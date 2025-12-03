Lenovo ThinkPad P14 u šestoj generaciji stiže s Intel Arrow Lake procesorima i Nvidia RTX Pro GPU-om

Kompaktan 14'' poslovni prijenosnik ThinkPad P14 zamišljen je kao početna radna stanica i stoga kombinira snažne i štedljive Core Ultra procesore te Blackwell generaciju profesionalnih grafičkih kartica iz Nvidie, a u najslabijim modelima su tu integrirane Intelove grafike

Bug.hr srijeda, 3. prosinca 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad P14 Gen 6
Ekran 14,5 ” / 2560 x 1600 / IPS / 90 Hz
Procesor Intel Core Ultra 7 255H (6P+8E+ 2 LP/16 T)
Grafička kartica Nvidia RTX Pro 500
Memorija 64 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (2 x Thunderbolt 4)
2 × USB A
Ethernet
3,5-mm audio
Masa 1,6 kg
Dimenzije 325 × 227,6 × 15,1 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 3 godine
Cijena 2.638,00 eura

Lenovo je pokrio velik broj potencijalnih poslovnih niša sa svojim ThinkPad serijama, a model P14 nastoji pružiti iskustvo mobilne i vrlo prijenosne radne stanice. Kako bi to ostvario, u svojoj šestoj generaciji kombinira Intel Core Ultra procesore Arrow Lake serije i Nvida RTX Pro grafičke kartice, s tim da početni modeli imaju integrirane Intelove GPU-ove. Sve to dolazi u prepoznatljivom vizualnom paketu s klasičnim ThinkPad dodacima te kvalitetnom izradom i periferijom.

Laptop omogućuje otvaranje do 180 stupnjeva
Laptop omogućuje otvaranje do 180 stupnjeva

Lenovo ThinkPad P14 još je jedan mat crni prijenosnik dugovječne poslovne serije koji ovog puta dolazi s aluminijskim kućištem s malom srebrnom pločicom s natpisom Lenovo i gotovo neprimjetnim ThinkPad logom na drugoj stani poklopca ekrana. Odmorište za dlanove ugošćuje poznatu chiclet tipkovnicu kao jednu od najznačajnijih prednosti ThinkPad ekosustava. Velike tipke s pozadinskim osvjetljenjem i hodom tipki od 1,5 mm te prepoznatljivim TrackPointom i dovoljno prostora za tipke za smjer nadopunjuju se s touchpadom koji ima tri fizičke tipke na vrhu. Kao i obično, crveni TrackPoint i naglasci na touchpad tipkama daju kontrast crnoj boji laptopa. Za 14,5 inčni laptop, ThinkPad P14 je nešto teži s masom od 1,6 kilograma koju možemo pripisati snažnijoj dediciranoj grafičkoj kartici. I debljina varira od vrlo tankih 11,2 mm do 15,1 na stražnjem dijelu laptopa. Iznad ekrana nalazi se 5 megapikselna kamera s infracrvenim svjetlom za biometrijsko prepoznavanje.

Lenovo ThinkPad P14 ima prepoznatljivo kvalitetnu periferiju brenda i stiže s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 90 Hz
Lenovo ThinkPad P14 ima prepoznatljivo kvalitetnu periferiju brenda i stiže s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 90 Hz

Sam ekran ima dijagonalu od 14,5 inča te stiže s rezolucijom od 2560 x 1600 piksela. Radi se o IPS panelu usmjerenja 16:10 koji dolazi sa svjetlinom od 400 cd/m2 i 90 Hz i pokriva 100% sRGB spektra. Postoje u ponudi i paneli s višom rezolucijom i svjetlinom (3072 x 1090 piksela, 500 cd/m2, 120 hZ i 100% DCI-P3. U tom slučaju je i cijena nešto viša, ali možete pronaći i dvije varijante niže rezolucije sa 60 Hz.

Unutar klasičnog ThinkPad kućišta nalaze se Intelovi Arrow Lake procesori. Najjači u ponudi je Ultra 9 285H, a ovaj konkretni primjerak koji na našem tržištu ima cijenu od 2638 eura stiže s  Intel Core Ultra 7 255H  procesorom. Ovaj CPU ima 16 jezgri, od čega je njih šest jačih performance s maksimalnim radnim taktom od 5,1 GHz. Tu je i mobilna Nvidia RTX Pro 500 grafička kartica sa 6 GB memorije. U ponudi je i jača RTX Pro 1000, ali i Intelove Arc Pro integrirane grafičke kartice. Sustav može maksimalno stići s 96 GB radne memorije, a naša konfiguracija ima 64 GB. Tu je i SSD od jednog terabajta.

Među konektorima ističu se dva Thunderbolta 4
Među konektorima ističu se dva Thunderbolta 4

Lenovo je svoj poslovni model dosta bogato opremio, pa stiže s najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, kao i s brojnim konektorima. Uz HDMI 2.1, tu su dva Thunderbolt 4 te dva USB A konektora, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Neobično je ova radna stanica nema čitač SD kartica. Laptop stiže s baterijom kapaciteta 75 Wh i možete izvući 10 sati rada, što će pasti u slučaju zahtjevnih zadataka koje vam odrađuje Nvidia RTX Pro 500.

 

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi