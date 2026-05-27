Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 ima novi Intelov procesor i prepoznatljiv dizajn s odličnom periferijom

Lenovo ThinkPad T14 malo je promijenio dizajn, dodao novi Intelov Panther Lake procesor koji nije nužno korak naprijed, a i dalje se hvali odličnom periferijom te mogućnostima popravljanja i nadogradnje

Bug.hr srijeda, 27. svibnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo Thinkpad T14 Gen 7(Intel)
Ekran 14'” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz
Procesor Intel Core Ultra 325 (4 P, 4 LP/ 8 T)
Grafička kartica Intel Graphics
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 512 GB NVMe PCIe
Mreža Intel Wi-Fi 7,  Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (Thunderbolt 4,power delivery, DP 2.1)
2 × USB  A
Ethernet
3,5-mm audio
Masa 1,36 kg
Dimenzije 313,6 x 221,7 x 15,88 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 3 godine
Cijena 2.008,15 eura

Od 2000. godine poslovni svijet uživa u T seriji ThinkPad laptopa, a ova iteracija T14 modela stigla je do sedme generacije. Prepoznatljiva obilježja su i dalje tu u vidu mat crne boje, kvalitetne periferije koja se ističe crvenim TrackPointom na tipkovnici i touchpadu s tri fizičke tipke na vrhu. I dalje je ThinkPad T14 lagan, kvalitetno izrađen laptop s vrlo dobrim performansama i dugim trajanjem baterije. Ističe se dobrom opremljenosti i zanimljivom cijenom koja ga čini jednim od popularnijih izbora za velike korporativne narudžbe.

Na prvi pogled prepoznatljiv izgled ThinkPad serije s kvalitetnom izradom i minimalističkim pristupom

Zanimljivo je kod ove serije istaknuti da uz prepoznatljivu crnu, laptop može doći u plavoj boji. Kućište je većinom plastično, no odmorište za dlanove je od magnezija, dok kvalitetna tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem i hodom tipki od 1,5 mm ima metalnu bazu. Jedna od prednosti ovog laptopa je mogućnost nadogradnje, pa je tako moguće lako dodati SSD i radnu memoriju, očistiti ventilatore ili zamijeniti bateriju. Lenovo je u ovoj generaciji promijenio i šarke koje drže ekran, pa je umjesto dvije sada jedna centralna duguljasta koja i dalje omogućuje otvaranje ekrana do 180 stupnjeva.

ThinkPad T14 dolazi s IPS ekranom (u većini slučajeva), svjetlinom od 400 cd/m2 i stopom osvježavanja panela od 60 Hz

Sam ekran dolazi u nekoliko mogućih izvedbi, od čega su tri IPS varijante. Najslabiji ekran ima svjetlinu od 400 cd/m2 i ne osobito širok spektar prikaza boja. Sve tri opcije imaju rezoluciju 1920 x 1200 piksela, no dva jača panela pokrivaju 100% sRGB spektra i imaju svjetliju od 500 cd/m2. Sve varijante imaju stopu osvježavanja od 60 Hz, a jedini koji se doista izdvaja je OLED panel koji će uz zamjetno kvalitetniji prikaz dosta i podići cijenu.

Unutar prepoznatljivog kućišta kuca novi Panther Lake procesor. Među dvanaest mogućih procesora od kojih je najjači Core Ultra X7 385H koji ima i zamjetno jaču grafičku karticu, najskromniji CPU je ovaj iz naše konfiguracije. Intel Core Ultra 5 325 dolazi s osam jezgri, od čega su četri tzv. performance i ima slabiju Intel Graphics integriranu grafičku karticu. I ovaj, nominalno najslabiji model, bez problema će odraditi sve svakodnevne i poslovne zadatke, a i s ovom nešto slabijom grafikom koja je u rangu Radeon 860M moći ćete u pauzi od čitanja mailova casual zaigrati manje zahtjevne naslove. Naša konfiguracija koja se u jednoj online trgovini može naći za 2008 eura ima 16 GB radne memorije i SSD od 512 GB.

Tipkovnica i touchpad i dalje su jedni od najjačih prodajnih aduta ove serije

U području konektora se nije puno promijenilo, pa su tu dva USB A, dva Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i 3,5 mm audio priključak. Nešto su modernije bežične mogućnosti s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 mogućnostima, dok je iznad ekrana napredna web kamera od 5 megapiskela i s IR senzorom. Dvije su opcije baterije, od 60 Wh koju ima naš ThinkPad i 75 Wh. Obje varijante će pružiti dovoljno autonomije za cijeli radni dan, a veća baterija može odraditi i do 18 sati na jednom punjenju.

