Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 i dalje je ultralagan laptop s prepoznatljivim dizajnom i periferijom

Dugo trajanje baterije, ThinkPad periferija uz malu masu, magnezijsko kućište i kompaktne dimenzije dio su i šeste generacije popularne ThinkPad X13 serije. U Intelovoj inačici, laptop je opremljen Core Ultra procesorima Arrow Lake generacije i IPS ekranom

Bug.hr ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 (Intel)
Ekran 13,3” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz
Procesor Intel Core Ultra 7 255U (2 P, 8 E, 2 LP / 14 T)
Grafička kartica Intel Graphics     
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 512 GB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, BT 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DP 2.1)
1 × USB A
3,5-mm audio
Masa 933 g
Dimenzije 299,3 x 207 x 13,35 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 3 godine
Cijena 2.248,70 eura

Lenovo na tržište izbacuje širok spektar ThinkPad modela kako bi popunio što više poslovnih niša. Model ThinkPad X13 i u novoj generaciji označava kompaktno računalo male mase, čvrstog kućišta i vrlo solidnih specifikacija, pri čemu je dugo trajanje baterije jedan od prioriteta.  Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 se može pronaći u ovoj konfiguraciji za oko 2250 eura.

Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 dolazi s crnim mat kućištem načinjenim od magnezija i masom ispod kilograma

Dizajnom laptop ne odstupa od provjerenog ThinkPad recepta, pa stiže u mat crnom kućištu, koje je vrlo kompaktno i uređaj ima masu ispod kilograma. Samo je kućište načinjeno od magnezija i stiže s vojnim standardom otpornosti. Iznad ekrana se nalazi natprosječna 5 megapikselna web kamera s fizičkom zaštitom, a jedan od očitih znakova ove dugovječne serije je set tipkovnice i touchpada. Osim što je otporna na prolijevanje i ima pozadinsko bijelo osvjetljenje, tipkovnica ima prepoznatljiv oblik tipki, TrackPoint i izdvojene tipke za smjer. Ispod se nalazi touchpad s tri fizičke tipke na vrhu, kako su to ljubitelji ThinkPad serija i navikli.

Laptop ima IPS ekran svjetline 400 cd/m2 koji pokriva 100% sRGB spektra, a jedna od jačih strana uređaja je prepoznatljiva ThinkPad periferija

Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 dolazi s IPS ekranom dijagonale 13,3'' i rezolucije 1920 x 1200 piksela. Radi se o IPS panelu i OLED nije u ponudi, što bi mogli očekivati uz ovu cijenu. Ekran ima 60 Hz, svjetlinu od 400 cd/m2 i pokriva 100% sRGB spektra.

Unutar laganog i tankog kućišta, za performanse se brine Intel Core Ultra 7 255U procesor koji ima dvije performance jezgre, 8 effieciency te dvije low power jezgre. Procesor stiže i sa skromnom integriranom grafičkom karticom koja nije na razini Intel ARC 130 ili 140V, ali će za svakodnevne poslove i multimediju biti dovoljna. Laptop dolazi s 32 GB radne memorije, a u ovoj konkretnoj konfiguraciji i sa SSD-om od 512 GB. ThinkPad je dobro opremljen, pa za mrežne mogućnosti nudi Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Stiže s HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4, USB A i 3,5 mm audio konektorom uz opcionalni Smart Card. Dvije su moguće opcije za bateriju, a ukoliko vaš ThinkPad dolazi s 54 Wh modelom možete očekivati preko 23 sata na jednom punjenju, što je jedna od najjačih strana ovog zaokruženog poslovnog ultraprijenosnog uređaja.



