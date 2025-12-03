Lenovo ThinkPad P14 u šestoj generaciji stiže s Intel Arrow Lake procesorima i Nvidia RTX Pro GPU-om

Kompaktan 14'' poslovni prijenosnik ThinkPad P14 zamišljen je kao početna radna stanica i stoga kombinira snažne i štedljive Core Ultra procesore te Blackwell generaciju profesionalnih grafičkih kartica iz Nvidie, a u najslabijim modelima su tu integrirane Intelove grafike

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad P14 Gen 6 Ekran 14,5 ” / 2560 x 1600 / IPS / 90 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 255H (6P+8E+ 2 LP/16 T) Grafička kartica Nvidia RTX Pro 500 Memorija 64 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (2 x Thunderbolt 4)

2 × USB A

Ethernet

3,5-mm audio Masa 1,6 kg Dimenzije 325 × 227,6 × 15,1 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 2.638,00 eura

Lenovo je pokrio velik broj potencijalnih poslovnih niša sa svojim ThinkPad serijama, a model P14 nastoji pružiti iskustvo mobilne i vrlo prijenosne radne stanice. Kako bi to ostvario, u svojoj šestoj generaciji kombinira Intel Core Ultra procesore Arrow Lake serije i Nvida RTX Pro grafičke kartice, s tim da početni modeli imaju integrirane Intelove GPU-ove. Sve to dolazi u prepoznatljivom vizualnom paketu s klasičnim ThinkPad dodacima te kvalitetnom izradom i periferijom.

Laptop omogućuje otvaranje do 180 stupnjeva

Lenovo ThinkPad P14 još je jedan mat crni prijenosnik dugovječne poslovne serije koji ovog puta dolazi s aluminijskim kućištem s malom srebrnom pločicom s natpisom Lenovo i gotovo neprimjetnim ThinkPad logom na drugoj stani poklopca ekrana. Odmorište za dlanove ugošćuje poznatu chiclet tipkovnicu kao jednu od najznačajnijih prednosti ThinkPad ekosustava. Velike tipke s pozadinskim osvjetljenjem i hodom tipki od 1,5 mm te prepoznatljivim TrackPointom i dovoljno prostora za tipke za smjer nadopunjuju se s touchpadom koji ima tri fizičke tipke na vrhu. Kao i obično, crveni TrackPoint i naglasci na touchpad tipkama daju kontrast crnoj boji laptopa. Za 14,5 inčni laptop, ThinkPad P14 je nešto teži s masom od 1,6 kilograma koju možemo pripisati snažnijoj dediciranoj grafičkoj kartici. I debljina varira od vrlo tankih 11,2 mm do 15,1 na stražnjem dijelu laptopa. Iznad ekrana nalazi se 5 megapikselna kamera s infracrvenim svjetlom za biometrijsko prepoznavanje.

Lenovo ThinkPad P14 ima prepoznatljivo kvalitetnu periferiju brenda i stiže s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 90 Hz

Sam ekran ima dijagonalu od 14,5 inča te stiže s rezolucijom od 2560 x 1600 piksela. Radi se o IPS panelu usmjerenja 16:10 koji dolazi sa svjetlinom od 400 cd/m2 i 90 Hz i pokriva 100% sRGB spektra. Postoje u ponudi i paneli s višom rezolucijom i svjetlinom (3072 x 1090 piksela, 500 cd/m2, 120 hZ i 100% DCI-P3. U tom slučaju je i cijena nešto viša, ali možete pronaći i dvije varijante niže rezolucije sa 60 Hz.

Unutar klasičnog ThinkPad kućišta nalaze se Intelovi Arrow Lake procesori. Najjači u ponudi je Ultra 9 285H, a ovaj konkretni primjerak koji na našem tržištu ima cijenu od 2638 eura stiže s Intel Core Ultra 7 255H procesorom. Ovaj CPU ima 16 jezgri, od čega je njih šest jačih performance s maksimalnim radnim taktom od 5,1 GHz. Tu je i mobilna Nvidia RTX Pro 500 grafička kartica sa 6 GB memorije. U ponudi je i jača RTX Pro 1000, ali i Intelove Arc Pro integrirane grafičke kartice. Sustav može maksimalno stići s 96 GB radne memorije, a naša konfiguracija ima 64 GB. Tu je i SSD od jednog terabajta.

Među konektorima ističu se dva Thunderbolta 4

Lenovo je svoj poslovni model dosta bogato opremio, pa stiže s najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, kao i s brojnim konektorima. Uz HDMI 2.1, tu su dva Thunderbolt 4 te dva USB A konektora, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Neobično je ova radna stanica nema čitač SD kartica. Laptop stiže s baterijom kapaciteta 75 Wh i možete izvući 10 sati rada, što će pasti u slučaju zahtjevnih zadataka koje vam odrađuje Nvidia RTX Pro 500.