Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 je konvertibilni laptop s OLED ekranom i na pogon Ryzen AI 7 procesora

Lenovo Yoga je veliki 16'' laptop s 2-u-1 funkcionalnosti čije su najjače strane privlačan dizajn, tanak profil i napredni OLED ekran. Novi AMD procesor nije među najjačima, ali je dovoljno snažan za svakodnevni rad

SPECIFIKACIJE – Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 Ekran 16” / 2880 x 1800 / OLED/ 120 Hz Procesor AMD Ryzen AI 7 445 (6 / 12 Threads) Grafička kartica AMD Radeon 840M Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža WiFi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

2 x USB C (DisplayPort, napajanje)

1 x USB A

3,5 mm

Čitač microSD kaartica Masa 1,8 kg Dimenzije 360× 257 × 15,85 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Očekivana cijena 1.832,00 eura

Yoga je vrlo dugovječni brend u Lenovo svijetu prijenosnih računala, a model 7 predstavlja srednju kategoriju ispod Yoge 9 te sa svojom 2-u-1 funkcionalnošću nasljednik je originalnog konvertibilnog duha serije. Modeli s ovim imenom oduvijek su plijenili vizualnim identitetom, pa je takav slučaj i s ovim novim modelom. Uz kvalitetno kućište i mogućnost okretanja ekrana za 360 stupnjeva treba istaknuti i tanak profil ispod 16 mm, što je jako dobro za ovu dijagonalu ekrana. Upravo je ekran vjerojatno i najveća snaga laptopa, s obzirom da se radi o OLED-u visoke rezolucije.

Dizajn i izrada preneseni su u velikoj mjeri od prošle generacije. Kućište je u cijelosti napravljeno od aluminija i dolazi u Seashell boji. Okviri oko OLED panela su vrlo tanki, a na vrhu je prisutno ispupčenje u kojemu je smještena 2 MP web kamera s IR senzorom i poznatim Lenovo fizičkim zatvaračem za kameru.

OLED panel visoke rezolucije stiže sa 120 Hz refresh rateom, visokom svjetlinom, HDR mogućnostima i pokriva 100% DCI-P3 te 99% sRGB spektra

Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 inače može dolaziti s tri različita ekrana, pri čemu je najskromniji IPS niže 1920 x 1200 rezolucije. Postoji i varijanta iste rezolucije na OLED ekranu, dok je najjača kombinacija upravo ova s rezolucijom od 2880 x 1800 piksela i OLED panelom. Savršen prikaz crne i ogroman kontrast nadopunjeni su visokom svjetlinom koja u HDR naglascima ide do 1100 cd/m2, dok je standardna također visokih 500 cd/m2. Osim toga, panel ima stopu osvježavanja od 120 Hz i pokriva 100% DCI-P3 i sRGB spektra te 99% Adobe RGB i doista može poslužiti kao mobilna radna stanica za kreativce.

Za tu funkciju dobro će doći i priloženi stylus s kojim na ovom ekranu možete kreativno djelovati ako za to imate predispozicija naravno. Ono što nije na razini radne stanice su dostupni procesor Gorgon Point serije. Naša konfiguracija dolazi s AMD Ryzen AI 7 445 procesorom koji ima šest jezgri s maksimalnom frekvencijom dvije Zen 5 jezgre od 4,6 GHz (četiri su Zen 5c s manjim radnim taktom). Zamjetno jači model je AI 9 465, no tu konfiguraciju nismo našli na našem tržištu. Ovaj procesor dolazi sa skromnom integriranom grafičkom karticom Radeon 840M koja će biti dovoljna i za igranje manje zahtjevnih naslova na nešto nižim postavkama i rezoluciji. Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 ima 32 GB radne memorije i SSD od jednog terabajta. U ovoj konfiguraciji cijena na našem tržištu je 1832 eura.

Kao kod originalne Yoge, ekran se zakreće za 360 stupnjeva i nudi niz različitih modova rada

Yoga stiže s novim mrežnim standardima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a od konektora je opremljena s HDMI 2.1, dva USB C, USB A i 3,5 mm audio priključkom. Vrijedi istaknuti dodatak čitača microSD kartica što isto ide u smjeru kreatora sadržaja. S ovim modelom možete očekivati dugu autonomiju baterije od 20 sati. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima numerički dio, hod tipki od 1,5 mm i nešto stisnutije tipke za smjer. Touchpad je doista vrlo velik. Ukupno ovaj laptop ima sve ono što čini Yoga serije atraktivnima, no nešto manje potentan procesor mogao bi pokvariti dojam.