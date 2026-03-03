Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 omogućuje povoljan ulazak u popularnu poslovnu seriju

Najveća varijanta L serije Thinkpada dolazi s dijagonalom ekrana od 16''. Radi se o bazičnom poslovnom laptopu namijenjenom uredskom stolu s kvalitetnom tipkovnicom i prepoznatljivim dizajnom uz poneki ustupak da bi cijena ostala niža

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 Ekran 16'” / 1920 x 1200 / IPS/ 60 Hz Procesor AMD Ryzen 7 Pro 250 (8 /16 Threads) Grafička kartica AMD Radon 780M Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Konektori HDMI 2.1

2 x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DP 2.1)

3 × USB A

3,5-mm audio Masa 1,83 kg Dimenzije 359,7 x 250,8 x 19,57 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 1 godinu Cijena 1.489,00 eura

Lenovo ThinkPad L16 u svojoj drugoj generaciji označava jedan od najpovoljnijih izdanaka brojne ThinkPad obitelji. Laptop dolazi uz Intel i AMD varijante i kao najznačajnije prednosti donosi mogućnost nadogradnje i zamjene komponenti, kvalitetnu periferiju i povoljnu cijenu ako znamo da se radi o ThinkPad laptopu. U AMD varijanti najjači dostupni procesor je Ryzen 7 Pro 350, dok je ovaj model koji na našem tržištu ima cijenu od 1.489 eura opremljen solidnim Ryzen 7 Pro 250 procesorom.

Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 ima crno plastično kućište prepoznatljivog dizajna ponajviše zbog tradicionalne ThinkPad periferije

Od dizajna ThinkPad serije preuzeta je crna mat boja, pri čemu je cijelo kućište načinjeno od tvrde plastike koja je većinom glatka na dodir, osim na okviru oko ekrana. Masa je u očekivanom rasponu za 16'' model, dok je uređaj dosta tanak. U najtanjem dijelu ima ispod 11 mm, dok je straga na najdebljem dijelu malo ispod 20 mm. Ekran se može otvoriti do 180 stupnjeva, a na odmorištu za dlanove su najjači aduti prijenosnika u vidu prepoznatljive ThinkPad tipkovnice s TrackPointom i touchpadom s tri fizičke tipke na vrhu. Tipkovnica ima izdvojene tipke za smjer, bijelo pozadinsko osvjetljenje i hod tipki od 1,5 mm. Laptop ima i veliki izbor konektora, pa uz HDMI 2.1 stiže s dva USB C i tri USB A te 3,5 mm audio konektorom.

IPS ekran laptopa ima rezoluciju od 1920 x 1200 piksela i svjetlinu od 400 cd/m2

Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 ima 16'' ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela koji se neće istaknuti po reprodukciji boja, ali ima vrlo solidnu svjetlinu od 400 cd/m2. Iznad ekrana se nalazi vrlo dobra 5 MP kamera s IR senzorom i fizičkom zaštitom. Laptop je zamišljen kao isključivo poslovni i to ponajviše uredski uređaj što se očituje u dostupnom hardveru. Tako L16 dolazi s AMD Ryzen 7 Pro 250 procesorom Hawk Point serije koji ima 8 jezgri i maksimalni radni takt od 5,1 GHz. Njegove Zen 4 jezgre ponudit će i više nego dovoljno snage za uredske aplikacije i poneku zahtjevniju, čak i uz skromnih 16 GB radne memorije. Među prednosti uređaja dolazi i laka nadogradivost, pa su tako lako dostupna dva utora za RAM i jedan za SSD (u ovom slučaju je ugrađen 512 GB). Osim toga je moguće zamijeniti tipkovnicu i bateriju, pa će korporativni korisnici dobiti laptop koji se može jednostavnije popravljati/nadograđivati. Laptop ima integriranu AMD Radeon grafičku karticu koja se neće osobito istaknuti performansama, ali će za sve u uredskom okruženju biti više nego dovoljna.

Baterija ima 57 Wh i omogućit će oko 10 sati rada. Ukupno se radi o laptopu koji se uklapa među slabije ThinkPad modele, ali i dalje zaslužuje to ime zbog robusne izrade (ima MIL-STD 810H certifikat), kvalitetne periferije i mogućnosti izmjene komponenti što doprinosi raznovrsnosti. Uz sve to, tu je i relativno povoljna cijena za ThinkPad brend.

Tipkovnica s TrackPointom i touchpad su među jačim stranama ovog poslovnog laptopa

Uređaj je opremljen s dva Thunderbolt 4 konektora, a uz njih ima još HDMI 2.1, tri USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Naša konkretna konfiguracija stiže s inače opcionalnim čitačem pametnih kartica i nano SIM utorom. Od mrežnih mogućnosti ThinkPad L14 dolazi s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, dok je tu i veća baterija od 57 Wh koja će osigurati preko 15 sati na jednom punjenju.