište prepoznatljivog dizajna ponajviše zbog tradicionalne ThinkPad periferije

Od dizajna ThinkPad serije preuzeta je crna mat boja, pri čemu je cijelo kućište načinjeno od tvrde plastike koja je većinom glatka na dodir, osim na okviru oko ekrana. Masa je u očekivanom rasponu za 16'' model, dok je uređaj dosta tanak. U najtanjem dijelu ima ispod 11 mm, dok je straga na najdebljem dijelu malo ispod 20 mm. Ekran se može otvoriti do 180 stupnjeva, a na odmorištu za dlanove su najjači aduti prijenosnika u vidu prepoznatljive ThinkPad tipkovnice s TrackPointom i touchpadom s tri fizičke tipke na vrhu. Tipkovnica ima izdvojene tipke za smjer, bijelo pozadinsko osvjetljenje i hod tipki od 1,5 mm.  Laptop ima i veliki izbor konektora, pa uz HDMI 2.1 stiže s dva USB C i tri USB A te 3,5 mm audio konektorom.

IPS ekran laptopa ima rezoluciju od 1920 x 1200 piksela i svjetlinu od 400 cd/m2
IPS ekran laptopa ima rezoluciju od 1920 x 1200 piksela i svjetlinu od 400 cd/m2

Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 ima 16'' ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela koji se neće istaknuti po reprodukciji boja, ali ima vrlo solidnu svjetlinu od 400 cd/m2. Iznad ekrana se nalazi vrlo dobra 5 MP kamera s IR senzorom i fizičkom zaštitom. Laptop je zamišljen kao isključivo poslovni i to ponajviše uredski uređaj što se očituje u dostupnom hardveru. Tako L16 dolazi s AMD Ryzen 7 Pro 250 procesorom Hawk Point serije koji ima 8 jezgri i maksimalni radni takt od 5,1 GHz. Njegove Zen 4 jezgre ponudit će i više nego dovoljno snage za uredske aplikacije i poneku zahtjevniju, čak i uz skromnih 16 GB radne memorije. Među prednosti uređaja dolazi i laka nadogradivost, pa su tako lako dostupna dva utora za RAM i jedan za SSD (u ovom slučaju je ugrađen 512 GB). Osim toga je moguće zamijeniti tipkovnicu i bateriju, pa će korporativni korisnici dobiti laptop koji se može jednostavnije popravljati/nadograđivati. Laptop ima integriranu AMD Radeon grafičku karticu koja se neće osobito istaknuti performansama, ali će za sve u uredskom okruženju biti više nego dovoljna.

Baterija ima 57 Wh i omogućit će oko 10 sati rada. Ukupno se radi o laptopu koji se uklapa među slabije ThinkPad modele, ali i dalje zaslužuje to ime zbog robusne izrade (ima MIL-STD 810H certifikat), kvalitetne periferije i mogućnosti izmjene komponenti što doprinosi raznovrsnosti. Uz sve to, tu je i relativno povoljna cijena za ThinkPad brend.

Tipkovnica s TrackPointom i touchpad su među jačim stranama ovog poslovnog laptopa
Tipkovnica s TrackPointom i touchpad su među jačim stranama ovog poslovnog laptopa

Uređaj je opremljen s dva Thunderbolt 4 konektora, a uz njih ima još HDMI 2.1, tri USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Naša konkretna konfiguracija stiže s inače opcionalnim čitačem pametnih kartica i nano SIM utorom. Od mrežnih mogućnosti ThinkPad L14 dolazi s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, dok je tu i veća baterija od 57 Wh koja će osigurati preko 15 sati na jednom punjenju.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi