Lenovo Yoga 9i 2-u-1 Gen 11 kao vrh serije ima novi Intel procesor, OLED ekran i kvalitetnu izradu

SPECIFIKACIJE – Lenovo Yoga 9i 2-u-1 G11 Aura Edition Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED/ 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 355 (4 P, 4 LP/ 8 Threads) Grafička kartica Intel Graphics Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža WiFi 7, Bluetooth 6.0 Konektori HDMI 2.1

USB A

2 x USB Type C (Thunderbolt 4, DisplayPort, napajanje)

3,5 mm Masa 1,29 kg Dimenzije 317,21 × 222,62 × 15,29 mm Operacijski sustav Windows 11 Home

Lenovo Yoga ime je koje dugi niz godina vežemo uz stilski dotjerane, kvalitetno izrađene i moderne vrlo prenosive laptope, a ako dodamo broj 9, možemo očekivati ono najbolje što ova serija nudi. Yoga 9i 2-u-1 G11 Aura Edition u mnogočemu opravdava takva očekivanja. Radi se o kompaktnom konvertibilnom laptopu metalnog kućišta s naprednim OLED ekranom, bogatom opremom koji se oslanja na novu Panther Lake seriju Intelovih procesora.

Otmjeno metalno kućište Cosmic Blue boje je prilično tanko i ima malu masu ispod 1,3 kilograma

Upravo je vizualni dojam i kvaliteta izrade jedna od nosećih poveznica uz Yoga serije laptopa, a osobito se to odnosi na ove nominalno jače modele. Tako Yoga 9i 2-u-1 dolazi s Cosmic Blue bojom, sjajnim rubovima i metalnim aluminijskim kućištem. Jedna od odrednica koja definira dizajn je šarka oko koje se okreće ekran (360 stupnjeva) izvedena u soundbar stilu, a i ima funkciju u audio sustavu. Yoga ima tanke rubove sa strana ekrana i malo deblji s dodatnom izbočinom za 5 MP web kameru s IR senzorom iznad ekrana. Dizajn je minimalistički, s blago zavijenim rubovima i ostavlja dojam kvalitete.

OLED panel visoke rezolucije ima i visoku vršnu svjetlinu, HDR podršku te 120 Hz

Jedna od vodećih prednosti ovog modela je ipak OLED panel dijagonale 14'' i rezolucije od 2880 x 1800 piksela. Uz omjer stranica 16:10, ovaj OLED panel ima maksimalnu svjetlinu od 1100 cd/m2, stopu osvježavanja panela od 120 Hz, podršku za HDR te pokriva 100% DCI- P3 spektra. Uz impresivne specifikacije, radi se o dodirnom ekranu na kojemu možete koristiti Yoga Pen Gen 2 olovku, a kako se radi o konvertibilnom laptopu koji se može okretati do tablet načina i par postaja između, to je i očekivano.

Yoga 9i u svojoj jedanaestoj generaciji stiže s novim Pather Lake procesorima koji su izašli početkom godine. Ovaj model konkretno ima Intel Core Ultra 355 koji stiže s osam jezgri i ima prilično dobre performanse, a jezgre mu se dijele na četiri jačih performance i četiri štedljivih low power. Integrirana Intel Graphics zaostaje malo za Arc 140V Intelovim integriranim grafikama, no poslužit će za svakodnevne zadatke, multimediju, a moći ćete igrati i CS: GO i igre sličnih hardverskih zahtjeva uz pokoji kompromis. Posljedica kompaktnog kućišta i 2-u-1 funkcionalnosti je manjak mjesta, pa laptop stiže sa zalemljenih 32 GB radne memorije te jednim SSD mjestom koje je ovdje okupirao drive od 1 TB.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima hod tipki od 1,5 mm i nešto stisnutije tipke za gore i dolje, dok je ispod nje stakleni touchpad

Laptop ima najnovije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, stiže s dva Thunderbolt 4, dodatnim USB A, HDMI 2.1 te 3,5 mm audio konektorom. Yoga ima malo bolji audio sustav s četiri stero zvučnika, a baterija od 70 Wh omogućit će preko 15 sati rada. Laptop je stigao da domaće stranice proizvođača, no ne još i u trgovine. Kao orijentir za cijenu možemo uzeti prethodnika koji u sličnoj konfiguraciji ima cijenu od 2399 eura.