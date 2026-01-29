Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 je klasični predstavnik serije koji uz poslovne cilja i druge korisnike

Umjesto profesionalne Blackwell kartice, T1g stiže s mainstream Nvidia RTX 5070 grafičkom karticom. Uz to ima Intelov Core Ultra 9 procesor i sve one poznate elemente ThinkPad laptopa, a radi se o nasljedniku serije X1 Extreme koja je izostala sa scene na dvije godine

Bug.hr četvrtak, 29. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad T1g Gen 8
Ekran 16 ” / 3840 x 2400 / IPS / 60 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 285H  (6 P, 8 E, 2 LPE /16 T)
Grafička kartica Nvidia RTX 5070
Memorija 64 GB LPDDR5
Disk 2 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
3 x USB C (2 x Thunderbolt 5, 1 x Thunderbolt 4)
USB A
3,5-mm audio
Čitač SD kartica
Masa 1,84 kg
Dimenzije 354,3 × 241 × 15,8 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 3 godine
Cijena 5.690,96 eura

Lenovo sa serijom ThinkPad T1g cilja na raznolike korisnike među kojima su i dalje poslovni, ali i kreatori sadržaja, oni kojima treba mobilna radna stanica, ali i oni koji trebaju kvalitetan laptop za svakodnevne zadatke. Serija izgledom podsjeća na P1 modele, a nasljednik je modela ThinkPad X1 Extreme koji je prije koju generaciju dokinut. Kao osnovna distinkcija od ostalih snažnih ThinkPad modela je oslanjanje na mainstream Nvidia RTX grafičku karticu umjesto na Pro verzije Blackwell generacije. Osim toga se radi o iznimno opremljenom modelu s kvalitetim ekranom, kompaktnim dimenzijama za 16'' dijagonalu, ali i modelu s vrlo visokom cijenom.

Laptop ima crno mat kućište, tipično za ThinkPad serije, a u T1g seriji je izrađeno od aluminija
Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 ističe se malom debljinom i ukupno kompaktnim dimenzijama za veličinu ekrana, kao i vrlo solidnom masom od 1,8 kilograma, pogotovo ako znamo da unutar metalnog kućišta nosi snažnu dediciranu grafičku karticu. Klasični ThinkPad stil je prisutan i ovdje uz nezaobilaznu crnu mat boju. Laptop ima aluminijsko kućište, izbočinu za web kameru koja u ovom slučaju ima 5 megapiksela i IR senzor te podržava Windows Hello. Tanki okviri oko ekrana pridonose manjim dimenzijama, a na odmorištu za dlanove dominira prostrani touchpad koji nema klasične tri fizičke tipke na vrhu. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima prostrane tipke s dosta prostora između njih i nema numerički dio, ali je tu prepoznatljivi TrackPoint. Tipke za smjer dobile su malo prostora ispod, a hod tipki je 1,5 mm.

Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 stiže s IPS panelom visoke rezolucije od 3840 x 2400 piksela s visokom svjetlinom od 800 cd/m2, podrškom za HDR i ekran pokriva 100% DCI-P3 spektra
Tri su varijante ekrana u ovoj seriji. Naša konfiguracija koja ima cijenu od 5690 eura na domaćem tržištu dolazi s IPS panelom vrlo visoke svjetline od 800 cd/m2. Ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra te ima certifikat DisplayHDR 400 te podršku za Dolby Vision. Osim ove opcije, moguće je naći IPS panel s Full HD rezolucijom i malo manjom svjetlinom te najskuplju varijantu s Tandem-OLED panelom koja će biti i zamjetno skuplja.

Unutar metalnog crnog kućišta nalazi se vrlo solidni hardver kojeg predvodi Intel Core Ultra 9 285H procesor sa 16 jezgri i maksimalnim taktom performance jezgri od 5,4 GHz. Uz njega je tu snažna Nvidia RTX 5070 grafička kartica koja će omogućiti rad u zahtjevnim aplikacijama i igranje. Laptop ima 64 GB radne memorije (što je i maksimalno moguće) te SSD kapaciteta 2 TB (maksimalno je moguće 2 x 4TB). Iako će ovakva konfiguracija omogućiti vrlo napredne performanse, cijena je i dalje prilično visoka.

Ekran se otvara do 180 stupnjeva, a laptop ima klasičnu ThinkPad tipkovnicu, no ne i touchpad
Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 je i vrlo dobro opremljen uređaj, kako u pogledu najnovijih mrežnih mogućnosti s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, tako i kroz konektore gdje se ističu dva Thunderbolt 5 i Thunderbolt 4 koji imaju i power delivery od 140 W. Tu su još HDMI 2.1, USB A te 3,5 mm audio konektor te čitač SD kartica koji zaokružuje svestranost ovog modela. Velika baterija od 90 Wh omogućit će skoro 11 sati korištenja, no treba napomenuti da to ne vrijedi u slučaju kada upregnete RTX 5070.

 

 



