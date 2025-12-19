Lenovo ThinkPad P16s četvrte generacije bogato je opremljen radni laptop s AMD Ryzen AI procesorima

Kvalitetna izrada, svijetli ekran, bogata oprema i prilično snažni AMD Ryzen AI procesor čine ovaj laptop mobilnom radnom stanicom, no integrirana AMD grafika odstupa od tog koncepta

Bug.hr petak, 19. prosinca 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad P16s Gen 4
Ekran 16 ” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 (12/24 T)
Grafička kartica AMD Radeon 890M Graphics
Memorija 64 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (2 x Thunderbolt 4)
2 × USB A
Ethernet
3,5-mm audio
Masa 1,71 kg
Dimenzije 359,7 × 251,7 × 18,4 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 3 godine
Cijena 3.099,00 eura

Serija ThinkPad P16s zamišljena je kao vrlo prijenosni laptop koji uz relativno malu masu i dimenzije za 16'' dijagonalu donosi performanse radne stanice. U toj jednadžbi za zahtjevne aplikacije koje koriste grafičke kartice integrirana AMD grafika neće biti na razini ostalog hardvera. Za sve ostale poslovne i svakodnevne zadatke ovaj će vrlo opremljeni uređaj s kvalitetnom izradom, periferijom i snažnim procesorom zadovoljiti sve potrebe. Cijena ovog uređaja na našem je tržištu 3.099 eura i za taj iznos dobivate vrlo sposobnu konfiguraciju.

Lenovo ThinkPad P16s ima crno mat kućište izrađeno od magnezija i plastike
Lenovo se odlučio za kućište koje kombinira magnezij i plastiku u prepoznatljivoj crnoj mat izvedbi. Šarke omogućuju otvaranje do 180 stupnjeva, iznad ekrana se nalazi sad već ustaljena izbočina u kojoj je smještena web kamera od 5 megapiksela. Odmorište za dlanove  prepoznatljivo je za sve korisnike ThinkPad serija. Upravo je periferija dugogodišnja komparativna prednost s tipkovnicom koja ovdje ima numerički dio, crveni TrackPoint, otporna je na prolijevanje, ima pozadinsko osvjetljenje i hod tipki od 1,5 mm. Ispod se nalazi touchpad s tri fizičke tipke.

Laptop dolazi s IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 piksela visoke svjetline od 500 cd/m2 i pokriva 100% sRGB spektra
Laptop dolazi s IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 piksela visoke svjetline od 500 cd/m2 i pokriva 100% sRGB spektra

Uz ovu seriju ide više mogućih varijanti ekrana, pri čemu je OLED najjači i dolazi s višom rezolucijom. Naš konkretni uređaj ima najjači dostupni IPS panel rezolucije 1920 x 1200 piksela koji ima visoku svjetlinu od 500 cd/m2 i pokriva 100% sRGB spektra.

Ova ThinkPad serija dolazi u AMD i Intel varijantama. U AMD modelima su dostupna tri procesora, Ryzen 5, 7  i ovaj Ryzen AI 9 HX Pro 370. Radi se o procesoru Strix Point serije koji stiže s 12 jezgri od čega je njih četiri Zen 5, a osam Zen 5c i ima maksimalni takt snažnijih jezgri od 5,1 GHz. Tu je i integrirana AMD Radeon 890M grafička kartica koja će omogućiti nesmetan rad u uredskim aplikacijama, multimediji i lakšim radnim zadacima uključujući i casual igranje, no ne i intenzivne aplikacije za koje se koriste radne stanice. Ova konfiguracija stiže sa 64 GB radne memorije (moguće do 96) i SSD-om od terabajta (moguće maksimalno 2 TB).

Jedna od jačih strana je kombinacija tipkovnice i prepoznatljivog touchpada
Jedna od jačih strana je kombinacija tipkovnice i prepoznatljivog touchpada

Od konektora je Lenovo ponudio HDMI 2.1 dva Thunderbolta 4 i USB A, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Tu su i dva stereo zvučnika snage po 2 W te najnoviji mrežni standardi u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrške

 

 



